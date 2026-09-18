Gobierno reconstruye el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte: así capturaron a “El Trompas”

Francisco Javier "N", detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte. Crédito: SSPC

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La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, encabezó este jueves 17 de septiembre una conferencia de prensa junto con integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, para reconstruir los hechos del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, luego de la detención de Francisco Javier “N”, principal sospechoso del crimen.

La joven de 21 años, quien se encontraba de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue atacada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre mientras participaba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Cuautla.

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Foto: Facebook / Claudia Tacoronte

En la mesa participaron el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar; María Esther Huerta Calderón, titular de la Fiscalía General de la República en Morelos; el general de brigada José Luis Bucio Quiroz, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos; el coronel Freddy Balanzar Lozano, en representación del titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Morelos; el general de brigada Juan José Montiel Maldonado, comandante de la 24a Zona Militar, y el secretario de Gobierno del Estado, Edgar Maldonado Ceballos.

Conferencia de prensa tras el arresto de "El Trompas". Crédito: Gobierno de Morelos

González Saravia atribuyó la captura de “El Trompas” a un trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

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El fiscal explicó cómo llegó Claudia al lugar donde fue atacada

En la conferencia de prensa, Fernando Blumenkron detalló que la joven llegó un día antes del ataque a la Casa de la Cultura de Cuautla, sede de la feria de 42 años de tradición, donde realizó actividades normales hasta la noche siguiente. Alrededor de las ocho de la noche, después de cenar, Claudia salió hacia un estacionamiento abierto ubicado en el exterior del inmueble.

“Se fuma un cigarro, habla por teléfono y ahí tenemos esos datos en donde entra esta persona al estacionamiento y ahí es donde lleva a cabo estos hechos delictivos”, relató el fiscal ante los medios presentes. El funcionario precisó que esa reconstrucción forma parte de la investigación y que se mantiene bajo reserva el resto de los detalles por el debido proceso.

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El fiscal reveló que la joven salió a fumar un cigarro cuando la atacaron. Crédito: Gobierno de Morelos

Blumenkron confirmó que el atacante se apoderó del teléfono celular de la estudiante durante la agresión. El fiscal descartó cualquier móvil de carácter sexual en el ataque, tras una pregunta directa sobre versiones de medios españoles que hablaban de una posible agresión con esas características. “No hay ninguna un tema de carácter sexual, eso está descartado”, afirmó.

Además, confirmó que se trató de un robo, pero explicó que las lesiones infligidas a Claudia, calificadas como infamantes, permiten clasificar el hecho como feminicidio conforme al Código Penal del Estado, más allá del despojo de sus pertenencias. El fiscal precisó que el código penal establece como una de las causales para esa clasificación la existencia de lesiones de esa naturaleza, no únicamente el hecho de que, para robarla, el atacante le haya privado la vida de esa manera.

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Inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla, donde fue atacada la joven española. REUTERS/Margarito Perez Retana

Además, Blumenkron adelantó que la circunstancia de saña será una de las cuestiones que la Fiscalía establecerá en la formulación de imputación y en la acusación respectiva. Blumenkron señaló que buscará que esa agravante se refleje también en la sentencia, con el propósito de que se imponga la pena mayor prevista para el caso.

Periodistas cuestionaron la falta de vigilancia y alumbrado en la zona del ataque

Un reportero presente en la conferencia cuestionó la mecánica del crimen y preguntó por qué la zona permanecía sola, pese a que Cuautla es uno de los municipios con mayor presencia de la Guardia Nacional en el estado. El periodista señaló que, según vecinos consultados, se trata de “una zona sin alumbrado” donde ya habían ocurrido otros asaltos previos.

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El secretario José Luis Bucio Quiroz respondió que la zona “nunca estuvo sola” y que se solicitaron patrullajes y vigilancia periférica. El funcionario aclaró que no correspondía a las corporaciones estatales intervenir dentro del recinto, responsabilidad que atribuyó a los organizadores del evento.

El general Bucio afirmó que no les correspondía tener un elemento de seguridad en la Casa de Cultura. Crédito: Gobierno de Morelos

“Estoy de acuerdo con usted que es una zona oscura, pero creo que es una actividad que le corresponde a otras instancias el alumbrado”, declaró Bucio Quiroz, quien insistió en que sí hubo coordinación en cuanto a la presencia y vigilancia alrededor del inmueble.

El funcionario precisó que la alerta del ataque llegó al C5 y que la patrulla tardó siete minutos en llegar al lugar, mientras que la ambulancia de la Cruz Roja arribó 30 segundos después de la llegada de los elementos. Bucio Quiroz detalló que esos tiempos de respuesta quedaron reconstruidos y documentados a partir de los registros oficiales de la corporación.

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El secretario insistió en que la asistencia no tardó en llegar, contrario a versiones que hablaban de una ausencia prolongada de auxilio. “No tenemos una patrulla, un elemento en la puerta, no nos corresponde. La vigilancia sí fue alrededor”, afirmó, al precisar que fueron varias áreas las que solicitaron el refuerzo de vigilancia esa noche.

Un operativo con fuerzas federales y estatales localizó a “El Trompas” en el centro de Cuautla

El fiscal detalló que Francisco Javier “N” fue detenido alrededor de las seis de la tarde de este 17 de septiembre en la avenida Insurgentes, en el centro de Cuautla. En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina.

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Alias El Trompas, presunto implicado en el feminicidio de una estudiante española (@OHarfuch)

Blumenkron explicó que la localización combinó labores de inteligencia con información aportada por la sociedad de Cuautla, luego de que la Fiscalía difundiera la ficha de búsqueda del señalado un día antes. “El día de ayer comentábamos precisamente esta posibilidad de que con la información que aportó la sociedad de Cuautla estuvimos buscando en diferentes puntos”, señaló el funcionario.

La fotografía del sujeto fue difundida este 16 de septiembre por autoridades de Morelos. Crédito: FGE Morelos

El fiscal confirmó que el detenido se rapó la cabeza en un intento por evadir su identificación, de acuerdo con el análisis de las cámaras de seguridad que documentaron la investigación. Al momento de la captura, el señalado fue encontrado en un estado de salud “normal, conveniente”, sin rastros de haber consumido droga o alcohol, aunque harán falta exámenes periciales para saber si consumió alguna sustancia.

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Blumenkron precisó que Francisco Javier “N” contaba ya con antecedentes penales por robo a casa habitación en al menos cinco ocasiones. El funcionario indicó que el señalado compurgó una sentencia previa entre los años 2010 y 2012, por lo que comenzó su actividad delictiva desde joven, particularmente en delitos de robo.

La Fiscalía buscará una pena de 70 años por el feminicidio

El fiscal informó que el detenido sería puesto a disposición del juez que dictó la orden de aprehensión en cuestión de minutos tras la conferencia. Blumenkron adelantó que la audiencia para formular la imputación quedaría fijada para el día siguiente, mientras la Fiscalía reforzaba la investigación complementaria con nuevos cateos para localizar el arma homicida, el celular de la víctima y otras prendas relacionadas con el caso.

“Vamos a solicitar a la autoridad judicial que sea la máxima sanción, que en el delito de feminicidio establece el Código Penal del Estado, que son setenta años”, afirmó el fiscal, en referencia a la pena que buscará la Fiscalía por la forma en que fue privada de la vida Claudia.

El funcionario proporcionó también una cifra sobre el desempeño de la dependencia en la materia: de enero a agosto de 2026 se cumplimentaron 34 órdenes de aprehensión por feminicidio en Morelos y 33 personas fueron vinculadas a proceso.