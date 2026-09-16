Christian Nodal y Cazzu: ¿por qué el cantante busca impedir fotos de su hija?

¿Cazzu en riesgo? Las posibles consecuencias legales por publicar fotos de Inti tras demanda de Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Guardar

El tercer cumpleaños de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu, quedó marcado por una celebración en Argentina y por una nueva polémica entre sus padres. De acuerdo con declaraciones del periodista Javier Ceriani, el cantante habría recurrido a la vía legal para impedir que su expareja publique fotografías o detalles del festejo de la menor.

La versión surgió después de que algunas imágenes de la fiesta temática de Mulán aparecieran en redes sociales. Cazzu no habría compartido fotografías de su hija, mientras que algunos invitados sí difundieron fragmentos de la celebración.

PUBLICIDAD

En la fiesta estuvo presente Ignacio Colombara, actual pareja de Cazzu. (Redes sociales)

La disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu

Según Javier Ceriani, Nodal habría establecido restricciones legales sobre la exposición pública de Inti. El periodista afirmó el 14 de septiembre que el cantante mantiene una postura que impediría a Cazzu mostrar imágenes de la niña.

“Cazzu como madre, no pudo postear ni una sola foto de su hija Inti porque Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, la tiene amenazada con abogados, que no puede subir nada, por eso no hemos visto nada”.

El presentador agregó que “legalmente, Cazzu tiene un bozal en su cámara Kodak y en su celular”, expresión con la que describió la supuesta prohibición para publicar contenido de la menor.

Ceriani no presentó en estas declaraciones los términos específicos de la medida ni un documento que permita conocer su alcance. También explicó que las fotografías que circulan corresponden a personas que asistieron al festejo, por lo que los padres no tendrían control sobre las publicaciones de terceros.

PUBLICIDAD

La celebración de Inti tuvo lugar durante el fin de semana previo a su cumpleaños, en la casa de Cazzu en Argentina. La decoración estuvo inspirada en Mulán, con referencias orientales, globos, dulces, faroles y una estructura con el nombre de la niña.

Últimas fotografías que Cazzu compartió de su hija Int en redes sociales. (IG)

Nodal ya había hablado de una demanda por Inti

La disputa entre los cantantes no es nueva. En marzo de 2026, Christian Nodal confirmó que presentó una demanda contra Cazzu relacionada con la manutención y las visitas de su hija.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo”, declaró a Televisa Espectáculos.

PUBLICIDAD

Sobre la exposición de la menor en redes sociales, explicó: “Yo, la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”.

Meses antes, Cazzu también habló sobre las diferencias que tuvo con Nodal por los permisos para viajar con Inti fuera de Argentina. La cantante relató que durante una mediación recibió la advertencia: “Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

Nodal negó posteriormente haber bloqueado los viajes y declaró en Instagram: “No existe un solo documento en el que me haya negado los permisos de dichos viajes. Y si los hay, que se muestren”.

PUBLICIDAD

Así, la situación entre ambos artistas permanece vinculada a acuerdos sobre crianza, viajes, manutención y exposición pública de su hija, mientras las fotografías del cumpleaños de Inti continúan en redes sociales a través de los invitados.