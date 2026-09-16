“Viva Carlos Manzo”: el mensaje de Grecia Quiroz durante el Grito de Independencia en Uruapan

Cientos de personas se manifiestan en Michoacán, vestidos de blanco en la marcha por la paz Crédito: Cuartoscuro

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, encabezó este 15 de septiembre de 2026 ante miles de habitantes la ceremonia del Grito de Independencia, un año después de que el municipio suspendiera el acto por la muerte de un elemento de la Policía Municipal. La funcionaria dedicó el mensaje a Carlos Manzo y exigió justicia para las víctimas de la delincuencia.

“Hace un año, en una noche como esta, Carlos Manzo no pudo dar el Grito de Independencia”, recordó Quiroz desde el balcón del Palacio Municipal. La ceremonia de 2025 había quedado suspendida tras el fallecimiento del oficial, y este año la plaza cívica de Uruapan volvió a llenarse después de doce meses sin la tradicional celebración.

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Uruapan recuperó la plaza pública tras un año sin ceremonia

Uruapan volvió a reunirse en su plaza cívica tras doce meses sin la ceremonia, suspendida en 2025 por la muerte de un policía municipal. (Uruapan Gobierno Municipal)

El regreso del acto patrio devolvió a la plaza principal su papel como punto de encuentro de la comunidad. Familias completas participaron en un ambiente que mezcló la emoción cívica con el recuerdo de las pérdidas recientes en el municipio michoacano.

La suspensión del año anterior había marcado un quiebre en la tradición local. Con la ceremonia restablecida, la administración de Quiroz vinculó de manera directa la fecha patria con los temas de seguridad que atraviesan a Uruapan desde hace meses.

“Callar nunca fue el plan de Carlos Manzo”

En su mensaje, Quiroz explicó que Manzo optó por proteger a la población en lugar de resguardarse. “Privilegió proteger y cuidar a su gente en lugar de irse, pidió ayuda, una ayuda que no llegó a tiempo”, dijo la presidenta municipal.

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Añadió: “Hoy estamos aquí porque callar nunca fue el plan de Carlos Manzo, que se escuche fuerte porque tampoco será el mío”. Con esa frase, Quiroz enmarcó su primer Grito de Independencia como continuidad del proyecto político de su antecesor en el cargo.

Grecia Quiroz declaró que la noche del 15 de septiembre representaba también un reclamo de justicia. “Esta noche hago un grito de justicia por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó ante los asistentes reunidos frente al Palacio Municipal.

La funcionaria continuó con las invocaciones históricas propias de la fecha: “Vivan los héroes que dieron la patria y la libertad, viva Miguel Hidalgo, viva José María Morelos y Pavón”. Enseguida nombró a Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende y a Aldama y Matamoros.

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La ceremonia cerró con vivas a la memoria de Carlos Manzo

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz cerró la lista de consignas con menciones directas al contexto local. “Viva Uruapan libre e independiente, vivan los mártires de Uruapan, viva la libertad, viva la memoria de Carlos Manzo, viva un Michoacán en paz”, proclamó con voz fuerte mientras ondeaba la bandera de México con todas sus fuerzas ante una plaza pública abarrotada.

La noche concluyó con los gritos tradicionales de “¡Viva México!” repetidos por los asistentes frente al Palacio Municipal, en un cierre que combinó la conmemoración patria con las exigencias de paz que marcaron el discurso de la presidenta municipal a lo largo de toda la ceremonia.

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