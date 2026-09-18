Eyeliner de colores: la técnica que sustituye al delineado negro clásico

El color gana espacio en el delineado de ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El eyeliner de colores desplaza al delineado negro clásico en 2026 como recurso para definir los ojos con trazos más suaves, personalizados y fáciles de adaptar a cada ocasión.

La técnica gana terreno en maquillajes cotidianos, pasarelas, alfombras rojas y festivales porque permite resaltar el iris, modificar visualmente la forma del ojo y construir desde una línea discreta hasta un diseño gráfico.

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El negro conserva su lugar como referencia del cat-eye y de los acabados más intensos. Ya no es la única alternativa para marcar la línea de las pestañas. Marrón, azul, verde, gris, ciruela, burdeos, plata, rosa y naranja entran en la rutina de maquillaje con fórmulas de larga duración.

La expansión del color coincide con una estética que reduce el peso de las bases de alta cobertura y concentra la atención en los ojos. Pieles de acabado natural, rubor ligero y labios neutros dejan espacio para que una línea de color ordene el rostro.

El regreso de los delineadores de color en 2026

Los delineadores de colores vuelven después de varios años asociados con maquillajes de fantasía, tendencias Y2K y looks de festival.

El regreso tomó fuerza en la temporada primavera-verano de 2026, cuando los acabados mate, metálicos y duocromos se incorporan a propuestas más amplias.

La diferencia está en el uso. Los tonos brillantes ya no se aplican únicamente sobre todo el párpado. También se usan para iluminar el lagrimal, marcar la mucosa inferior o reforzar el borde superior de las pestañas.

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Los acabados mate permiten mayor precisión. Una flecha azul marino, verde botella o ciruela conserva el efecto de definición del negro, pero baja el contraste. El resultado puede integrarse en un maquillaje de día sin perder presencia.

Los tonos metálicos se concentran en zonas pequeñas. Plata, bronce y dorado pueden iluminar el ángulo interno del ojo o funcionar como segunda línea encima de un delineado oscuro. El efecto depende de la cantidad de producto y del grosor del trazo.

Los delineadores de colores vuelven después de varios años asociados con maquillajes de fantasía, tendencias Y2K y looks de festival. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marrón como reemplazo suave del negro

El marrón es uno de los tonos más accesibles para abandonar el delineado negro. Conserva la capacidad de definir el ojo, crear sensación de simetría y dar la apariencia de una mirada más amplia, aunque sin el contraste profundo de una línea negra.

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Este color funciona en maquillajes de oficina, comidas, eventos de día y rutinas sencillas.

También puede favorecer a personas con piel clara o madura, en quienes un delineado negro grueso puede endurecer los rasgos o enfatizar la textura del párpado.

Un lápiz marrón chocolate se puede aplicar a ras de las pestañas y difuminar antes de que se fije.

La técnica crea profundidad sin dejar un borde rígido. Para un resultado más preciso, un delineador líquido café permite trazar una flecha corta hacia la sien.

El azul marino ocupa un punto intermedio entre lo clásico y lo llamativo. Mantiene una profundidad cercana al negro, aunque suma un tono visible bajo luz natural. Puede resaltar ojos cafés y combinarse con sombras beige, doradas o topo.

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El gris ofrece una opción fría para quienes buscan definición moderada. No oscurece tanto como el negro y puede acompañar looks con sombras plateadas, malvas o grises. El burdeos y el ciruela, por su parte, suelen resaltar iris verdes y avellana.

El azul, el verde y el ciruela cambian la relación con el iris

El color del iris puede orientar la elección del delineador, aunque no debe convertirse en una regla fija. Los contrastes sirven como guía para probar tonos que destaquen la luz natural de los ojos.

Los ojos cafés admiten una gama amplia. Azul cobalto, azul marino, verde esmeralda, morado y tonos rojizos contrastan con el marrón del iris. Un trazo azul intenso puede ser suficiente para modificar un maquillaje neutro.

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Los ojos azules pueden acompañarse con marrones, bronces y dorados. Estos tonos aportan calidez y hacen que el azul se perciba con mayor nitidez. Un gris frío ofrece una lectura más sobria y puede usarse en delineados finos.

En los ojos verdes, el burdeos, el morado, el ciruela y el cobre crean contrastes que enfatizan los destellos del iris. El marrón también funciona cuando se busca un resultado discreto y fácil de llevar durante el día.

La elección no depende solo de los ojos. El tono de piel, el color del cabello, la ropa y la luz del lugar cambian cómo se percibe cada delineado.

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La técnica permite probar una misma fórmula en distintos grosores antes de decidir qué combinación funciona.

El color del iris puede orientar la elección del delineador, aunque no debe convertirse en una regla fija. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El delineado de color suaviza el maquillaje después de los 50

El negro muy marcado puede cerrar la mirada si rodea todo el ojo o si se aplica en una línea gruesa.

Por ello, el azul marino, verde oscuro, gris humo, marrón chocolate y ciruela aparecen como opciones para quienes buscan definición con menor dureza.

La aplicación recomendada se concentra en las pestañas superiores.

Un trazo fino y ligeramente ascendente puede dar sensación de elevación. Difuminar el borde con una brocha pequeña evita que la línea se vea rígida.

La línea de agua inferior requiere mayor precaución. Un lápiz nude o beige puede aportar luz y dar sensación de amplitud. Si se elige color, debe ser un lápiz cremoso apto para esa zona y aplicarse sin presionar.

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Los productos waterproof ayudan a que el delineado resista sudor, humedad o lágrimas, aunque exigen un desmaquillante bifásico o de base oleosa.

Retirar el producto con fricción puede irritar el contorno de los ojos y afectar las pestañas.

El auge del eyeliner de colores abre una rutina más flexible: una línea marrón para el día, azul marino para una cena, ciruela para resaltar ojos verdes o un acabado metálico para una salida nocturna.

El negro permanece, pero el color amplía las formas de definir la mirada.