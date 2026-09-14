Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

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Este domingo 13 de septiembre, Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, luego de ser el habitante con menos votos obtenidos en una placa que compartió con Mariana Ochoa, Karina Torres, Brianda Deyanara y Gema Garoa.

Tras el anuncio de la salida del influencer árabe, los usuarios en redes sociales señalaron algunos errores que supuestamente cometió la producción del reality, acusando de fraude la eliminación de Masad, revelando quién era la verdadera eliminada en la séptima semana.

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Una de las redes sociales oficiales de la productora Endemol cometió un error en su cuenta de X, dando por eliminada a otra habitante justo cuando se confirmó en vivo que Altamimi sería el que abandonaba la casa, lo que generó controversia en las redes sociales.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos México 2026?

Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 13 de septiembre, tras 50 días de convivencia dentro del reality de Televisa. El influencer de origen saudí quedó fuera de la competencia por el premio de 4,000,000 de pesos luego de un carrusel final que lo enfrentó directamente con Brianda Deyanara.

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La placa de nominados de esta semana estuvo integrada por Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara. Yahir también se encontraba en riesgo, pero el viernes anterior obtuvo la salvación y decidió sacarse a sí mismo de la lista.

El duelo por la salvación de la semana enfrentó a Brianda, Yahir y Mariana en una dinámica de 10 lanzamientos de pelota hacia una mesa con orificios y distintos puntajes. Yahir ganó el reto, pero utilizó el beneficio para salvarse a sí mismo en lugar de sacar a otro habitante de la placa.

(Capturas de pantalla/LCDLF)

Durante la gala del domingo, el público fue salvando en orden a Karina Torres, Mariana Ochoa y Gema Garoa. Brianda Deyanara se salvó en el carrusel definitivo, dejando a Masad como su rival directo en el tramo final de la votación.

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Fraude en La Casa de los Famosos México, fans señalan a la verdadera eliminada

La salida de Masad Altamimi causó polémica en las redes sociales, luego de que circulara un video que evidenciaba un error de una de las cuentas oficiales de la productora Endemol, que daba como eliminada a Brianda Deyanara.

La cuenta BoomShorts, marca y canal de contenido digital de EndemolShine, compartió una animación de la séptima eliminación de La Casa de los Famosos, pero dicha animación presentaba a Brianda como la habitante que debía salir del encierro. Tras el error, borraron la publicación minutos después.

Error de la producción de Endemol sobre la eliminación de Masad Altamimi (X)

El usuario @EmZkPr capturó el error previo a que la cuenta borrara la publicación: “Cómo es posible que haya este tipo de errores. La cuenta oficial de Endemol publicó el video de Brianda como eliminada”, señaló la cuenta.

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El error no indica que Brianda era la “verdadera eliminada”, sólo deja en evidencia un error del que maneja la cuenta de BoomShorts, ya que en el texto de la publicación sí anunciaron a Masad Altamimi como el eliminado.

Masad Altamimi aparecía por encima de Brianda Deyanara en las encuestas

Las encuestas extraoficiales de Vaya Vaya TV, que fueron las más citadas en medios durante la semana, mostraron consistentemente a Masad con más respaldo que Brianda en los días previos a la gala.

Evolución de las encuestas (Vaya Vaya TV):

10 de septiembre: Karina 23%, Gema 18%, Masad 17% , Mariana 15%, Yahir 14%, Brianda 13%

11 de septiembre: Karina 21%, Masad 19% , Gema 18%, Yahir 16%, Mariana 13%, Brianda 13%

12 de septiembre: Karina 22%, Masad 20% , Gema 20%, Mariana 19%, Brianda 19%

13 de septiembre (encuesta final): Karina 23%, Masad 20%, Gema 20%, Brianda 19%, Mariana 18%

Masad Altamimi

En las cuatro mediciones, Masad se mantuvo por encima de Brianda. Sin embargo, el resultado oficial de la gala fue el inverso: Brianda se salvó en el carrusel final y Masad fue el eliminado.

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Masad Altamimi reacciona su salida de La Casa de los Famosos México 2026

Al conocer su eliminación, Masad dijo: “Como gente de diferente cultura e idioma fue una gran experiencia. Los chicos fueron buenos conmigo. De verdad, gracias por esta gran oportunidad”. El influencer fue recibido entre aplausos en el set, donde Galilea Montijo le dio la bienvenida oficial al programa en vivo.

Ya fuera de la casa, Masad expresó su apoyo al cantante Yahir para ganar la competencia: “Por favor todo mi fandom con Yahir, quiero que Yahir gane la casa”. Con su salida, quedan nueve habitantes compitiendo por el premio de la cuarta temporada.

Lista completa de eliminados de La Casa de los Famosos México 2026

Así van las votaciones tras la noche de nominación de La Casa de los Famosos México 2026

Hasta el momento son 10 los habitantes que han dejado la competencia de La Casa de los Famosos México 2026, aunque no todos salieron por voto del público.

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Eliminados por voto del público (galas de eliminación):

Ximena Herrera Arantza Ruiz Moisés Peñaloza Luis Chaparro Flor Vigna Masad Altamimi

Salidas por otras dinámicas:

Fede Vigevani : era el habitante infiltrado de la casa; su participación terminó al revelarse su identidad.

Yanet García : fue eliminada tras ser seleccionada por sus compañeros como la habitante más “mueble” de la competencia.

Aldo Rendón : abandonó la casa por motivos de salud el martes 1 de septiembre.

Gala Montes: regresó a la competencia para ocupar el lugar de Aldo Rendón, pero abandonó pocos días después.

Este video muestra a una mujer, identificada como Gala, en diversas situaciones. Las imágenes la presentan con un abrigo rojo frente a un fondo que sugiere un set televisivo o un evento. También se observa a la mujer al interior de un vehículo de lujo con asientos rojos, conduciendo. El contenido podría corresponder a un segmento relacionado con su llegada al programa "La Casa de los Famosos".

Habitantes que continúan en competencia:

Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Brianda Deyanara, Ese Pérez, Memo Schutz y Mariana Ochoa. Son nueve los que compiten actualmente por el premio de 4,000,000 de pesos.