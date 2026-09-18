México

Tras captura por el feminicidio de Claudia Tacoronte, gobernadora de Morelos asegura: “El caso no está cerrado”

Margarita González informó sobre la detención de un presunto responsable y señaló que aún deben esclarecerse los hechos

González Saravia sostuvo que la investigación continuará hasta determinar qué ocurrió con Claudia Tacoronte.
Guardar

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó sus condolencias por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años asesinada el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, y subrayó que la detención del presunto responsable no significa que la investigación haya concluido.

“Nos duele profundamente como Estado, como gobernadora”, afirmó la mandataria, quien señaló que el gobierno estatal ha hecho llegar sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de la joven.

PUBLICIDAD

Durante sus declaraciones, González Saravia destacó que la captura fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales.

Mencionó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch fueron señalados entre las autoridades que participaron en las acciones de seguridad. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch fueron señalados entre las autoridades que participaron en las acciones de seguridad. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Margarita González: la detención por el caso de Claudia Tacoronte no cierra el caso

La gobernadora insistió en que la detención de Francisco Javier “N”, identificado también como “El Trompas”, representa un avance, pero no el cierre del expediente.

González Saravia sostuvo que todavía deben esclarecerse las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y determinar las responsabilidades conforme a la ley. También afirmó que el gobierno estatal mantendrá la investigación y que en Morelos no habrá impunidad en los casos de feminicidio.

PUBLICIDAD

La mandataria agregó que cualquier caso de este tipo debe ser investigado y esclarecido para hacer justicia a las familias afectadas.

Tras sus declaraciones, cedió la palabra al fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, quien posteriormente dio detalles sobre el proceso contra el detenido.

La gobernadora de Morelos señaló que la captura del presunto responsable representa un avance, pero no el cierre de la investigación.
La gobernadora de Morelos señaló que la captura del presunto responsable representa un avance, pero no el cierre de la investigación.

Gobernadora señala que el ataque ocurrió durante un robo

En entrevista con EFE, González Saravia explicó que, de acuerdo con la información que las autoridades tienen hasta ahora, el presunto agresor no tendría vínculos con el crimen organizado.

La gobernadora señaló que se trataría de un “delincuente común” y planteó como posible móvil un robo. Según su explicación, habría ocurrido un forcejeo y, cuando la joven gritó, el hombre la habría agredido.

Estas declaraciones forman parte de la versión expuesta por la mandataria sobre las circunstancias del crimen, mientras que la Fiscalía continúa con las diligencias para establecer formalmente los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Claudia Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Conferencia de prensa tras el arresto de "El Trompas". Crédito: Gobierno de Morelos
Conferencia de prensa tras el arresto de "El Trompas". Crédito: Gobierno de Morelos

La estudiante española residía en Cuernavaca y el 12 de septiembre acudió a la Feria Nacional de Medicina Tradicional en Cuautla, donde fue asesinada con un arma blanca.

Entre los elementos utilizados para identificar al sospechoso estuvieron testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad. En ellas habría sido captado un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos alejándose de la zona.

Estos son los principales datos del caso:

  • Claudia Tacoronte tenía 21 años y era estudiante de intercambio de España.
  • Llegó a México a mediados de agosto para estudiar en la UAEM.
  • Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla.
  • Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue detenido el 17 de septiembre.
  • La Fiscalía de Morelos informó que buscará la pena máxima prevista para este delito.

Fiscalía de Morelos busca hasta 70 años de prisión

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la institución solicitará la pena máxima contra Francisco Javier “N” si el proceso permite acreditar su responsabilidad.

El general Bucio afirmó que no les correspondía tener un elemento de seguridad en la Casa de Cultura. Crédito: Gobierno de Morelos
El general Bucio afirmó que no les correspondía tener un elemento de seguridad en la Casa de Cultura. Crédito: Gobierno de Morelos

De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía buscará una sanción de hasta 70 años de prisión, considerada la pena máxima que puede imponerse por un delito de esta naturaleza conforme al Código Penal del estado.

El fiscal también señaló que el detenido cuenta con antecedentes penales y que anteriormente cumplió una sentencia relacionada con robo y robo a casa habitación. La Fiscalía considera que esos antecedentes forman parte de los elementos que serán tomados en cuenta durante la investigación.

Respecto al posible móvil, Blumenkron Escobar indicó que el detenido habría tomado el celular de Claudia Tacoronte.

También explicó que las lesiones sufridas por la joven son parte de los elementos que permiten a la Fiscalía establecer la investigación bajo la clasificación de feminicidio, asunto que deberá plantearse durante la formulación de la imputación.

Caso Claudia Tacoronte mantiene seguimiento entre Morelos y España

La gobernadora informó que el gobierno de Morelos continúa en contacto con el Consulado de España en México para dar seguimiento al caso.

La familia de Claudia Tacoronte mantiene contacto con autoridades de Morelos y España tras el feminicidio. REUTERS/Margarito Perez Retana
La familia de Claudia Tacoronte mantiene contacto con autoridades de Morelos y España tras el feminicidio. REUTERS/Margarito Perez Retana

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto llegar a México el 18 de septiembre para recibir el cuerpo de la estudiante española.

El asesinato de la joven también generó protestas y paros estudiantiles en la UAEM debido a la preocupación por la inseguridad.

acoronte es la cuarta alumna de esa universidad asesinada en un periodo de siete meses, después de los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Mientras avanza el proceso contra Francisco Javier “N”, las autoridades estatales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del feminicidio y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Temas Relacionados

Margarita GonzálezClaudia TacoronteFeminicidioMorelosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

La representación diplomática aseguró que el gobierno de Donald Trump utiliza todas las herramientas disponibles contra los cárteles y seguirá colaborando con México en materia de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

La ONU para los Derechos Humanos destaca derogación del delito de calumnia en Zacatecas

La organización instó a otros estados para sumarse y adecuar sus marcos normativos a estándares internacionales

La ONU para los Derechos Humanos destaca derogación del delito de calumnia en Zacatecas

Cuerpo de la española Claudia Tacoronte será entregado este viernes a su familia, confirma la Fiscalía de Morelos

Los familiares de la estudiante española llegan a la entidad para cumplir diligencias, mientras las autoridades avanzan con el caso tras la captura del presunto agresor

Cuerpo de la española Claudia Tacoronte será entregado este viernes a su familia, confirma la Fiscalía de Morelos

Rafa Márquez regresa a Germán Berterame a la Selección Mexicana: cuándo fue la última convocatoria del naturalizado

El delantero del Inter de Miami volverá a vestir la camiseta tricolor luego de perderse el Mundial 2026 y no quedar en la lista de Javier Aguirre

Rafa Márquez regresa a Germán Berterame a la Selección Mexicana: cuándo fue la última convocatoria del naturalizado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de septiembre: Embajada de EEUU advierte, “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Caen en Tepito tres presuntos miembros de la "Anti Unión" con droga y armas: estarían ligados al homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos

Detienen a 18 personas en Michoacán tras la captura de "El Señor de la T", operador del CJNG: entre los detenidos destaca el director de Seguridad Pública de Angamacutiro

De explosivos caseros a un narcolaboratorio: confiscan arsenal bélico y detienen a 8 personas en diferentes operativos en Sinaloa y Nayarit

Harfuch anuncia detención de “El Fiera” y “El Coreano”, operadores de una célula de extorsión contra carnicerías de Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Mhoni Vidente predice sismo para septiembre de 2026 en México, en qué días podría temblar

Mhoni Vidente predice sismo para septiembre de 2026 en México, en qué días podría temblar

Macario Martínez reacciona a su nominación a los Premios Latin Grammy 2026: “La vida es bella”

Interpol regresa a México en 2027: fechas, boletos y recintos donde se presentará la banda

Alejandro Fernández y Javier Aguirre protagonizan sorpresivo encuentro en Las Vegas: el Potrillo realiza confesión

Integrante de OV7 estalla contra Mariana Ochoa y pide que no hable de ellos en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Rafa Márquez regresa a Germán Berterame a la Selección Mexicana: cuándo fue la última convocatoria del naturalizado

Rafa Márquez regresa a Germán Berterame a la Selección Mexicana: cuándo fue la última convocatoria del naturalizado

De la Final del Siglo a la goleada 7-0: los siete mejores Clásicos Nacionales entre América y Chivas

Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich, se rinde ante Julián Quiñones y asegura que está para jugar en ligas de élite en Europa

Esposa de excanterano del América pide detener versiones sobre presunta violencia familiar: “No quiero que esto siga creciendo”

Quién es Óscar “El Gato” García, el portero convocado por Rafa Márquez en la Selección Mexicana