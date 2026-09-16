Video: así fue el segundo Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. (Captura de pantalla)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. Miles de personas llenaron la plancha del Zócalo capitalino para presenciar la ceremonia, que arrancó desde las 19:00 horas con actividades culturales y musicales.

La verbena incluyó al Mariachi de la Marina y la Guardia Nacional, a José Alfredo Jiménez Medel —nieto del cantautor, en el marco del centenario de su natalicio— y a los tres ganadores del concurso México Canta: Tiffany Galvis, Lisandra Espinoza y Brian Soto. El grupo Intocable cerró el bloque musical antes del protocolo cívico y regresó al escenario tras los fuegos artificiales.

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Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba en el Grito de Independencia. (Captura de pantalla)

Cuál fue la arenga de Sheinbaum

Antes de salir al balcón, la presidenta recorrió una serie de salones del Palacio Nacional que forman parte del protocolo previo al Grito de Independencia. El primero es el Salón Embajadores, donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821. Ahí rindió homenaje a Margarita Maza.

Este acto protocolario lo inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 y, durante su sexenio, rindió homenaje a Miguel Hidalgo y a José María Morelos.

En punto de las 23:00 horas, la mandataria salió al balcón central acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. Para esta ocasión, la mandataria portó una chaqueta bordada con motivos florales multicolor sobre fondo oscuro y falda larga negra, además de la banda presidencial tricolor cruzada al pecho.

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Recibió la bandera nacional de manos de la escolta militar, la ondeó frente a la multitud y, siguiendo el protocolo histórico, hizo repicar la campana como lo hiciera Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 para llamar al levantamiento contra el dominio español.

Con la bandera en mano, la presidenta pronunció la arenga patria ante la multitud congregada en la Plaza de la Constitución. El texto completo fue el siguiente:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su segundo Grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, en el marco del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista. (Gobierno de México)

¡Mexicanas y mexicanos!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Al igual que en su primer Grito de Independencia, la mandataria usó el apellido de soltera de Josefa Ortiz —Téllez-Girón— en vez del tradicional “Ortiz de Domínguez”, como parte del énfasis en la identidad femenina y la recuperación de referentes históricos fuera de los cánones habituales.

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Al concluir la arenga se entonó el Himno Nacional Mexicano y se dio paso al espectáculo de fuegos artificiales sobre el Zócalo mientras se escuchó música mexicana.

Así se vivió el ambiente en el Zócalo

Miles de personas esperan a Claudia Sheinbaum para dar el Grito de Independencia. Crédito: Presidencia

Desde las 21:34 horas, el ambiente en la plaza ya era festivo, con música y algarabía entre los asistentes que esperaban la salida de la presidenta. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, en el sitio se congregaron 180 mil asistentes.

Entre la multitud se popularizó la práctica “Quiere volar”, en la que grupos de personas lanzaron al aire a otros asistentes entre gritos y aplausos. La dinámica, popularizada durante los festejos del Mundial de Futbol 2026, se replicó en distintos puntos de la plancha conforme avanzaba la noche.

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Los espacios más cercanos al balcón de Palacio Nacional quedaron reservados para militantes de Morena, personal militar y sus familias, así como para integrantes de dependencias de gobierno y alcaldías de la Ciudad de México.

El Mariachi sonó previo al Grito de Independencia. (Presidencia)

Para controlar el ingreso a la plaza, las autoridades implementaron un sistema de pulseras y brazaletes que los asistentes debían portar para acceder a distintas zonas del Zócalo. La medida se sumó a los filtros de revisión de mochilas y objetos no permitidos instalados en las calles aledañas.

La SSC también desplegó tres cinturones de seguridad con 3,500 policías y 91 unidades para el resguardo de la ceremonia. Además, más de 13,000 elementos vigilaron las 16 alcaldías durante los festejos del 15 y 16 de septiembre.

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El grupo Intocable ofrece un concierto ante miles de personas en el Zócalo con motivo de las celebraciones por la Independencia de México. (Gobienro de México)

El primer perímetro corrió por 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga y 1 Oriente Anillo de Circunvalación, con restricción al ingreso vehicular. El segundo cerró el acceso en República del Salvador, Isabel La Católica, Donceles y Jesús María, mientras el tercero limitó Venustiano Carranza, Palma, Correo Mayor y Tacuba.

Durante la jornada, elementos de la SSC detuvieron a un joven identificado como Lenin Zoé “N”, de 20 años, en un filtro instalado sobre Tacuba esquina República de Chile. El sujeto cargaba medio millón de pesos en efectivo distribuidos entre su mochila y su ropa, sin poder acreditar su procedencia legal.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro extendió su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del 16 de septiembre en las líneas 1, 2 y 3 para facilitar el traslado de los asistentes al Zócalo. Metrobús, RTP, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús y Ecobici también ajustaron sus horarios para la noche patria.

Miles de asistentes en el Zócalo capitalino. (Presidencia)

Desde temprana hora, miles de personas hicieron fila en los alrededores de la Plaza de la Constitución vestidas con los colores patrios, playeras de la Selección Mexicana y penachos, en un ambiente que evocó las celebraciones del Mundial de Futbol 2026, disputado en junio en México, Estados Unidos y Canadá.

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El desfile del 16 de septiembre cerrará Reforma hasta Campo Marte

Este miércoles 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el Desfile Cívico-Militar a las 10:00 horas desde el Zócalo. El recorrido avanzará por 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta concluir en Campo Marte, con la participación de 3,400 efectivos y 125 unidades.