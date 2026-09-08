Fiestas patrias impulsarán a los negocios de CDMX: esta será la derrama económica para hoteles y comercios

Un puesto de artículos patrios atiende a transeúntes en una calle peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La celebración del Día de la Independencia impulsará la actividad economía y empresarial en la Ciudad de México durante el 15 y 16 de septiembre. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) dio a conocer que se prevén ingresos para numerosos comercios vinculados con el turismo y los servicios.

Se calcula una derrama económica de 12 mil 170 millones de pesos por los festejos de las fiestas patrias. Esta proyección contempla un aumento de 2.7% frente al resultado registrado en el mismo periodo del año anterior.

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El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, sostuvo que la fecha contribuirá a mantener la recuperación comercial de la capital del país. Asimismo, también favorecerá a más de 148 mil unidades económicas que desarrollan sus actividades en la CDMX.

Fiestas patrias elevarán el consumo y la ocupación hotelera

Las conmemoraciones del inició de la Independencia de México contemplan visitantes y compradores en distintos puntos de la capital, abarcando desde comercios de barrio hasta negocios turísticos, con una mayor demanda de productos tradicionales, alimentos y servicios para quienes participen de los festejos.

Por otro lado, los locales de comida y bebidas figuran entre los que recibirán más ingresos, incluyendo restaurantes, bares, supermercados, mercados públicos, tiendas de abarrotes y establecimientos dedicados a artículos de temporada, disfraces, banderas y decoración patriótica.

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La lista también contempla a los hoteles, las agencias de viajes y los servicios de movilidad local, así como las papelerías que podrían registrar una mayor afluencia durante el periodo, de acuerdo con el planteamiento de la cámara empresarial.

El Centro Histórico y la Plaza de la Constitución volverán a concentrar la mayor parte de la actividad cultural y turística vinculada a las fiestas patrias, convirtiéndose en un punto de reunión para quienes busquen disfrutar de la celebración tradicional.

Para la noche del 15 de septiembre, la CANACO CDMX anticipó una ocupación superior al 85% en los hoteles ubicados en el primer cuadro de la ciudad. La llegada de personas interesadas en el Grito de Independencia y en la iluminación patria alentará el comercio nocturno de ese sector.

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El flujo de visitantes tendrá efectos directos sobre los negocios instalados cerca de los espacios donde se realizarán los festejos, el consumo asociado a la jornada abarcará comidas, bebidas, hospedaje, traslados y compras de artículos alusivos.

Una infografía de Infobae detalla que las celebraciones de la Independencia prevén una derrama de 12.170 millones de pesos en la Ciudad de México y un incremento del 2,7% en las ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)