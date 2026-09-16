Tras dos años de violencia, Sinaloa recupera el Grito de Independencia con Graciela Domínguez como la primera mujer en encabezarlo

Graciela Domínguez Nava se convierte en la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia en la historia de Sinaloa, con más de 20,000 asistentes en Culiacán tras dos años de cancelaciones por la violencia del Cártel de Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa)

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La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó el 15 de septiembre el Grito de Independencia en Culiacán, con lo que se convirtió en la primera mujer en la historia del estado en presidir esta ceremonia. El acto marcó el regreso del festejo masivo tras dos años de suspensión por la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Según las cifras oficiales, más de 20,000 personas llenaron la explanada de Palacio de Gobierno para la ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México. La cifra representa el mayor aforo registrado en un evento cívico desde el inicio de la crisis de violencia en septiembre de 2024.

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Una mujer da el Grito por primera vez en la historia de Sinaloa

Graciela Domínguez Nava se convierte en la primera mujer en encabezar el Grito de Independencia en la historia de Sinaloa, con más de 20,000 asistentes en Culiacán tras dos años de cancelaciones por la violencia del Cártel de Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa)

A las 22:20 horas, Domínguez Nava salió al balcón principal de Palacio de Gobierno para recibir la bandera nacional de manos de la escolta del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar. Con el lábaro patrio en las manos, encabezó las arengas ante los asistentes reunidos en la explanada.

La gobernadora recordó a los héroes de la Independencia con los vivas tradicionales a Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz Téllez Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Ignacio Allende, Gertrudis Bocanegra y Vicente Guerrero. Después amplió la arenga con menciones a las comunidades indígenas, las personas migrantes y valores como la igualdad, la justicia y la paz.

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“Viva la Dignidad del Pueblo de Sinaloa, Viva la Libertad, Viva la Igualdad, Viva la Democracia, Viva la Justicia, Viva la Fraternidad, Viva el Amor al Prójimo, Viva la Paz, Viva la Soberanía Nacional”, arengó.

Tras el protocolo, la Orquesta Sinfónica de la Tercera Región Militar interpretó el Himno Nacional Mexicano y Domínguez Nava entregó la bandera a la escolta militar para su retiro. El cielo de Culiacán se iluminó después con un espectáculo de fuegos pirotécnicos y rayos láser de alrededor de 15 minutos.

Regresa el Grito de Independencia a Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa).

La ceremonia estuvo acompañada por el presidente del Congreso local, Juan Diego Aranzubía Iturríos; el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

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También asistieron mandos militares de alto rango: el comandante de la Tercera Región Militar, general de División Alejandro Vargas González; el comandante de la Novena Zona Militar, general de Brigada Julio César Islas Sánchez; el comandante de la Cuarta Región Naval, vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán Mirullo; el comandante de la Novena Zona Aérea, general Edgar Emanuel Campos Martínez, y el coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, general de Brigada Julices Julián Tadeo González Calzada.

Regresa el Grito de Independencia a Sinaloa. (Gobierno de Sinaloa)

Un problema de salud deja sin concierto estelar a Culiacán

El programa artístico organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura inició a las 18:00 horas en la explanada de Palacio de Gobierno, con las presentaciones de Diego Castro y Alui Félix, la Compañía Folclórica Sinaloense y Carolina Ross. Antes del acto protocolario también se presentaron el dueto Music Star y la Compañía Folclórica del ISIC, acompañada por la Banda Costa de Sinaloa, según el Gobierno del Estado de Sinaloa.

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El cantante Alex Fernández, programado como número estelar del género regional mexicano entre las 21:00 y las 22:45 horas, canceló su presentación tras ser hospitalizado de urgencia en Guadalajara. El artista sufrió un problema de salud durante un vuelo privado desde Las Vegas hacia Sinaloa, lo que obligó a desviar la aeronave hacia Jalisco. La presentación en Culiacán habría sido su debut en ese escenario ante el público sinaloense.

El equipo de representación del artista emitió un comunicado oficial en el cual detalló las circunstancias que impidieron la llegada del músico. (Captura de pantalla )

El mariachi y el equipo técnico del cantante ya se encontraban desplegados en el recinto cuando se notificó la cancelación, según el comunicado difundido por su representación.

Los organizadores mantuvieron la parte protocolaria de la ceremonia mientras reestructuraban la programación artística de la jornada. Tras el acto cívico y el espectáculo de pirotecnia, la cartelera nocturna continuó con el concierto del concepto 90’s Pop Tour, que reúne a Benny Ibarra, Moenia, Mercurio, Caló, Litzy, Ari Borovoy y Érika Zaba, con conclusión poco antes de las 2:00 de la madrugada.

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El conflicto armado en Sinaloa inició el 9 de septiembre de 2024, tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que derivó en la confrontación entre las facciones conocidas como Chapos y Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. Las ediciones de 2024 y 2025 del Grito de Independencia fueron canceladas como medida preventiva ante la inseguridad.