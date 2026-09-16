Explosión de pirotecnia deja cinco personas heridas en Aculco, Edomex antes de las fiestas patrias

Explosión Aculco Edomex heridos (especial)

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Una explosión de material pirotécnico que sería utilizado durante la celebración de las fiestas patrias provocó heridas a cinco personas en la comunidad de Arroyo Zarco, en el municipio de Aculco, Estado de México.

El incidente ocurrió durante el traslado de los cohetones que serían utilizados en los festejos programados para esta noche, cuando parte del material detonó y alcanzó a personas que se encontraban en las inmediaciones.

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De acuerdo con el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, fueron cinco cohetones los que explotaron mientras eran transportados en un remolque.

Cinco personas resultaron heridas por la explosión

Explosión Aculco Edomex dejo 5 personas heridas (especial)

La detonación alcanzó a cinco personas, quienes presentaron heridas que fueron consideradas leves. Los afectados recibieron atención por parte de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar después de que se reportó el incidente.

El hecho generó alarma entre habitantes de Arroyo Zarco, particularmente porque ocurrió horas antes de las celebraciones patrias y en un contexto marcado por otro accidente relacionado con pirotecnia registrado recientemente en el norte del Estado de México.

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Las autoridades realizaron labores de atención y revisión de la zona para evitar que el material que permanecía en el remolque representara un riesgo adicional para la población.

Autoridades aseguran pirotecnia que no explotó

Explosión Aculco Edomex heridos (especial)

Después de la detonación, los cuerpos de emergencia procedieron a asegurar los cohetones que no habían explotado.

El objetivo fue retirar el material pirotécnico de la zona y reducir el riesgo de una nueva detonación, mientras se realizaban las labores correspondientes tras el incidente.

La explosión ocurrió en vísperas de las actividades conmemorativas por el 16 de septiembre, cuando en distintas comunidades del Estado de México se llevan a cabo celebraciones que incluyen el uso de fuegos artificiales y cohetones.

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Por ello, las autoridades mantienen atención sobre el manejo y traslado de este tipo de materiales, debido al riesgo que representan cuando no se cuenta con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, transporte y manipulación.

Explosión ocurre días después de tragedia en Temascalcingo

Traslado de menor a EU por quemaduras Temascalcingo Santa María Canchesdá Edomex (especial)

El accidente en Aculco ocurre apenas 10 días después de la explosión registrada en la comunidad de Santa María Caschendá, en el municipio de Temascalcingo.

En ese caso, la detonación ocurrió durante la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz y dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 81 lesionadas, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Aquel accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales, además de generar preocupación entre habitantes de municipios de la región por los riesgos asociados con el uso de material pirotécnico durante celebraciones religiosas y comunitarias.

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En el caso de Arroyo Zarco, las autoridades señalaron que las cinco personas heridas fueron atendidas en el lugar y que las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

La pirotecnia que no explotó quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que los cuerpos de emergencia realizaron las acciones necesarias para controlar la situación y evitar que el incidente derivara en mayores afectaciones.

El hecho vuelve a poner bajo atención el manejo de material pirotécnico durante las celebraciones de septiembre, particularmente en comunidades donde estos artefactos forman parte de los festejos por las fiestas patrias.