16 de septiembre: estos son los horarios del Tren Suburbano y Tren Felipe Ángeles, AIFA y AICM suspenderán vuelos

Horario especial por festejos del 16 de septiembre 2026 (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

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Este miércoles 16 de septiembre de 2026, el servicio de transporte público tendrá modificaciones debido a las actividades por el aniversario de la Independencia de México. Entre los servicios que tendrán horario especial se encuentran el Tren Suburbano y el Tren Felipe Ángeles, que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A estas modificaciones se suma una suspensión temporal de las operaciones aéreas tanto en el AIFA como en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a las maniobras que se realizarán como parte del desfile aéreo militar.

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¿A qué hora operará el Tren Suburbano el 16 de septiembre?

El Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán tendrá un horario especial durante el miércoles 16 de septiembre, considerado día festivo.

El servicio iniciará a las 07:00 horas y finalizará a las 00:30 horas. De acuerdo con la información difundida sobre la operación del sistema, los trenes mantendrán una frecuencia aproximada de 15 minutos, aunque los tiempos de espera pueden variar dependiendo de las condiciones del servicio.

Por ello, las personas que necesiten trasladarse entre la Ciudad de México y municipios del Estado de México deberán considerar que el horario de inicio será diferente al de una jornada ordinaria.

El Suburbano es utilizado diariamente por miles de pasajeros para trasladarse entre Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, y Cuautitlán, en el Estado de México, por lo que conocer el horario resulta especialmente relevante para quienes tengan actividades durante el día festivo.

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¿Cuál será el horario del Tren Felipe Ángeles hacia el AIFA?

Horario especial por festejos del 16 de septiembre 2026 en Tren Felipe Ángeles (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también operará bajo un esquema especial por el 16 de septiembre.

El servicio estará disponible de 07:00 a 00:00 horas, por lo que los pasajeros que tengan previsto llegar al AIFA mediante este transporte deberán tomar en cuenta el horario de inicio.

La modificación es importante para quienes tengan vuelos programados durante las primeras horas del día, ya que el servicio ferroviario hacia el aeropuerto comenzará a las 7 de la mañana.

Antes de trasladarse, los pasajeros también deberán revisar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea, especialmente si su itinerario coincide con las restricciones previstas para las actividades del desfile.

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AIFA y AICM suspenderán operaciones por el desfile aéreo

El AIFA y AICM suspenderán servicio por desfile de 18 de septiembre (Jorge Contreras/Infobae México)

Tanto el AIFA como el AICM suspenderán temporalmente los despegues y aterrizajes el 16 de septiembre de 2026, debido a las actividades aéreas relacionadas con el desfile militar por el aniversario 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

La suspensión está prevista de 10:00 a 14:00 horas, es decir, durante cuatro horas.

La medida corresponde a las operaciones de las aeronaves y no implica el cierre total de las terminales aeroportuarias. Los pasajeros podrán acudir a los aeropuertos, pero deben considerar posibles modificaciones en los horarios de sus vuelos.

Las autoridades aeroportuarias han recomendado a los viajeros confirmar con sus respectivas aerolíneas el horario y las condiciones de sus vuelos, debido a los ajustes derivados de la suspensión temporal de operaciones.

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¿Qué deben tomar en cuenta los pasajeros?

Horario tren Suburbano 16 de septiembre

Quienes tengan vuelos desde el AIFA el 16 de septiembre deberán considerar tanto el horario especial del Tren Felipe Ángeles como la suspensión temporal de operaciones aéreas.

En caso de utilizar el Tren Suburbano para llegar a Buenavista y posteriormente continuar hacia el AIFA, será importante revisar los tiempos de traslado y contemplar un margen suficiente antes de la salida del vuelo.

De esta manera, durante el Día de la Independencia habrá horarios especiales en el transporte ferroviario y una suspensión de cuatro horas en las operaciones aéreas del AIFA y el AICM por el desfile.

Los pasajeros deben consultar antes de salir de casa la información actualizada de su servicio de transporte y, particularmente en el caso de los vuelos, confirmar directamente con la aerolínea cualquier cambio en su itinerario.

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