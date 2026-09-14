Pimpinela Escarlata rompe en llanto en La Granja VIP al recordar el reciente fallecimiento de su madre (Captura de pantalla )

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La luchadora Pimpinela Escarlata quebró en llanto durante una conversación grupal dentro de La Granja VIP al recordar a su madre, María del Socorro Lozano, fallecida el 11 de julio de 2026.

El episodio ocurrió durante la primera semana del reality transmitido por TV Azteca y Disney+.

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Ante el desborde emocional, las participantes del reality buscaron reconfortarla. Natalia Alcocer intervino para ofrecerle palabras de aliento sobre el duelo por la pérdida de un familiar directo.

“Pimpis, me gustaría decirte que va a pasar, pero te prometo que se aprende a vivir. Es algo que no pasa porque siempre se extraña, pero algo en tu corazón y en tu cuerpo te hace aceptar”, expresó Natalia Alcocer.

Ante el desborde emocional, las participantes del reality buscaron reconfortarla. (Captura de pantalla )

La luchadora explicó su forma de procesar el duelo dentro de la granja

Alcocer evitó asegurarle que el dolor desaparecerá, pues considera que la pérdida materna es un sentimiento constante con el que solo se aprende a convivir día a día.

Tras recibir abrazos de contención por parte de sus compañeras, Pimpinela Escarlata aclaró la manera en que asimiló el episodio frente al resto del elenco.

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“Sí, pero la quiero descansar en paz, quiero descansar, ya lloré. Estoy como una que lloró y se rió, ya lloré”, sostuvo la deportista originaria de Torreón.

El grupo reiteró su respaldo emocional hacia la gladiadora y destacó su calidad humana dentro del encierro televisivo.

Pimpinela agradeció el gesto y explicó que el recuerdo de su madre surgió de forma imprevista mientras realizaba actividades cotidianas dentro de la granja.

“No, gracias por darme este afecto, este cariño de escucharme, pero fue así de repente que se me vino a la mente mi mamá”, mencionó la luchadora.

En la misma intervención, detalló por qué intentó mantener una conducta pacífica con el resto de sus compañeras de encierro.

“Por eso no creo que me vaya a enojar, porque todo lo que traigo adentro lo voy a desquitar pero malo no soy, malo no soy”, afirmó Pimpinela.

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El grupo reiteró su respaldo emocional hacia la gladiadora y destacó su calidad humana.

No es la primera vez que el luto materno la afecta en el reality

En una dinámica previa del programa conducido por Adal Ramones, la competidora reveló que aceptó participar porque su madre quería verla en pantalla antes de morir.

Durante esa actividad, envió un mensaje al cielo para reafirmar el cariño hacia ella y justificar la necesidad de aislarse cuando el dolor reaparece.

“Te extraño mucho, mamá. Te amo, mami. Te amo. Es feo eso porque por eso me toca encerrarme, porque sí la extraño. Mamá, te amo”, declaró durante la primera semana del certamen.

Sus compañeras le recordaron que la consideran una persona justa y pacífica dentro del grupo, donde ella insiste en no buscar conflictos con otros concursantes.

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Sus compañeras le recordaron que la consideran una persona justa y pacífica dentro del grupo. Captura de pantalla

Mario González Lozano suma más de cuatro décadas en la lucha libre mexicana

Mario González Lozano, nombre real de Pimpinela Escarlata nació el 18 de abril de 1969, es la primera figura exótica de la lucha libre mexicana en integrar el formato de La Granja VIP.

Con una carrera iniciada el 15 de junio de 1988, acumula títulos en Lucha Libre AAA Worldwide, entre ellos el Campeonato Reina de Reinas y el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, obtenido en 1996.

Pimpinela Escarlata acumula títulos en Lucha Libre AAA Worldwide.

Su estadía en el reality le impidió participar en Triplemanía 34, evento programado entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026. Pimpinela Escarlata mantiene un acuerdo contractual con AAA que incluye acercamientos con WWE tras la integración corporativa entre ambas empresas.

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González Lozano confirmó en días previos la gestión de su visa de trabajo en Estados Unidos para sumarse a proyectos internacionales al concluir su participación televisiva.

La competencia de TV Azteca contempla una duración de 10 semanas, con fecha de conclusión programada para el 15 de noviembre de 2026.