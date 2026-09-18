México

CFE dejará sin luz por horas a varios lugares este domingo 20 de septiembre: ¿qué zonas se verán afectadas?

El corte tendrá una duración de nueve horas

Calle empedrada con casas, postes de luz y cielo nublado, junto con el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad en la esquina superior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará una suspensión temporal del suministro eléctrico el próximo domingo 20 de septiembre debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

El corte tendrá una duración de nueve horas y afectará a usuarios de 16 comunidades del municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz.

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De acuerdo con la información difundida por la CFE, a través de la Coordinación de Comunicación División Oriente, y el H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, los trabajos están programados para realizarse entre las 6:00 y las 15:00 horas.

La suspensión tiene como objetivo realizar labores de mantenimiento para conservar en buenas condiciones la infraestructura eléctrica y contribuir a la continuidad y confiabilidad del servicio en la región.

¿Qué comunidades de Veracruz se quedarán sin luz el domingo 20 de septiembre?

(H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 2026-2029 / Facebook)
(H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 2026-2029 / Facebook)

Los usuarios de 16 comunidades pertenecientes al municipio de Manlio Fabio Altamirano serán los afectados por la suspensión temporal del suministro eléctrico. Las localidades contempladas son:

  • Cabo Verde
  • Santa Rita
  • Portezuelos
  • Mata Loma
  • Palmita
  • Rancho Nuevo
  • San Cenobio
  • Úrsulo Galván
  • La Purga
  • La Polvadera
  • Santa Ana
  • Felipe Carrillo Puerto
  • Villa del Río
  • Paso Solía
  • Loma de Santa María
  • Las Iguanas

¿A qué hora será el corte de luz de la CFE?

Calle desierta flanqueada por casas bajas y postes de tendido eléctrico frente a montañas bajo un cielo nublado al atardecer.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La interrupción del servicio eléctrico está prevista para el domingo 20 de septiembre, de las 6:00 a las 15:00 horas, por lo que los usuarios de las comunidades señaladas permanecerán sin suministro durante este periodo.

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La CFE pidió a los habitantes de las zonas afectadas tomar las medidas preventivas necesarias ante la suspensión temporal y evitar posibles contratiempos derivados de la falta de electricidad.

La dependencia también agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios y señaló que estos trabajos son necesarios para mantener la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los medios oficiales, con el objetivo de evitar rumores que puedan generar alarma innecesaria.

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