La consejera Carla Humphrey pide al INE corregir los retrasos del plan 2026 de igualdad

Humphrey reconoció el trabajo de Rita Bell López Vences como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y de las consejerías que la integran. Foto: x.com/@INEMexico

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Carla Humphrey pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) superar los retrasos del Programa Anual de Trabajo 2026 de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, al advertir que la demora en instalar un grupo especializado frena medidas para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género durante la organización de las Elecciones 2027.

La intervención de este 17 de septiembre por Humphrey se dio durante la presentación del informe de actividades de la presidencia de la Comisión, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a agosto de 2026. Humphrey reconoció el trabajo de la consejera Rita Bell López Vences, presidenta del órgano, así como de las consejerías que lo integran.

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También destacó la labor de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, cuyo nuevo equipo asumió responsabilidades en un área encargada de transversalizar la perspectiva de género, promover la igualdad y combatir la discriminación y la violencia política contra las mujeres.

El grupo contra la violencia política acumula retrasos

La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación asume responsabilidades para transversalizar la perspectiva de género, promover la igualdad y combatir la discriminación en el INE. EFE/ Mario Guzmán

Humphrey señaló que diversas actividades del programa presentan desfases en sus fechas de entrega y conclusión, pese a que algunas provienen de una administración anterior y fueron reprogramadas para el ejercicio actual.

Entre los pendientes mencionó la instalación del Grupo de Trabajo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De ese mecanismo dependen la estrategia de prevención y atención, un modelo específico para enfrentar esa violencia, un sistema de seguimiento y evaluación, un diagnóstico sobre el enfoque interseccional dentro del instituto y el plan de trabajo del propio grupo.

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La integrante del INE alertó que el instituto ya se encuentra en un proceso electoral federal, una etapa que incrementa de forma considerable las cargas de trabajo. A cuatro meses de que concluya el ejercicio anual, las tareas que siguen pendientes o en proceso podrían demorar todavía más.

“No podemos retrasar más las actividades programadas y aprobadas de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación”, expresó Humphrey. Añadió que la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva debe materializarse en hechos y en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales del instituto.

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Humphrey pide coordinación interna para cumplir el programa

Humphrey llamó a la Secretaría Ejecutiva y a todas las áreas del INE a coordinarse para cumplir el plan y garantizar derechos humanos de las mujeres, sin discriminación y libres de violencias. EFE/Madla Hartz

La consejera hizo un llamado a la Secretaría Ejecutiva, a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y a todas las áreas del INE para coordinarse y cumplir las actividades previstas.

El objetivo, planteó, es que el instituto mantenga políticas y acciones para garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político-electoral, además de propiciar espacios laborales igualitarios, incluyentes, sin discriminación y libres de violencias.

En un mensaje publicado este 17 de septiembre, Humphrey sostuvo que, una vez iniciados los trabajos de organización de las Elecciones 2027, resulta prioritario corregir los atrasos del plan de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

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INE cambia su estrategia para elevar la participación juvenil rumbo a 2027

El instituto deja atrás la promoción impresa y apuesta por formatos digitales interactivos, contenidos multimedia y acciones comunitarias. (Facebook INE México)

Ajustará el INE su estrategia para impulsar el voto de los jóvenes de 18 a 29 años rumbo a la elección federal de 2027, después de que los grupos de 19 a 29 años registraron niveles de participación inferiores a 51% en los comicios presidenciales de 2024.

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó el pasado 10 de septiembre de 2026 y terminará con la jornada del 6 de junio de 2027. La ciudadanía elegirá más de 19 mil cargos, entre ellos las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 10 mil regidurías, sindicaturas y presidencias municipales o alcaldías.

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La nueva ruta del INE sustituirá los esquemas impresos y tradicionales de promoción por formatos digitales interactivos, contenidos multimedia, actividades artísticas y acciones comunitarias. El organismo busca llevar la información electoral a plataformas y espacios con presencia de población joven.

Según un comunicado del INE, la estrategia incorporará publicaciones en redes sociales y plataformas digitales adaptadas a lenguajes juveniles. El propósito es promover una participación activa y reforzar la confianza ciudadana antes de la elección federal.

Jóvenes de 19 a 29 años quedaron debajo de 51% en 2024

En la elección presidencial de 2024, los grupos de 19 a 29 años registraron 50.4% y 49.6% de participación, los niveles más bajos de la lista nominal. Crédito:Cuartoscuro

Datos de la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024 del INE muestran que la participación juvenil en la elección presidencial de 2024 fue la menor de los últimos 12 años.

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Los dos subgrupos de edad analizados entre las personas de 19 a 29 años alcanzaron tasas de asistencia de 50.4% y 49.6%. Ambos quedaron como los sectores con menor concurrencia electoral de toda la lista nominal.

En 2012, la participación de los jóvenes fue de 55.7%, mientras que la de los jóvenes adultos llegó a 53.6%. Para 2018, los porcentajes fueron de 54.8% y 55.3%, respectivamente.

La participación general en 2024 se ubicó en 59.7%, con 54 millones 899 mil 28 votantes y cerca de 37.1 millones de personas que no emiten su voto. REUTERS/Henry Romero

Los dos segmentos en 2024 acumularon descensos de entre cuatro y cinco puntos porcentuales frente a los registros de 2012. La elección presidencial de ese año tuvo una participación general de 59.7%.

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Votaron 54 millones 899 mil 28 personas de una lista nominal de más de 98.3 millones de ciudadanos. Cerca de 37.1 millones de personas con derecho a sufragar no emitieron su voto.

La participación de 2024 también fue menor que la de 2018, cuando acudió a las urnas 62.4% del electorado, y que el 62.1% de 2012. Las mujeres registraron una asistencia de 64.2%, frente a 54.8% de los hombres.

Personas mayores de 60 años tuvieron la principal participación, especialmente el grupo de 60 a 74 años, que alcanzó 71.4%. Más de 12.5 millones de adultos mayores votaron en 2024.

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