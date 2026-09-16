México

Explosión de pirotecnia deja cinco personas heridas en Aculco, Edomex antes de las fiestas patrias

Los cohetones explotaron en la comunidad de Arroyo Zarco; autoridades aseguraron el material que no detonó

explosión Aculco Edomex heridos
Explosión Aculco Edomex heridos (especial)
Guardar

Una explosión de material pirotécnico que sería utilizado durante la celebración de las fiestas patrias provocó heridas a cinco personas en la comunidad de Arroyo Zarco, en el municipio de Aculco, Estado de México.

El incidente ocurrió durante el traslado de los cohetones que serían utilizados en los festejos programados para esta noche, cuando parte del material detonó y alcanzó a personas que se encontraban en las inmediaciones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, fueron cinco cohetones los que explotaron mientras eran transportados en un remolque.

Cinco personas resultaron heridas por la explosión

Explosión Aculco Edomex heridos
Explosión Aculco Edomex dejo 5 personas heridas (especial)

La detonación alcanzó a cinco personas, quienes presentaron heridas que fueron consideradas leves. Los afectados recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar después de que se reportó el incidente.

El hecho generó alarma entre habitantes de Arroyo Zarco, particularmente porque ocurrió horas antes de las celebraciones patrias y en un contexto marcado por otro accidente relacionado con pirotecnia registrado recientemente en el norte del Estado de México.

PUBLICIDAD

Las autoridades realizaron labores de atención y revisión de la zona para evitar que el material que permanecía en el remolque representara un riesgo adicional para la población.

Autoridades aseguran pirotecnia que no explotó

Explosión Aculco Edomex heridos
Explosión Aculco Edomex heridos (especial)

Después de la detonación, los cuerpos de emergencia procedieron a asegurar los cohetones que no habían explotado.

El objetivo fue retirar el material pirotécnico de la zona y reducir el riesgo de una nueva detonación, mientras se realizaban las labores correspondientes tras el incidente.

La explosión ocurrió en vísperas de las actividades conmemorativas por el 16 de septiembre, cuando en distintas comunidades del Estado de México se llevan a cabo celebraciones que incluyen el uso de fuegos artificiales y cohetones.

Por ello, las autoridades mantienen atención sobre el manejo y traslado de este tipo de materiales, debido al riesgo que representan cuando no se cuenta con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, transporte y manipulación.

Explosión ocurre días después de tragedia en Temascalcingo

Traslado de menor a EU por quemaduras
Traslado de menor a EU por quemaduras Temascalcingo Santa María Canchesdá Edomex (especial)

El accidente en Aculco ocurre apenas 10 días después de la explosión registrada en la comunidad de Santa María Caschendá, en el municipio de Temascalcingo.

En ese caso, la detonación ocurrió durante la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz y dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 81 lesionadas, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Aquel accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales, además de generar preocupación entre habitantes de municipios de la región por los riesgos asociados con el uso de material pirotécnico durante celebraciones religiosas y comunitarias.

En el caso de Arroyo Zarco, las autoridades señalaron que las cinco personas heridas fueron atendidas en el lugar y que las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

La pirotecnia que no explotó quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que los cuerpos de emergencia realizaron las acciones necesarias para controlar la situación y evitar que el incidente derivara en mayores afectaciones.

El hecho vuelve a poner bajo atención el manejo de material pirotécnico durante las celebraciones de septiembre, particularmente en comunidades donde estos artefactos forman parte de los festejos por las fiestas patrias.

Temas Relacionados

ExplosiónPirotecniaAculcoEdomex15 de SeptiembreIndependencia de MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Grito de Independencia 2026: más de 300 mil personas celebraron en el Zócalo con Intocable

La celebración por el aniversario 216 de la Independencia reunió a miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Grito de Independencia 2026: más de 300 mil personas celebraron en el Zócalo con Intocable

Vestido que usó Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia 2026: quién lo diseñó y cuál es su significado

La presidenta mantuvo la tradición de vestir piezas artesanales mexicanas en ceremonias de Estado, esta vez con un homenaje textil al Istmo de Tehuantepec

Vestido que usó Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia 2026: quién lo diseñó y cuál es su significado

Difunden video del asesinato de Emerson Rey, creador de contenido de Guerrero

Hombres armados dispararon contra el influencer y su padre en Tenexpa, localidad del municipio Tecpan de Galeana

Difunden video del asesinato de Emerson Rey, creador de contenido de Guerrero

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 16 de septiembre: SMN prevé lluvias y descenso de temperaturas

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 16 de septiembre: SMN prevé lluvias y descenso de temperaturas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

A tres años de su extradición a EEUU, Ovidio Guzmán López no está dentro de una prisión ni se conoce su paradero

Policías Estatales usan un dron para detener a seis personas armadas tras persecución en Ensenada, Baja California

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Grito de Independencia 2026: más de 300 mil personas celebraron en el Zócalo con Intocable

Grito de Independencia 2026: más de 300 mil personas celebraron en el Zócalo con Intocable

Christian Nodal y Cazzu: ¿por qué el cantante busca impedir fotos de su hija?

Gala Montes revela el motivo de su ruptura con Emiliano Aguilar y asegura que aún se aman

Gala Montes presume ser socia de exclusivo restaurante en la CDMX: “Yo me drogo, pero hago dinero”

El director de Coyote vs. Acme visitará CDMX tras el éxito de la película: fecha, horario y sede

DEPORTES

Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

Diego Pacheco pone a canelo Álvarez por encima de Julio César Chávez: “Es el mejor mexicano de todos los tiempos”

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, confiesa que lamenta no haber “robado” algo del Estadio Azteca

Sin reconocimiento de cancha y con pocas horas de descanso, las desventajas con que Cruz Azul llega a la final del Campeones Cup

David Faitelson anuncia fin de una etapa periodística por nuevos emprendimientos

Heriberto Murrieta exige a Pumas suspender a Pedro Vite por ignorar el Himno de México previo al partido vs Chivas