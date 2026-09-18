La Lotería Nacional cierra fiestas patrias con bolsa récord y festeja 256 años

Créditos: Lotería Nacional

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El billete 34612 se convirtió en el gran protagonista de la noche del 16 de septiembre, cuando Lotería Nacional repartió más de 335 millones de pesos en premios durante el Sorteo Magno No. 392, celebrado en el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El número ganador del Premio Mayor (104 millones de pesos) había sido distribuido en cuatro series: dos colocadas para su venta en la Ciudad de México, una tercera en Monterrey, Nuevo León, y una cuarta a través de canales electrónicos.

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El segundo lugar, con 12 millones de pesos, recayó en el billete No. 27413, cuyas series se vendieron principalmente en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, con presencia también en la capital y en plataformas digitales. Los reintegros correspondieron a los números 2 y 3.

La bolsa total del sorteo superó los 335 millones de pesos, lo que lo posiciona como uno de los eventos de lotería más cuantiosos del año en México. La lista completa de premios está disponible en el sitio oficial de la institución.

Créditos: Lotería Nacional

Lotería Nacional lleva 256 años acompañando las fiestas de septiembre

La directora general de la institución, Olivia Salomón, presidió el acto junto a directivos, personal y las Niñas y Niños gritones, una figura central en la tradición del sorteo.

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En su mensaje, Salomón subrayó que el Sorteo Magno tiene un peso particular para Lotería Nacional porque la institución, con 256 años de historia, ha estado presente desde los primeros tiempos de la lucha independentista.

Según sus palabras, el sorteo no es solo un juego: es “una tradición que une a generaciones de mexicanas y mexicanos”.

La titular destacó además el recorrido que hizo el billete conmemorativo por el territorio nacional durante las fiestas de septiembre, llevando, según sus propias palabras ante la audiencia del evento, “la emoción de ganar” a millones de familias.

Créditos: Lotería Nacional

Salomón también recordó a las figuras centrales del movimiento de 1810. Mencionó a Miguel Hidalgo, quien encabezó la causa por la libertad y proclamó la abolición de la esclavitud; a José María Morelos, que convirtió esa lucha en un proyecto de nación basado en la soberanía popular; y a mujeres como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Antonia Nava, a quienes describió como protagonistas de la independencia.

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La frase de Sheinbaum que marcó el tono de la ceremonia

La directora de Lotería Nacional también retomó las palabras que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció durante su mensaje a la nación por la conmemoración: “La libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria se construye.”

Salomón usó esa frase como hilo conductor de su propio discurso, en el que vinculó el significado histórico del 16 de septiembre con el rol de Lotería Nacional como institución de Estado.

Afirmó que la independencia fue “una conquista del pueblo que nos dio patria, nos hizo libres y nos dejó la responsabilidad de defender nuestra soberanía y construir nuestro propio destino”.

Al cierre de su intervención, la funcionaria se dirigió tanto a quienes compraron billetes como al público en general: “Que este Sorteo Magno sea una gran fiesta de nuestra independencia. Que la suerte llegue a muchos hogares y que el orgullo de ser mexicanos nos siga uniendo”, expresó ante la concurrencia.

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Con el No. 392, Lotería Nacional cerró su participación en las fiestas patrias de 2026 con una bolsa histórica, un billete conmemorativo que recorrió el país y una ceremonia que mezcló, como cada septiembre, la tradición del sorteo con el peso simbólico de la fecha más significativa del calendario cívico mexicano.

Créditos: Lotería Nacional