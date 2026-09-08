México

Cuándo inician los frentes fríos en México: Conagua prevé 56 sistemas para la temporada 2026-2027

La Conagua detalla el calendario de los 56 frentes fríos que llegarán a México

Mapa en relieve de México cubierto parcialmente de nieve y hielo con densas nubes azules sobre el norte y el golfo de México.
Una representación tridimensional de México ilustra la cobertura de hielo y nubes heladas sobre las regiones del norte y centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La temporada de frentes fríos 2026-2027 arranca este mes de septiembre con los primeros tres sistemas y se extiende hasta mayo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La Conagua proyecta el ingreso de 56 frentes fríos a México, seis más que el promedio climatológico 1990-2020, que es de 50.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, presentó el pronóstico el pasado 4 de septiembre durante una conferencia de prensa del Gobierno de México. Explicó que la temporada de frentes fríos “estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo”, el periodo que el SMN usa como referencia para sus mediciones anuales.

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La distribución mes por mes contempla:

  • 3 sistemas en septiembre
  • 7 en octubre
  • 8 en noviembre
  • 9 en diciembre
  • 8 en enero
  • 7 en febrero
  • 6 en marzo
  • 6 en abril
  • 2 en mayo

El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur explica el aumento respecto al promedio histórico. Este patrón océano-atmosférico, con variabilidad de dos a siete años, se fortalecerá durante la actual temporada de lluvias y alcanzará su punto máximo, calificado como “muy fuerte”, hacia el fin de año.

Cuatro meses concentrarán más de la mitad de los sistemas

Mapa de México con nubes, lluvia, nieve, persona abrigada, sol, espiral de calor, persona con abanico, olas, termómetro alto y texto El Niño.
Una ilustración con un mapa de México y figuras de plastilina muestra los cambios climáticos extremos que causa el fenómeno El Niño, incluyendo lluvias, frentes fríos y olas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vázquez Romaña explicó que la fase cálida de El Niño originará una mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro del país. Esto incrementa las condiciones húmedas durante el periodo de mayor actividad frontal.

Alrededor de 32 sistemas frontales llegarán a México entre noviembre y febrero, lo que representa más de 50% del total pronosticado para toda la temporada. El SMN también anticipa un incremento en la frecuencia de los llamados eventos de Norte.

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Esta condición puede generar episodios con intensificación del viento, oleaje más alto y precipitaciones en las zonas costeras del golfo de México. El funcionario indicó que algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos podrían interactuar con humedad abundante y desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte del territorio nacional.

El comportamiento de las lluvias variará según la región y el mes

Mapa de México dibujado en diversos colores debajo de nubes de tormenta grises que emiten rayos amarillos y gotas de lluvia.
Un mapa de México dividido en regiones de colores se ubica bajo una gran nube de tormenta con lluvia y relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronóstico de la Conagua detalla que en septiembre El Niño mantendrá las lluvias por debajo del promedio climatológico. En octubre, las condiciones permanecerán normales o ligeramente por arriba de la media histórica.

Para noviembre se esperan lluvias por arriba del promedio en el centro-norte y noreste del país. En diciembre, el noroeste de México registrará precipitaciones superiores a la media climatológica, mientras que el occidente y sur tendrán lluvias por debajo de lo habitual.

Vázquez Romaña también señaló que durante la transición de verano a otoño aún pueden formarse ciclones tropicales, sobre todo los que llegan al golfo de México. Cuando estos sistemas interactúan con las masas de aire frío de los frentes, pueden modificar su trayectoria o permanecer estacionados por más tiempo, lo que intensifica sus efectos.

Protección Civil pide revisar viviendas y evitar el uso de braseros

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

En representación de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, el director general del área, Romero Alejandro Vergara Castañeda, exhortó a la población a revisar sus viviendas y sistemas de calefacción antes de la llegada de las bajas temperaturas.

Recomendó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos, así como consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes. Pidió cubrir nariz y boca al salir de espacios templados para evitar cambios bruscos de temperatura.

Vergara Castañeda advirtió: “es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal”.

El funcionario indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, en colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil, mantiene acciones permanentes de preparación. En contingencias mayores, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina despliegan sus planes de auxilio, mientras las Misiones ECO de la CNPC coordinan las acciones entre los tres órdenes de gobierno.

La Conagua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes movilizarán personal y equipo especializado para restablecer servicios básicos y realizar labores de desazolve en las zonas afectadas.

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