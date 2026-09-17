Javier Corral admite que el “Senado escucha, pero no le hace caso a nadie” cuando aprueba reformas

El senador de Morena Javier Corral Jurado reconoció que, en ocasiones, "el Senado escucha, pero no hace caso a nadie" cuando debe aprobar una reforma o una nueva ley. Crédito: X / @letroblesrosa

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Este jueves, el senador de Morena, Javier Corral Jurado, admitió que el Senado de la República “solo escucha, pero no hace caso nadie” cuando debe aprobar reformas o nuevas leyes.

El también presidente de la Comisión de Justicia hizo tal comentario durante un evento en el que firmó un convenio de colaboración entre la Cámara Alta y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

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Javier Corral admitió que el “Senado escucha, pero no lo hace caso a nadie”

Durante su intervención, Corral Jurado habló sobre la importancia que tiene para el Congreso que existan espacios de deliberación, porque es necesario escuchar diferentes voces durante el análisis de una eventual reforma o ley.

“Un convenio de estos a veces parece que son cuestiones como de trámite o solo para ocupar el espacio mediático de un evento protocolario. Pero nosotros queremos fundar en este acto un acto que nos compromete a ambos, porque luego el Senado de la República escucha, pero luego no le hace caso a nadie.

“Y lo que nosotros necesitamos empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan, porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes escucha, sobre todo si son expertos, especialistas y no se diga integrantes del Instituto Nacional de Ciencias Penales”, reconoció el exgobernador de Chihuahua.

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El senador de Morena Javier Corral reconoció que en el Senado no le hacen caso a nadie cuando deben aprobar reformas. Crédito: Senado de la República

Ponen freno a la figura de los “jueces sin rostro”

En un evento en el que el senador estuvo muy elocuente, también adelantó que la figura de los “jueces sin rostro” tampoco va a prosperar, pese a que fue aprobada en la reforma al Poder Judicial de 2024 y que impulsó el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que los jueces sin rostro –aquellos de los que se desconoce su identidad durante un proceso judicial, aparentemente, por temas de seguridad– es una figura legal violatoria de las garantías individuales, de acuerdo con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Para la discusión de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que tiene que ver con los jueces sin rostro. Y derivado de ese proceso hemos formulado un planteamiento muy concreto al Poder Ejecutivo: que esa iniciativa debe ser detenida o por lo menos esa figura.

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“De ahí surgió la idea de que debiéramos aprovechar mejor una reforma integral al Código Nacional de Procedimientos Penales y no quedarnos solamente con esas dos o tres cosas que eran reglamentarias de la reforma judicial, pero que lo teníamos que hacer con el INACIPE. Y entonces el Senado nos dio luz verde”, explicó el senador morenista.

¿Qué objetivos tiene el convenio entre la Comisión de Justicia del Senado y el INACIPE?

Respecto al Convenio Marco de Colaboración que firmó la Comisión de Justicia del Senado de la República con el INACIPE, éste tiene como objetivo “promover el intercambio de conocimiento especializado de manera permanente”.

De acuerdo con la Cámara Alta, “en el evento, realizado en la Casona de Xicoténcatl, Javier Corral indicó que el propósito específico es establecer un diálogo constante entre una institución de enorme prestigio como es el INACIPE y una de las comisiones legislativas que tiene la responsabilidad de legislar en materia de justicia”.

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El rector del INACIPE Jorge Nader Kuri presenta la firma del convenio con la Comisión de Justicia del Senado. Crédito: Senado de la República.

Corral Jurado también explicó “que este convenio es un instrumento jurídico que busca desarrollar actividades de formación, capacitación y actualización, así como trabajos de investigación, docencia, asesoría, foros, espacios de discusión e intercambio de conocimientos y buenas prácticas, para contribuir al análisis de las políticas públicas en materia de justicia penal”.

Lo que se pretende, añadió el legislador, es acercar el conocimiento especializado al proceso de deliberación legislativa. “Una investigación puede aportar evidencia y criterios técnicos para valorar una iniciativa, puede ayudarnos a comprender materias que son cada vez más especializadas, incluso, instrumentos jurídicos cada vez más sofisticados”.

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Convenio tendrá vigencia hasta el 2030

Por otro lado, el senador de Morena informó que “el convenio mantendrá su vigencia hasta el 31 de agosto de 2030, permitirá el acercamiento entre los legisladores y quienes conocen de manera directa los problemas; además los trabajos de consultoría también permitirán advertir falencias, detectar dificultades e inconsistencias antes de que una propuesta se convierta en ley”.

“Finalmente, el senador Javier Corral agradeció a la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien preside la Junta de Gobierno del INACIPE, la disposición con esta colaboración y el respaldo que la propia fiscalía brinda al instituto”, publicó la Cámara de Senadores en su sitio web.

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Una decisión legislativa traza la frontera del poder punitivo: rector del INACIPE

El rector del INACIPE, Jorge Nader Kuri, señaló que en materia penal una decisión legislativa marca la frontera del poder punitivo. Por eso, pensar bien la ley representa una de las formas más altas de servir a México. Ese cuidado, afirmó, es justamente lo que busca poner en práctica el convenio.

Firma del convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el INACIPE. Crédito: Senado de la República

“Coincidimos en la visión y la finalidad que persigue este convenio, porque creemos que las leyes nacen de la realidad y renacen de la voluntad política que retoma esa realidad, por lo que a partir de esta colaboración se propiciará que ambos nacimientos coincidan, lo que hace avanzar a la República”, expresó.

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Luego de reconocer que el “Senado escucha, pero no le hace caso nadie” cuando debe aprobar reformas o leyes, Javier Corral también reveló que no avanzará la figura de los “jueces sin rostro”. Falta ver si habrá más autocrítica de los senadores de Morena en el futuro.