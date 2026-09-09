México

Sheinbaum anuncia ley para reducir el uso de efectivo en México: esto es lo que se sabe hasta ahora

La propuesta que el Ejecutivo envía al Poder Legislativo fija metas graduales para sustituir billetes y monedas por transferencias y otros medios electrónicos

Claudia Sheinbaum
La propuesta que el Ejecutivo envía al Poder Legislativo fija metas graduales para sustituir billetes y monedas por transferencias y otros medios electrónicos. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Economía Digital, cuyo objetivo es reducir de manera gradual el uso de dinero en efectivo en las operaciones comerciales del país.

De acuerdo con lo informado por la mandataria durante su conferencia matutina del martes 8 de septiembre, la propuesta forma parte del conjunto de reformas que acompañan al Paquete Económico 2027, entregado ese mismo día a la Cámara de Diputados y al Senado por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

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Es importante precisar que, hasta el momento, no se trata de un decreto presidencial, sino de una iniciativa de ley enviada al Poder Legislativo, por lo que su aprobación, modificación o rechazo dependerá de la discusión en el Congreso.

Mano de adulto mayor con arrugas sostiene una tarjeta de débito azul frente a la pantalla de una laptop con una ventana de alerta roja desenfocada.
La propuesta federal prevé plazos, incentivos y capacitación para que los negocios más pequeños adopten herramientas digitales, con la promesa de reducir comisiones y elevar la seguridad, aunque sin detalles aún sobre obligaciones concretas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué busca la Ley de Economía Digital?

Según lo explicado por Sheinbaum, la iniciativa establecerá tiempos y metas específicas para disminuir de forma programada el uso de billetes y monedas en las transacciones cotidianas, e impulsar en su lugar los pagos electrónicos.

“Vamos a enviar la Ley de Economía Digital con el objetivo de reducir efectivo, ya con tiempos específicos, que viene incluida en todo el paquete”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional.

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Entre los puntos que se han adelantado hasta ahora, medios locales han reportado que la ley contemplaría:

  • Plazos definidos para avanzar hacia una menor circulación de efectivo en el comercio.
  • Impulso a plataformas digitales de cobro y pago para agilizar y dar mayor seguridad a las transacciones.
  • Reducción de comisiones bancarias asociadas al uso de medios electrónicos.
  • Incentivos y capacitación para micro y pequeñas empresas, con el fin de que puedan adoptar la cobranza digital sin afectar sus ingresos.

Sheinbaum también relacionó la medida con la seguridad, al señalar que la digitalización de las operaciones financieras ha ayudado en otros países a formalizar la economía y a reducir fraudes vinculados al manejo de efectivo.

Primer plano de unas manos, una de ellas depositando una moneda de euro en una alcancía rosa en forma de cerdito. La otra mano sostiene la alcancía
Antonio Martínez Dagnino expone avances de fiscalización contra esquemas de comprobantes sin sustento, con listados en el Diario Oficial de la Federación y medidas operativas, en el marco de reformas del Paquete 2027. ((Infobae-Itzallana))

Un objetivo ligado al combate a la evasión fiscal

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, precisó que el Paquete Económico 2027 incluye, además de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley de Derechos y la Ley Aduanera.

De acuerdo con lo informado por el gobierno federal, la Ley de Economía Digital se enmarca en una estrategia más amplia para combatir la evasión y la elusión fiscal sin crear nuevos impuestos, así como para avanzar hacia una mayor formalidad económica.

En ese contexto, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, expuso avances en materia de fiscalización contra esquemas de facturación falsa, entre ellos la publicación de más de 3 mil empresas “factureras” en el Diario Oficial de la Federación y el bloqueo operativo de más de 38 mil compañías señaladas por emitir comprobantes fiscales sin sustento.

Lo que aún no se ha confirmado

Pese a los anuncios, el gobierno federal no ha detallado aún los plazos concretos, montos límite ni las obligaciones específicas que contendría la ley. La propia presidenta señaló que los pormenores de la iniciativa se explicarán en próximas conferencias, una vez que el proyecto sea analizado formalmente por el Congreso.

Tampoco se ha precisado si la medida contempla límites obligatorios a operaciones en efectivo para negocios o personas, ni las sanciones que podría prever su incumplimiento. Hasta el momento, la información disponible proviene de las declaraciones de la mandataria y del secretario de Hacienda, por lo que los detalles técnicos de la ley habrán de conocerse hasta su presentación formal ante los legisladores.

Los siguientes pasos en el Congreso

El Paquete Económico 2027 seguirá ahora el proceso legislativo ordinario:

  • La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para revisar y votar la Ley de Ingresos.
  • Las reformas de apoyo a micro y pequeñas empresas, así como los detalles de simplificación de trámites, se abordarán esta semana con la participación de la Secretaría de Economía.

Será en el transcurso de esa discusión legislativa donde se conocerán los alcances definitivos de la Ley de Economía Digital y su eventual impacto en el uso del efectivo en México.

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