Gala Montes revela el motivo de su ruptura con Emiliano Aguilar y asegura que aún se aman

La actriz confesó sentimientos hacia el cantante en plena disputa pública y reveló detalles de la ruptura ocurrida en Los Ángeles. (Foto: Instagram)

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Gala Montes asegura que ella y Emiliano Aguilar se aman, pese al enfrentamiento público que ambos protagonizaron esta semana en redes sociales tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México 2026.

La declaración llegó durante una llamada en vivo con el periodista Javier Ceriani, luego de días de acusaciones cruzadas entre la actriz y el cantante, hijo de Pepe Aguilar. En esa conversación, Montes admitió sentimientos hacia él pese al distanciamiento reciente.

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“Emiliano, te amo con todo mi ser, pero tienes problemas y pones en riesgo a la gente”, dijo la actriz al comunicador desde Las Vegas, ciudad a la que viajó tras su salida del reality show.

Gala Montes relató cómo terminó su acercamiento con Emiliano Aguilar

El cantante evitó confrontar a Gala Montes y cerró su mensaje con una declaración de cariño, mientras ella insiste en contar su versión.

Gala explicó que la relación se rompió después de un viaje a Los Ángeles. Según su versión, Aguilar la recogió en el aeropuerto para llevarla a un hotel que ella misma había pagado, valuado en dos mil dólares.

“Llegamos y me dijo: ‘Creo que no estamos, creo que tú y yo no deberíamos de estar juntos’. Y yo dije: ‘Okey, vete a la verga’. Y le dije: ‘Saca tus cosas y vete’”, narró la actriz.

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Tras ese episodio, Montes contactó a su expareja, Icho Van, contrabajista de la agrupación Jenny and the Mexicats, quien acudió a ayudarla y la llevó a Las Vegas. La actriz calificó al rapero como “un buen hombre”, aunque reconoció tensiones en el vínculo.

Durante la charla, Gala Montes reiteró que sí existió una relación con Emiliano Aguilar y que ella misma le fue infiel a su entonces pareja. “Prefiero salir con mujeres y con mi ex. Mi ex, hombre, él sí demostró que es un hombre”, comparó.

La actriz también abordó el episodio en el que, según trascendió, mandó a bañar a Aguilar antes de un encuentro íntimo, lo cual habría generado molestia en el cantante durante una semana. “Pues sí, no tengo nada que decir al respecto”, respondió.

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Gala insistió en que no necesita que nadie salga a defenderla en redes. “Yo no necesito que nadie me defienda, cabrón. Ahorita no vengas a quererte hacer el salvador”, expresó sobre las publicaciones que Emiliano hizo en su nombre.

Entre reclamos y confesiones, la actriz explica por qué terminó la relación con el hijo de Pepe Aguilar tras un viaje a Los Ángeles. (Captura de pantalla IG Emiliano Aguilar / Gala Montes)

Emiliano Aguilar evitó confrontarla públicamente

En paralelo, el hijo de Pepe Aguilar habló con el mismo programa y evitó profundizar en el conflicto. “La neta no voy a decir nada. Tengo muchas cosas que decir, pero no las voy a decir, carnal, por respeto a ella”, declaró el cantante.

Emiliano también negó estar en pareja con Gala Montes en ese momento y pidió que dejaran de vincularlos. “No estamos juntos, no somos pareja”, sostuvo, aunque evitó desmentir directamente las declaraciones de la actriz sobre el vínculo pasado.

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El cantante remató su intervención con un mensaje conciliador hacia Montes tras escuchar el programa. “Espero que estés bien y espero que te cuides”, expresó, en un tono que contrastó con la intensidad de los señalamientos previos de la actriz.

En otro pasaje de la charla, la actriz relacionó su cercanía con el nieto de Antonio Aguilar con experiencias familiares compartidas. “Nos enamoramos, cabr*n, porque su papá es un c*l*r* y mi mamá es una c*l*r*. El ‘childhood trauma’ nos unió”, afirmó.

Montes agregó que ese vínculo, sin embargo, no bastó para sostener la relación. “A veces es una simulación porque estás en un reality y luego sales y dices: ‘No eras lo que yo pensé’”, explicó sobre la dinámica que mantuvo con el cantante.

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La actriz cerró el tema con un mensaje directo hacia Emiliano Aguilar, entre reclamos y expresiones de afecto. “I deserve something else and you deserve something else”, dijo, antes de referirse a la expareja del cantante, con quien, según Montes, él ya había retomado contacto.