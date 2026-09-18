México

Iniciativa de Sheinbaum sobre el feminicidio tendrá modificaciones en el Senado

El senador Javier Corral fue quien reveló lo que ocurrirá con la reforma que presentó hace unos meses la presidenta de la República

Javier Corral reveló que la iniciativa de Sheinbaum contra el feminicidio tendrá modificaciones en el Senado. Crédito: CIMAC Noticias
Javier Corral reveló que la iniciativa de Sheinbaum contra el feminicidio tendrá modificaciones en el Senado. Crédito: CIMAC Noticias
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El senador y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, adelantó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el feminicidio tendrá modificaciones en el Senado de la República.

Corral Jurado comentó este jueves que el análisis busca ajustar la definición del delito y otorgar un nuevo enfoque de participación en las investigaciones a los familiares de las víctimas.

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Corral adelantó que iniciativa de Sheinbaum sobre feminicidio tendrá modificaciones en el Senado

De acuerdo con el senador de Morena, las comisiones mantienen una discusión sobre el tipo penal de feminicidio, con el objetivo de establecer una definición precisa y mecanismos que permitan hacer más eficientes las investigaciones.

“Sí creemos que debe tener modificaciones la iniciativa, ajustes en algunas definiciones, en algunos agregados que se han sugerido, particularmente en los familiares de víctimas.

“Estamos teniendo una discusión enorme, pero muy importante en la definición propiamente de feminicidio”, dijo el exgobernador de Chihuahua ante medios de comunicación.

Cabe recordar que la iniciativa presidencial tiene como finalidad establecer bases generales para homologar en el país la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio.

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Javier Corral se "sorprendió" por captura de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @MorenaSenadores
El senador de Morena Javier Corral adelantó que la reforma contra el feminicidio de Claudia Sheinbaum sufrirá modificaciones en el Senado. Crédito: X/ @MorenaSenadores

Vital homologar protocolos para investigar feminicidios

Desde el punto de vista del legislador, el debate no debe limitarse a incrementar las penas por feminicidio, que con las agravantes vigentes pueden superar los 100 años de prisión. Planteó garantizar que los ministerios públicos cuenten con protocolos homologados para investigar y clasificar correctamente cada caso.

“Deben estar los mecanismos y protocolos para generar verdaderas investigaciones más que en las penas”, agregó.

El presidente de la Comisión de Justicia explicó que uno de los puntos en discusión es contar con protocolos homologados que permitan investigar y clasificar correctamente los casos desde el inicio.

También señaló que se analiza cómo diferenciar el feminicidio de otros hechos, como un accidente o un suicidio, para evitar errores en la clasificación de las indagatorias.

A discusión definición jurídica del este delito

Otro tema que será parte de la discusión, es la definición del feminicidio y los supuestos que deberán considerarse dentro del tipo penal.

Un hombre con una franja negra que le cubre los ojos viste una camiseta gris y permanece de pie bajo un toldo naranja
Alias El Trompas, presunto implicado en el feminicidio de una estudiante española (@OHarfuch)

En ese sentido, el senador morenista sostuvo que se busca incorporar las distintas circunstancias relacionadas con el género, pero al mismo establecer una definición clara que permita evitar interpretaciones que, de acuerdo con su planteamiento, puedan invisibilizar a las mujeres.

Asimismo, Corral Jurado reconoció que existen, actualmente, dificultades para clasificar como para desclasificar una investigación.

No se debe politizar el tema

Dada la relevancia del tema, Javier Corral llamó a evitar que el análisis sobre el feminicidio sea utilizado con fines partidistas.

Reiteró que la iniciativa contempla no solo una homologación de la definición y las sanciones, ya que también hace énfasis en las en los protocolos y procedimientos de investigación.

Por último, el senador recordó que el análisis continuará en la Cámara Alta, con el objetivo de definir los ajustes que tendrá la propuesta antes de avanzar en el proceso legislativo.

Corral admite que elección judicial dejó fuera a 60 por ciento de juzgadores capacitados

Javier Corral reconoció una consecuencia fuerte de la elección judicial de 2025.

El senador y presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, reconoció que la elección judicial dejó fuera a 60 por ciento de juzgadores capacitados. Crédito: X/ @letroblesrosa

Quien preside la Comisión de Justicia del Senado señaló que se perdió al 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados en el nuevo sistema de justicia civil y familiar, esto, durante la firma de un convenio de colaboración entre la Cámara de Senadores y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Corral votó a favor de la reforma judicial de 2024, que estableció la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros. Después de su aprobación, defendió que su comisión tenía la tarea de darle viabilidad al nuevo modelo.

En el país, millones de mujeres esperan que, por fin, sea aprobada una reforma integral contra el feminicidio, la cual podría ser la que presentó Sheinbaum; sin embargo, tendrá modificaciones en el Senado.

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