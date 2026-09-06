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Estefanía Villarreal, recordada por ser ‘Celina Ferrer’ en “Rebelde”, alarman con fuerte mensaje sobre la depresión

Septiembre concentra campañas sobre salud mental y prevención del suicidio

Estefanía Villarreal, recordada por ser ‘Celina Ferrer’ en “Rebelde”, alarman con fuerte mensaje sobre la depresión (RS)
Estefanía Villarreal, recordada por ser ‘Celina Ferrer’ en “Rebelde”, alarman con fuerte mensaje sobre la depresión (RS)
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Estefanía Villarreal, actriz identificada con Celina Ferrer en Rebelde, compartió un mensaje sobre depresión y ansiedad que alarma a sus seguidores.

La intérprete publica el texto en sus historias de Instagram y expresa que ya no puede más, una frase que abre la conversación sobre la atención inmediata ante posibles crisis de salud mental.

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La actriz escribió: “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad. Quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más”.

El mensaje no detalla si Villarreal recibe atención médica ni explica las circunstancias que la llevaron a publicar esas palabras. Sus seguidores reaccionan con mensajes de apoyo y preocupación ante una expresión que alude al agotamiento emocional y a la necesidad de acompañamiento.

Las publicaciones sobre depresión, ansiedad o deseos de desaparecer requieren una respuesta cuidadosa. Escuchar sin juzgar, contactar a la persona y buscar ayuda profesional puede marcar una diferencia en una emergencia.

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Septiembre incluye el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Primer plano de una mujer con cabello castaño ondulado, ojos claros y chaqueta negra sobre un fondo neutro
Estefanía Villarreal comparte que atraviesa una crisis de salud mental por ansiedad y depresión. (Instagram: Estefanía Villarreal)

Septiembre concentra campañas sobre salud mental y prevención del suicidio. El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca promover la identificación temprana de señales de alerta y el acceso a servicios de atención.

La depresión y la ansiedad no son sinónimos, aunque pueden presentarse al mismo tiempo. La primera puede incluir tristeza persistente, pérdida de interés, aislamiento, alteraciones del sueño, culpa o desesperanza. La ansiedad puede manifestarse con preocupación constante, miedo, irritabilidad, tensión física y dificultad para concentrarse.

Ninguno de esos síntomas debe minimizarse. Cuando una persona expresa que no puede continuar, habla de muerte, se despide de familiares o amistades, se aísla de forma repentina o cambia de conducta de manera drástica, conviene tomar sus palabras con seriedad.

El Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Secretaría de Salud recomienda escuchar con apertura, evitar críticas, no dejar sola a la persona si existe un riesgo inmediato y acompañarla a solicitar atención profesional. El documento también plantea preguntar de forma directa si ha pensado en hacerse daño, sin convertir la conversación en un juicio.

En México, la Línea de la Vida ofrece orientación emocional las 24 horas en el número 800 911 2000. El Consejo Ciudadano mantiene la Línea de Seguridad y Chat de Confianza en el 55 5533 5533, también disponible las 24 horas. Ante un riesgo inminente, la recomendación es llamar al 911 o acudir a un servicio de urgencias.

La prevención no se limita a fechas conmemorativas. Requiere que familiares, amistades, escuelas y centros de trabajo eviten el estigma alrededor de los trastornos mentales. Pedir ayuda no representa una falla personal ni una carga para quienes acompañan una crisis.

Estefanía Villarreal interpreta a Celina Ferrer desde 2004

Estefanía Villarreal (Foto: Facebook)
Estefanía Villarreal (Foto: Facebook)

Estefanía Villarreal Villarreal nació el 11 de marzo de 1987 en Monterrey, Nuevo León. Su carrera en televisión toma fuerza en 2004, cuando se integra al elenco de Rebelde, producción de Televisa que permanece al aire hasta 2006.

En la telenovela interpreta a Celina Ferrer Mitre, estudiante del Elite Way School y una de las amigas más cercanas de Mía Colucci, personaje de Anahí. Celina también sostiene una amistad con Vico Paz, papel de Angelique Boyer.

El personaje enfrenta conflictos relacionados con su autoestima, las presiones familiares, las relaciones afectivas y los comentarios sobre su cuerpo. Esas historias colocan a Celina entre los personajes que el público recuerda de la producción juvenil.

De acuerdo con Estefanía Villarreal: El antes y después de Celina Ferrer en RBD, Villarreal tenía 17 años cuando llegó a Rebelde. La exposición de la telenovela la convirtió en una figura reconocible para una generación que siguió la historia de Mía, Roberta, Miguel, Diego, Giovanni y Lupita.

Tras el final de Rebelde, la actriz participa en proyectos como RBD: La familiaCuidado con el ángelCamelia la TexanaLa rosa de GuadalupeComo dice el dicho y Despertar contigo. También desarrolla una carrera como modelo.

Villarreal vuelve a encarnar a Celina Ferrer en la versión de Rebelde producida por Netflix en 2022. En esa serie, el personaje aparece como directora del Elite Way School, años después de haber formado parte del alumnado. 

La publicación de Villarreal ocurre en un mes dedicado a reforzar la conversación sobre depresión, ansiedad y prevención del suicidio. Las personas que atraviesan una crisis pueden pedir orientación en la Línea de la Vida, en el 800 911 2000, disponible todos los días. 

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