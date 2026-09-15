Yahir y Ese Pérez protagonizan pelea por la comida tras decisión de Gema Garoa: “¿La inmunidad al 100% no se te hace infantil?”

Yahir - (ViX)

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La tensión volvió a subir en La Casa de los Famosos México después de la decisión relacionada con Gema Garoa, quien, habría puesto sobre la mesa la inmunidad por una semana más a cambio del 100 por ciento del presupuesto de la casa. El movimiento dejó a los habitantes ante un nuevo problema: administrar la comida durante los siguientes días.

Yahir y Ese Pérez protagonizaron una discusión sobre cómo deberían repartirse los alimentos. La preocupación de Yahir fue concreta: si el presupuesto no estaría disponible la semana siguiente, los productos existentes tendrían que alcanzar durante 14 días.

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El intercambio rápidamente pasó de las porciones a las diferencias en los hábitos alimenticios. Yahir defendió su manera de consumir comida, mientras Ese Pérez cuestionó la forma en que se estaba planteando el problema. La frase que encendió el momento fue directa: “La inmunidad al cien por ciento no se te hace infantil, esto sí”, lanzó Yahir.

El presupuesto desató la preocupación por los alimentos

(Captura de pantalla)

Yahir explicó que la decisión tomada implicaba que no habría presupuesto la semana siguiente y puso como ejemplo los plátanos: “Estos plátanos tienen que durar catorce días”. Para él, el problema no era únicamente cuánto comía cada persona, sino garantizar que existieran alimentos suficientes para todos.

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Ese Pérez respondió que también debía considerarse a quienes no consumían determinados productos. Yahir insistió en que cada integrante tendría que compartir, pero dejó clara su desconfianza respecto al consumo de algunas personas: “Yo confío en que Mariana no se va a comer una porción mía, pero no confío en ti de que tú no te la vas a comer”.

La conversación incluso llevó a Ese Pérez a proponer una solución extrema: “Entonces yo creo que en la casa debería de haber un refri para cada quien”. Yahir rechazó la idea y explicó que el refrigerador seguiría siendo compartido, aunque con mayor control sobre las porciones.

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Yahir defendió su manera de comer

(Captura de pantalla)

Uno de los puntos más tensos apareció cuando Ese Pérez calificó la situación como algo “un poco infantil”. Yahir respondió recordándole que la decisión sobre la inmunidad también formaba parte del juego, pero que ahora él estaba intentando cuidar los alimentos que necesitaría durante los días restantes.

“Estoy cuidando mi comida, no la tuya”, señaló Yahir. Después reforzó su postura: “Estoy cuidando mis catorce días, no los tuyos, güey”. Ese Pérez aceptó el argumento y contestó: “Sí, por eso, carnal”.

Yahir también explicó que su consumo era diferente al de otros habitantes. Dijo que no comía jamón ni salchicha y que prácticamente lo único que tomaba de los alimentos comunes eran huevos para complementar su proteína.

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“A veces yo como como cerdo”: Ese Pérez responde

Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)

Ese Pérez reconoció que sus propios hábitos alimenticios podían ser distintos y lanzó una confesión que le dio otro giro a la discusión: “Pues también uno come como cerdo cuando quiere, ¿no? Me incluyo”. Aclaró que no estaba acusando a Yahir de comer más, sino hablando de su propio comportamiento.

La conversación terminó regresando al problema central: cuánto alimento quedaría disponible conforme pasaran los días. Yahir preguntó directamente: “Ahorita tú estás viendo un chingo de comida. ¿Cómo vamos a estar en diez días?”, poniendo sobre la mesa el temor de que las reservas no fueran suficientes.

El momento mostró cómo una decisión dentro del juego puede trasladar la competencia al terreno cotidiano. Entre reclamos, aclaraciones y preocupación por las porciones, Yahir y Ese Pérez dejaron claro que el verdadero conflicto apenas comenzaba: administrar lo que queda de comida sin convertir el refrigerador en otro campo de batalla dentro de La Casa de los Famosos México.

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