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¿Quién fue Antonia Nava? La heroína de la Independencia mencionada por Claudia Sheinbaum en el Grito |VIDEO

En 1948, su nombre fue inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión como homenaje a su participación en la Independencia de México

Antonia Nava de Catalán, conocida como “La Generala”, fue una de las mujeres que participaron en la lucha por la Independencia de México y cuyo nombre apareció por primera vez en la arenga de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia de 2026.

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Antonia Nava de Catalán, conocida como “La Generala”, fue una de las mujeres que participaron en la lucha por la Independencia de México y cuyo nombre apareció por primera vez en la arenga de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia de 2026.

¿Quién fue Antonia Nava, “La Generala”?

Nacida en noviembre de 1779 en Tixtla, en el actual estado de Guerrero, Nava formó parte de una familia que se incorporó a las fuerzas insurgentes encabezadas por José María Morelos y Pavón.

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De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), su participación incluyó labores de cuidado y abastecimiento, pero también acciones directas en el campo de batalla.

Ilustración de una mujer con blusa azul y falda marrón que alza un machete ante hombres armados y montañas
Antonia Nava participa en las luchas del movimiento insurgente liderado por José María Morelos y Pavón en México. (Gobierno de México)

La figura de Antonia Nava adquirió especial relevancia durante el sitio del Cerro del Campo, en 1817. En ese episodio, las fuerzas de Nicolás Bravo y Nicolás Catalán quedaron rodeadas por tropas realistas durante varias semanas.

La escasez de alimentos colocó a los insurgentes en una situación crítica. Según relatos históricos retomados por el Gobierno de México, Nava y otras mujeres ofrecieron sus cuerpos como alimento para los soldados, una versión que forma parte de la narrativa histórica sobre aquel episodio.

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El ofrecimiento fue rechazado y, de acuerdo con esos relatos, las mujeres tomaron machetes y garrotes para apoyar a los combatientes. La acción contribuyó a romper el cerco la noche del 14 de marzo de 1817.

La guerra también marcó la vida familiar de “La Generala”, quien perdió a dos de sus hijos durante el conflicto. Pese a ello, continuó vinculada a la resistencia insurgente incluso después del fusilamiento de Morelos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. (Gobierno de México)

La arenga de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció 21 vivas desde el balcón central de Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre de 2026, durante su segundo Grito de Independencia.

La mandataria inició con la frase “¡Mexicanas y mexicanos!” y después mencionó a distintos personajes de la lucha independentista, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero y Gertrudis Bocanegra.

Entre las incorporaciones de este año destacó:

“¡Viva Antonia Nava!”

La lista también incluyó por primera vez en esta ceremonia a Guadalupe Victoria, además de una referencia ampliada a los pueblos indígenas y afromexicanos. En contraste, desaparecieron las menciones a Ignacio Allende y Manuela Molina, “La Capitana”, que sí estuvieron presentes en el Grito de 2025.

Sheinbaum también lanzó vivas a las hermanas y hermanos migrantes, así como a la dignidad del pueblo de México, la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia.

La arenga concluyó con:

“¡Viva México libre, independiente y soberano!”

Mexico President Claudia Sheinbaum rings a bell during the "Cry of Independence" ceremony marking Mexico's independence from Spain, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Mexico President Claudia Sheinbaum rings a bell during the "Cry of Independence" ceremony marking Mexico's independence from Spain, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, September 15, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Antonia Nava y el Ejército Trigarante

Antonia Nava permaneció vinculada a la causa insurgente hasta la consumación de la Independencia. En 1821 participó en el desfile del Ejército de las Tres Garantías en la Ciudad de México, tras el triunfo del movimiento independentista.

Después se estableció en Chilpancingo junto con su esposo, Nicolás Catalán, donde permaneció hasta su muerte el 19 de marzo de 1843, a los 63 años.

El reconocimiento a su trayectoria llegó más de un siglo después. En 1948, su nombre fue inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión como homenaje a su participación en la lucha por la Independencia de México.

La inclusión de Antonia Nava en el Grito de Independencia de 2026 volvió a colocar en el ámbito público la historia de una mujer que participó en la guerra insurgente, cuya trayectoria forma parte de la memoria histórica de Guerrero y de México.

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