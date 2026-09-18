México

Cuerpo de la española Claudia Tacoronte será entregado este viernes a su familia, confirma la Fiscalía de Morelos

Los familiares de la estudiante española llegan a la entidad para cumplir diligencias, mientras las autoridades avanzan con el caso tras la captura del presunto agresor

Cinco personas sentadas tras una mesa verde con micrófonos y letreros con nombres durante un evento oficial
Fernando Blumenkron - FB (Fernando Blumenkron - FB)
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A seis días del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española asesinada en Cuautla, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que su cuerpo será entregado este viernes a la familia. El anuncio llega horas después de que las autoridades capturaran a Francisco Javier N, alias “El Trompas”, señalado como el presunto responsable del crimen.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que familiares de la joven viajan a la entidad para realizar diversas diligencias. Entre ellas, recibir el cuerpo de manos de la Fiscalía estatal.

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“Tenemos conocimiento que el día de mañana vienen familiares de Claudia para diversas actividades, pero una de ellas es que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia”, afirmó el fiscal durante la conferencia de prensa ofrecida para revelar detalles sobre el feminicidio.

Cómo ocurrió el feminicidio

Tacoronte, de 21 años y originaria de Canarias, cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Realizaba una estancia de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La noche del sábado 12 de septiembre, la joven participaba en la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, evento organizado por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli, cuya sede fue la Casa de la Cultura de Cuautla.

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Según el relato de la Fiscalía, Tacoronte salió del recinto alrededor de las ocho de la noche tras cenar. Se dirigió al estacionamiento exterior, donde fumó un cigarro y habló por teléfono.

Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino.
Caso Claudia Tacoronte: sale a la luz un video en donde se observa al presunto asesino.

Fue en ese punto donde, de acuerdo con la investigación, el atacante la abordó y le arrebató el celular. La joven pidió ayuda y corrió de regreso hacia el interior del inmueble, donde el agresor la alcanzó y la hirió con un arma blanca.

La hermana de Claudia relató públicamente que el hombre le clavó un cuchillo en el vientre varias veces mientras la perseguía. Las heridas resultaron mortales pese a la intervención de asistentes y servicios de emergencia.

Detención tras 24 horas de búsqueda

El miércoles 16 de septiembre, un juez especializado libró una orden de aprehensión contra Francisco Javier N tras el análisis de videos aportados por la ciudadanía y otros indicios recabados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Ese mismo día, la dependencia difundió una ficha de búsqueda y captura con la fotografía del sospechoso. La movilización derivó en aportes de información por parte de vecinos de Cuautla.

Un hombre con una franja negra que le cubre los ojos viste una camiseta gris y permanece de pie bajo un toldo naranja
Alias El Trompas, presunto implicado en el feminicidio de una estudiante española (@OHarfuch)

La detención se concretó este jueves 17 de septiembre, aproximadamente a las seis de la tarde, en la avenida Insurgentes, en el centro de Cuautla. El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales de Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó la captura a través de sus redes sociales y detalló que la aprehensión fue producto de “un esfuerzo conjunto” que arrancó desde el momento en que se reportó el crimen.

Antecedentes del detenido y el móvil

Blumenkron reveló que Francisco Javier N contaba con antecedentes penales, particularmente por robo a casa habitación, con al menos cinco ingresos previos a prisión desde 2010. El sospechoso había compurgado sentencias en el penal de Cuautla.

El fiscal precisó que, según la investigación, el hombre se rapó la cabeza tras el ataque, presuntamente para modificar su apariencia y evadir a las autoridades. Al momento de su detención vestía playera azul marino, pantalón beige y tenis negros.

Sobre el móvil, Blumenkron descartó cualquier componente de carácter sexual. Explicó que las lesiones infligidas a la víctima permiten clasificar el hecho como feminicidio conforme al Código Penal estatal.

El funcionario adelantó que en las próximas horas se realizarán cateos adicionales para buscar indicios relacionados con el delito, entre ellos el arma homicida y el celular sustraído, elementos que se presentarán ante el juez en la etapa de investigación complementaria.

Proceso judicial y contacto con el consulado de España

El detenido será puesto a disposición del juez que otorgó la orden de aprehensión. La Fiscalía buscará su vinculación a proceso y solicitará la pena máxima prevista para feminicidio en la entidad: 70 años de prisión.

Un hombre maduro con saco azul habla sosteniendo un micrófono en una mesa junto a otros micrófonos de medios de comunicación
Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal General del Estado de Morelos (Captura de pantalla )

La gobernadora Margarita González Saravia informó que el gobierno estatal mantiene comunicación con el consulado español en México, a cargo de Marcos Rodríguez Cantero, a quien recibirá este viernes en Morelos.

González Saravia pidió al Poder Judicial que aplique “las sanciones más altas” que contempla la ley. La mandataria explicó que el seguimiento del caso busca acompañar el proceso “hasta que todo quede ya resuelto”.

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