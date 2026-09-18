Suprema Corte y oficinas adelantan Simulacro Nacional 2026 en CDMX

La Suprema Corte adelantó su simulacro de sismo por el 19-S | X-@rrobalaMx

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El gobierno de México realizará mañana el segundo Simulacro Nacional 2026, en el marco de la conmemoración anual de los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre de 1985 y 2017, con el objetivo de promover y reforzar la cultura de prevención ante las situaciones de desastres naturales.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y diversos edificios de oficinas en la Ciudad de México adelantaron un día el simulacro al realizar hoy el ejercicio de Protección Civil.

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La Suprema Corte inició su simulacro a las 11:00 horas, con la misma hipótesis de sismo de 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, misma que estableció a Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC).

De acuerdo con fotografías difundidas en redes sociales, el máximo tribunal desalojó a todos los trabajadores que estaban en el edificio. En este sentido, cabe resaltar que los viernes, sábados y domingos no sesionan los ministros.

Esto también ocurrió en diversos edificios de oficinas ubicados en la avenida Paseo de la Reforma, en el centro y poniente de la capital del país, posiblemente debido a que mañana para muchos será día de descanso.

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Por ello, miles de trabajadores fueron desplegados a lo largo de los camellones de la avenida, sin que se reportaran afectaciones significativas a la circulación vial.

¿Cómo será el segundo Simulacro Nacional 2026?

El segundo Simulacro Nacional de 2026 se realizará este 19 de septiembre a las 12:00, hora del centro de México. Por primera vez, el ejercicio tendrá lugar en sábado, una decisión que busca facilitar la participación de familias, trabajadores y estudiantes desde sus hogares.

La actividad se hará de manera simultánea en las 32 entidades federativas y tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Puebla.

No obstante, cada región seguirá un escenario adaptado a sus condiciones, aunque la alerta y los protocolos se activarán al mismo tiempo en todo el país.

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La señal de alerta se emitirá por 23 mil altavoces, ubicados principalmente en estados de la costa del Pacífico y del centro del país.

También llegará a más de 80 millones de teléfonos celulares. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sistema de alertamiento móvil ya opera en toda la República Mexicana.

Los celulares recibirán el mismo sonido que se utiliza ante una alerta sísmica real. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se evaluó la posibilidad de usar un tono distinto para los simulacros, pero especialistas recomendaron conservar la señal habitual. El objetivo es que las personas reaccionen como lo harían frente a una emergencia real.

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El ejercicio busca que cada familia prepare y practique un plan: identificar rutas de evacuación, ubicar zonas seguras, acordar puntos de reunión y definir quién debe apoyar a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas. También permitirá revisar la respuesta de escuelas, empresas, autoridades e instituciones de salud.

La fecha recuerda los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, que dejaron graves daños en distintas zonas del país. Protección Civil busca que la población conozca cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

El simulacro ocurre meses después de un problema con la alerta móvil. El 4 de mayo, un sismo de magnitud 5.6 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, no activó las notificaciones en celulares.

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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señaló que la plataforma estaba en mantenimiento. Las autoridades aseguraron que el sistema estará disponible para el ejercicio del sábado.