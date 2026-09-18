CFE dejará sin luz por horas a varios lugares este domingo 20 de septiembre: ¿qué zonas se verán afectadas?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico el próximo domingo 20 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

El corte tendrá una duración de nueve horas y afectará a usuarios de 16 comunidades del municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz.

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De acuerdo con la información difundida por la CFE, a través de la Coordinación de Comunicación División Oriente, y el H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, los trabajos están programados para realizarse entre las 6:00 y las 15:00 horas.

La suspensión tiene como objetivo realizar labores de mantenimiento para conservar en buenas condiciones la infraestructura eléctrica y contribuir a la continuidad y confiabilidad del servicio en la región.

¿Qué comunidades de Veracruz se quedarán sin luz el domingo 20 de septiembre?

(H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 2026-2029 / Facebook)

Los usuarios de 16 comunidades pertenecientes al municipio de Manlio Fabio Altamirano serán los afectados por la suspensión temporal del suministro eléctrico. Las localidades contempladas son:

Cabo Verde

Santa Rita

Portezuelos

Mata Loma

Palmita

Rancho Nuevo

San Cenobio

Úrsulo Galván

La Purga

La Polvadera

Santa Ana

Felipe Carrillo Puerto

Villa del Río

Paso Solía

Loma de Santa María

Las Iguanas

¿A qué hora será el corte de luz de la CFE?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La interrupción del servicio eléctrico está prevista para el domingo 20 de septiembre, de las 6:00 a las 15:00 horas, por lo que los usuarios de las comunidades señaladas permanecerán sin suministro durante este periodo.

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La CFE pidió a los habitantes de las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias ante la suspensión temporal y evitar posibles contratiempos derivados de la falta de electricidad.

La dependencia también agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios y señaló que estos trabajos son necesarios para mantener la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los medios oficiales, con el objetivo de evitar rumores que puedan generar alarma innecesaria.