Explosión en planta de Jáltipan, Veracruz, deja tres muertos y un herido: Rocío Nahle activa operativo de emergencia

Rocío Nahle ordena movilizar todos los recursos para atender la emergencia.

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Una explosión e incendio registrados la tarde de este lunes 14 de septiembre en una zona industrial de Jáltipan de Morelos, Veracruz, dejaron un saldo preliminar de tres personas fallecidas y una lesionada, de acuerdo con información proporcionada por autoridades estatales.

El incidente ocurrió en instalaciones de una planta de sal identificada como PMV Minera, en una zona donde anteriormente operaba una planta azufrera.

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Tras el reporte del accidente, cuerpos de emergencia de distintos municipios de la región fueron movilizados para atender a las personas afectadas y controlar el incendio.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que instruyó a Protección Civil estatal y a las unidades de Minatitlán y Coatzacoalcos para trasladar al lugar los recursos disponibles, entre ellos bomberos, ambulancias y personal de auxilio.

“Lo más importante es atender a todo el personal que lo necesite, a toda la ciudadanía que lo necesite”, señaló la mandataria en un mensaje difundido este lunes por la noche.

Explosión en Jáltipan moviliza a bomberos, ambulancias y Protección Civil

Después de que se reportara la emergencia, los cuerpos de auxilio de Jáltipan y municipios cercanos acudieron a la zona para realizar labores de atención y control del siniestro.

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Fuerte explosión sacude zona industrial de Jáltipan.

Nahle explicó que también fueron habilitados hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos para recibir a personas que necesitaran atención médica. Entre las instituciones mencionadas se encuentran unidades de IMSS-Bienestar, Pemex, ISSSTE e IMSS.

El Gobierno de Veracruz confirmó posteriormente que tres personas perdieron la vida y que otra resultó lesionada. La persona herida fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con Protección Civil, el incidente ocurrió en un pozo de salmuera con diésel ubicado dentro de las instalaciones de la planta.

El incendio continuaba activo después de la explosión, por lo que las fuerzas de emergencia mantenían acordonada el área y trabajaban para controlar las llamas.

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Alcalde de Jáltipan reporta fallecidos y pide apoyo ante emergencia

El alcalde de Jáltipan de Morelos, Gildardo Maldonado, informó sobre la presencia de personas fallecidas y lesionadas luego del accidente.

En uno de los videos difundidos en sus redes sociales, el presidente municipal relató que trasladó personalmente a una persona que presentaba quemaduras graves hacia los servicios médicos. También pidió apoyo a ciudadanos que contaran con capacitación en primeros auxilios.

Comunicado Oficial.

De acuerdo con sus primeros reportes, había personas que requerían atención y cuerpos de emergencia trabajaban en la zona para auxiliar a los afectados.

Posteriormente, el alcalde señaló que la mayoría de los lesionados no presentaban heridas de gravedad, aunque en ese momento Protección Civil municipal todavía no contaba con una cifra oficial sobre el número total de personas afectadas.

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La emergencia generó una columna de humo negro y fuego visible desde distintos puntos de la zona, de acuerdo con los reportes difundidos tras el accidente.

Entre los datos conocidos hasta el momento se encuentran:

La explosión ocurrió la tarde del lunes 14 de septiembre en Jáltipan de Morelos, Veracruz .

El incidente se registró en una planta de sal identificada como PMV Minera .

El saldo confirmado por el Gobierno de Veracruz es de tres personas fallecidas y una lesionada .

La persona herida fue trasladada a un hospital.

El incendio permanecía activo y la zona fue acordonada.

Protección Civil estatal y cuerpos de emergencia de municipios cercanos participaron en las labores.

Hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos fueron habilitados para atender a personas que lo requirieran.

Jáltipan.

¿Qué provocó la explosión en la planta de sal de Jáltipan?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado de manera oficial la causa de la explosión.

Durante los primeros reportes se mencionó una posible relación con un ducto o instalación de Pemex ubicada en la zona de Chinameca-Jáltipan; sin embargo, esa versión no había sido confirmada oficialmente.

También circularon versiones que apuntaban a una posible acumulación de gas dentro de las instalaciones.

Trabajadores de la zona señalaron que la planta de sal se encontraba en desuso y plantearon que el accidente podría estar relacionado con la ruptura de un ducto.

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Estas versiones forman parte de los reportes iniciales y no constituyen una conclusión oficial sobre el origen del accidente.

La gobernadora Rocío Nahle indicó que, una vez atendida la emergencia, se realizará un análisis de causa raíz para determinar qué provocó la explosión.

“Después de esto, pues, se hará el análisis de causa raíz”, explicó la mandataria, quien señaló que en ese momento la prioridad era atender a las personas afectadas.

Nahle promete investigar la causa de la explosión en Jáltipan.

Autoridades mantienen acordonada la zona tras explosión en Jáltipan

Mientras continúan las labores para controlar el incendio, las autoridades mantienen acordonada la zona donde ocurrió el siniestro y solicitaron a la población evitar acercarse al sitio.

Protección Civil informó que no existe población cercana en riesgo inmediato, aunque se pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones oficiales mientras permanecen los trabajos de emergencia.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social también informó que activó su protocolo de emergencia ante el incidente.

La gobernadora señaló que permanecería atenta a la evolución de la situación y adelantó que Protección Civil emitiría un primer reporte sobre lo ocurrido.

Por ahora, el saldo confirmado es de tres personas fallecidas y una lesionada, mientras continúan las labores para sofocar el incendio y las autoridades reúnen información para establecer las circunstancias que provocaron la explosión en las instalaciones de la planta de sal de Jáltipan.