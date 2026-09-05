Qué opciones sugieren los expertos para ganar privacidad en una terraza sin sacrificar luz

Las plantas filtran las vistas sin cerrar por completo la terraza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas como recurso para ganar privacidad en una terraza permiten filtrar las vistas sin cerrar el espacio ni reducir de forma drástica la entrada de luz.

Esa es una de las principales recomendaciones que surgen de especialistas citados por la revista española El Mueble. Consultó al paisajista Manuel Maíllo sobre cómo resolver este problema en espacios exteriores domésticos.

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Privacidad en terrazas se resuelve con: alturas, densidades y volúmenes distintos

La vegetación distribuida en capas aporta privacidad y mantiene la entrada de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maíllo planteó que una de las fórmulas más eficaces consiste en organizar la vegetación por capas. Según explicó a El Mueble, conviene combinar:

Plantas altas en la parte posterior

Especies de porte medio en una franja intermedia

Variedades bajas o tapizantes en primer plano

La disposición escalonada ayuda a filtrar visualmente el entorno y, al mismo tiempo, mantiene una sensación abierta. Ese criterio coincide con recomendaciones difundidas por otros medios especializados en jardinería y diseño exterior.

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Las especies altas ocupan la parte posterior de la composición vegetal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación Homes & Gardens señala que el uso de plantaciones en distintos niveles permite crear pantallas más naturales que los cerramientos uniformes. Mientras que Gardenista destaca que la superposición de follajes contribuye a dar intimidad sin bloquear por completo la ventilación ni la luz.

En términos prácticos, esta estrategia apunta a evitar dos extremos:

Llenar la terraza con una masa vegetal compacta

Dejar el perímetro completamente expuesto

Concentrar todas las macetas en una sola línea sin variación de alturas

Las jardineras y separadores vegetales ordenan el espacio exterior

Las variedades de porte medio completan la franja intermedia de la terraza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las ideas mencionadas por Manuel Maíllo es el uso de separadores vegetales y jardineras para delimitar sectores y construir barreras visuales. El especialista sostuvo que las plantas tapizantes, composiciones en recipientes y combinación con elementos livianos ayudan a conservar el equilibrio entre intimidad y apertura.

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En esa misma línea, House & Garden ha publicado guías sobre terrazas urbanas. Allí remarca que las jardineras largas o elevadas sirven para estructurar el perímetro y mejorar la lectura del conjunto. Better Homes & Gardens también señala que los contenedores permiten adaptar la pantalla vegetal a balcones y terrazas donde no existe suelo de plantación, algo habitual en edificios.

Las jardineras cumplen una función visual y otra práctica. Ordenan la composición y facilitan agrupar especies con necesidades parecidas. Además de mover algunas piezas si cambian la exposición solar, el viento o el uso cotidiano del lugar.

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Elección de los recipientes: mantenimiento y resistencia al clima

Las plantas bajas y tapizantes cubren el primer plano del conjunto exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese tono, Maíllo explicó que las jardineras ayudan a construir barreras visuales y mencionó materiales ligeros y resistentes para terrazas descubiertas, junto con otros que favorecen la retención de humedad.

The Spruce indica que el material del recipiente incide en el peso total, drenaje y conservación de agua, tres variables clave en espacios elevados. Gardens Illustrated añade que en balcones y terrazas conviene considerar:

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Exposición al sol

Capacidad de drenaje

Peso que suman sustrato, planta y maceta

Resistencia del material frente a lluvia y cambios térmicos

La decisión sobre las macetas no es solo estética. También condiciona la estabilidad de las plantas, la frecuencia de riego y la posibilidad de sostener especies de mayor porte junto al perímetro.

Coordinar colores y texturas para integrar la vegetación con el ambiente

Las jardineras ayudan a delimitar sectores y ordenar el perímetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomendó coordinar los tonos de macetas y mobiliario para lograr un resultado más armónico. La sugerencia apunta a que la barrera vegetal no se perciba como un agregado aislado, sino como parte del conjunto exterior.

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Publicaciones especializadas como Veranda y Livingetc, en sus artículos sobre exteriores, destacan la repetición de materiales, gamas de color y texturas. Argumentan que contribuye a ordenar visualmente espacios pequeños o medianos.

El peso, el drenaje y la retención de humedad condicionan la elección de las macetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este tipo de composiciones, los profesionales suelen buscar:

Una paleta acotada de recipientes

Relación entre textiles, muebles y vegetación

Contraste moderado entre hojas, flores y materiales duros

Continuidad visual entre interior y exterior

Ejemplos de que la privacidad puede lograrse sin clausurar las vistas

La coordinación entre macetas, mobiliario y vegetación integra el exterior con el interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos ejemplos aparecen recursos como arbustos, ejemplares altos, especies colgantes y trepadoras distribuidas alrededor de la zona de estar. La clave común es crear filtros verdes en lugar de cierres rígidos.

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Garden Design ha señalado que las pantallas vegetales funcionan mejor cuando conservan cierta porosidad visual. Mientras que Homes & Gardens recomienda adaptar la altura del conjunto al grado de exposición de cada terraza y a la necesidad de sombra o abrigo.

La combinación de arbustos, trepadoras y especies colgantes crea filtros verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa lógica, las recomendaciones atribuidas a Maíllo por el medio español pueden resumirse en una serie de criterios de planificación:

Combinar especies de diferentes alturas

Distribuir la vegetación en capas

Usar jardineras para ordenar y delimitar

Elegir recipientes adecuados al clima y al mantenimiento

Integrar colores, texturas y mobiliario

La propuesta se apoya en una idea repetida por especialistas en paisajismo y diseño exterior. La privacidad en una terraza no depende solo de sumar plantas, sino de organizarlas de manera que funcionen como filtro visual y mantengan el carácter abierto del espacio.

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