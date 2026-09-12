México

CDMX dará apoyo económico a víctimas de explosión en taquería de Álvaro Obregón: suman dos muertos

La Fiscalía capitalina reporta hasta el momento 14 personas heridas por el siniestro, que habría ocurrido en un inmueble contiguo al negocio de alimentos y no en su interior

La Fiscalía capitalina reportó además que hay 14 personas heridas tras el accidente. Crédito: X - @LopezCasarinJ
La Fiscalía capitalina reportó además que hay 14 personas heridas tras el accidente. Crédito: X - @LopezCasarinJ
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió este 12 de septiembre al punto exacto de la explosión ocurrida en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, alcaldía Álvaro Obregón, donde anunció que su administración otorgará apoyo económico a las familias de los afectados. La mandataria precisó los montos destinados tanto a las víctimas mortales como a las personas lesionadas y viviendas dañadas.

Además, la tarde de este mismo sábado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que el saldo del siniestro se elevó a dos personas fallecidas y 14 lesionadas. La institución detalló que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación intervino desde la noche del 11 de septiembre para esclarecer las causas de la explosión, registrada en avenida Santa Lucía y Rosa Venus.

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Brugada anunció apoyos de 40 mil pesos para familias de las víctimas mortales

Durante su visita al lugar, Brugada precisó que el gobierno capitalino entregará 40 mil pesos a las familias de cada una de las dos personas que perdieron la vida en la explosión. La mandataria detalló además que los familiares de personas con lesiones graves recibirán 15 mil pesos como parte del mismo esquema de apoyo.

Clara Brugada confirmó la entrega de apoyos económicos en el sitio del accidente. (imagen ilustrativa) (Foto: Gob. CDMX)
Clara Brugada confirmó la entrega de apoyos económicos en el sitio del accidente. (imagen ilustrativa) (Foto: Gob. CDMX)

La jefa de Gobierno señaló que al menos cuatro inmuebles adicionales resultaron afectados por la onda expansiva del estallido. A los responsables de esas viviendas se les otorgará apoyo para renta por 4 mil pesos mensuales, mientras se realizan las evaluaciones estructurales correspondientes en la zona.

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Brugada reiteró que su administración continuará con el apoyo puntual a cada una de las personas afectadas, e incluyó dentro de estos apoyos el suministro de alimentos para las familias.

Myriam Urzúa acudió al sitio del accidente este 12 de septiembre. Crédito: X - @SGIRPC_CDMX
Myriam Urzúa acudió al sitio del accidente este 12 de septiembre. Crédito: X - @SGIRPC_CDMX

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, también acudió al lugar para dar seguimiento a los trabajos, en coordinación con el alcalde Javier López Casarín, personal de la Secretaría de Vivienda y de la FGJCDMX.

La alcaldía Álvaro Obregón descartó que el siniestro se originara en la taquería

En actualización a las investigaciones, la alcaldía Álvaro Obregón difundió un mensaje en la red social X en el que precisó que la explosión no se originó al interior de la taquería señalada preliminarmente, sino en el inmueble contiguo a ese negocio. El primer dictamen pericial apuntó a una acumulación de gas como causa probable del estallido.

La demarcación informó que este sábado se realizaron diligencias adicionales en la zona afectada para determinar con precisión las condiciones que originaron la acumulación de gas.

Dos personas con chamarras de la alcaldía Álvaro Obregón caminan de noche por una calle mojada frente a puestos de comida y fruterías.
Bomberos rescatan a once personas y confirman muerte de un hombre de 50-55 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Casarín había informado la noche del siniestro que la explosión fue provocada por un tanque de gas, lo que ocasionó el derrumbe parcial del establecimiento dedicado a la venta de alimentos. En un primer reporte preliminar, el alcalde señaló 11 personas lesionadas y una persona fallecida, cifra que la FGJCDMX actualizó posteriormente a dos víctimas mortales.

El alcalde también reportó que la Dirección de Desarrollo Social de la alcaldía habilitó un albergue temporal en el Centro de Desarrollo Comunitario Molino de Rosas para las familias afectadas por la explosión, ocurrida en la zona de Alta Tensión y Jacintos.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, reconoció la labor de los agentes capitalinos que rescataron a las victimas. Crédito: SSC

La noche del accidente, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, reconoció la actuación de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que ingresaron al inmueble para auxiliar a las personas afectadas por la explosión. Vázquez destacó que los policías apoyaron en la evacuación y colaboraron con los equipos de emergencia para poner a salvo a las víctimas.

La FGJCDMX detalló el saldo de víctimas y las labores periciales en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la tarde de este 12 de septiembre, antes de que se dieran a conocer los apoyos económicos, que mantiene en curso la investigación por la explosión registrada el 11 de septiembre. Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) interviene desde esa noche para esclarecer lo ocurrido.

Elementos de la policía y bomberos frente a una edificación de ladrillo con estructuras derrumbadas y maquinaria pesada durante la noche.
Explosión en Álvaro Obregón registran once lesionados y una persona fallecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución reportó que un adulto y dos menores de edad fueron dados de alta médica o solicitaron su egreso voluntario tras recibir atención por las lesiones sufridas en la explosión. El resto de las personas lesionadas permaneció bajo observación en distintos hospitales de la capital.

Especialistas en criminalística y fotografía realizaron la fijación del lugar de los hechos. Personal pericial en incendios y explosiones, en instalaciones hidrosanitarias y de gas, así como en ingeniería y arquitectura, llevó a cabo los estudios necesarios para establecer el origen y las causas del siniestro, según el comunicado de la institución.

Bomberos y agentes de protección civil con cascos y prendas reflectantes frente a una estructura dañada con escombros en la calle.
Elementos de bomberos y protección civil evalúan los daños: rescatan a once personas y reportan una víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras investigaciones de la FGJCDMX consideraron una posible fuga de gas como hipótesis preliminar. La institución no precisó en su comunicado si el estallido se originó dentro de la taquería o en el inmueble contiguo, dato que sí especificó la alcaldía Álvaro Obregón en su propia actualización.

La Coordinación General de Atención a Víctimas de la FGJCDMX desplegó células integradas por profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica pública, tanto en el sitio de la explosión como en los hospitales donde fueron trasladadas las personas heridas. El personal estableció contacto con familiares para brindarles orientación jurídica y apoyo psicológico, además de abrir los expedientes de atención correspondientes.

Por último, la FGJCDMX señaló que continuará con las diligencias ministeriales y periciales para determinar el origen del hecho y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes, al tiempo que mantuvo la atención y el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.

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