Somos México afirma que el caso de Ernesto Ruffo ya se presenta ante instancias internacionales

Verónica Ruffo afirma que el equipo de defensa incorpora nuevos perfiles y que ya promovió más recursos ante jueces federales, en el marco del caso por presunto contrabando de hidrocarburos investigado por la FGR

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Verónica Ruffo llevó este 25 de agosto a la FGR el mensaje de su padre, Ernesto Ruffo Appel, preso en el penal del Altiplano, y pidió convertir su defensa en una causa por la justicia, las instituciones y la República, mientras el Comité Plural exige que el exgobernador de Baja California enfrente su proceso desde su domicilio, tenga un juicio justo y público, y se respete su presunción de inocencia.

El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo informó que ya tiene presencia en alrededor de 10 entidades del país y que el caso comenzó a presentarse ante instancias internacionales de derechos humanos. A la par, la defensa promovió dos juicios de amparo: uno contra la prisión preventiva y otro contra el auto de vinculación a proceso.

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En el comunicado de Somos México fechado este 25 de agosto, Verónica Ruffo afirmó frente a la fiscalía que su padre, de 74 años, mantiene desde la cárcel un llamado a la unidad y a no responder con odio. La hija del exmandatario estatal también pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que gobierne para quienes cuestionan a su administración y piensan distinto.

Según el posicionamiento, el mensaje de Ruffo fue directo: “Ya no hay República”. Verónica añadió que la movilización no debe limitarse a una disputa partidista, sino ampliarse a una defensa de las instituciones y de la justicia para todos los mexicanos.

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Comité Plural pide juicio en domicilio y denuncia uso político de la justicia

Somos México informó que ya tiene presencia en alrededor de 10 entidades y que el caso de Ernesto Ruffo comienza a presentarse ante instancias internacionales de derechos humanos. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

El presidente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, sostuvo que el caso muestra una utilización política de la justicia. También contrastó el encarcelamiento de Ruffo con el trato que, dijo, reciben personajes vinculados al oficialismo pese a distintos señalamientos públicos.

Acosta Naranjo envió además un mensaje a la presidenta y afirmó: “Si algo le pasa a Ernesto, asume tú tu responsabilidad histórica”. En su intervención cuestionó que se pretenda presentar a Ruffo como responsable de una estructura nacional de contrabando de combustibles, pese a que dejó el cargo hace tres décadas.

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El dirigente agregó que sería imposible atribuirle el control de aduanas, puertos, la Guardia Nacional, la Marina y otras instituciones que, planteó, serían necesarias para permitir operaciones de huachicoleo de esa dimensión.

Verónica Ruffo afirmó que su padre, de 74 años, llamó a la unidad desde la cárcel y sostuvo el mensaje de que “ya no hay República”. (Archivo Infobae)

Vicente Fox Quesada recordó que Ruffo fue en 1989 el primer gobernador de oposición de la historia moderna de México. También destacó sus aportaciones a la construcción democrática y electoral del país.

El expresidente Fox denunció que el exgobernador ha padecido “tortura psicológica” durante su estancia en el Altiplano y calificó como indigno el trato recibido. Añadió que Ruffo no se va a ir y está listo para llevar su juicio en libertad, por lo que exigió que continúe el proceso desde su domicilio.

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Somos México precisó que la autoridad penitenciaria rechazó previamente esas denuncias de trato indigno. Su postura, según el documento, es que el exgobernador recibe atención conforme a la normatividad.

PAN y el Comité Plural señalan doble rasero y anuncian expansión de la movilización

Emilio Álvarez Icaza informó que el número 6515 se volvió símbolo de la movilización por la libertad de Ernesto Ruffo. (Archivo Infobae)

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo que el caso exhibe un doble rasero en la procuración de justicia. Para sostenerlo, puso el foco en el patrimonio de Ruffo frente a la dimensión de las operaciones que se le atribuyen.

Romero afirmó que, si se hablara de un esquema de ese tamaño, la consecuencia obvia serían mansiones, aviones y lujos. Afirmó que el exgobernador vive en una casa de 68 metros cuadrados, maneja su propio auto y llevaba una vida sin escoltas.

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El senador Ricardo Anaya Cortés vinculó la detención de Ruffo con los escándalos que, dijo, han rodeado al gobierno de Baja California. “En política no existen las coincidencias”, señaló al sostener que el encarcelamiento habría sido usado como “cortina de humo” y al calificar al exgobernador como inocente y preso político de este gobierno.

Vicente Fox recordó el trabajo de Ruffo y denunció “tortura psicológica” durante su estancia en el Altiplano. (Archivo Infobae)

Al cierre de la conferencia frente a la FGR, Emilio Álvarez Icaza Longoria informó que el Comité Plural ya opera en cerca de 10 estados.

Álvarez Icaza reiteró las tres exigencias de la organización: que Ernesto Ruffo enfrente el proceso desde su domicilio, que tenga un juicio justo y público, y que se respete plenamente su presunción de inocencia. El equipo jurídico, integrado ahora por cuatro abogados, busca acreditar la no participación del exgobernador en los delitos que se le imputan y lograr que continúe su proceso fuera del penal.

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El comunicado añadió que el número 6515, asignado a Ruffo en el Altiplano y portado este 25 de agosto por integrantes del comité, se convirtió en el símbolo de una movilización que, según la organización, seguirá dentro y fuera del país hasta conseguir su libertad.