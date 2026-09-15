Beca Benito Juárez 2026: confirman fechas OFICIALES de registro para este ciclo escolar

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar confirma el calendario de registro para el ciclo 2026-2027. (Facebook/Julio León)
La beca Benito Juárez abre su periodo de registro este jueves 17 de septiembre y lo cierra el miércoles 30 de septiembre, según confirma Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, a través de su cuenta oficial de Facebook.
El trámite corresponde al ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de educación media superior en planteles públicos.
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El registro para Jóvenes Escribiendo el Futuro abre un día después, el 18 de septiembre, y para la beca Gertrudis Bocanegra el 21 de septiembre. Los tres procesos cierran el mismo día, el 30 de septiembre.
Cómo hacer el registro paso a paso
El trámite se realiza en línea en el portal oficial becabenitojuarez.gob.mx.
El primer paso es acudir a la asamblea informativa de cada plantel, donde se explica el procedimiento y se entrega la Clave de Centro de Trabajo necesaria para el registro.
La ubicación de las asambleas se puede consultar a través de carteles o información en los planteles educativos o a través de los canales de difusión de WhatsApp de cada estado.
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Se puede encontrar el canal correspondiente a cada entidad en el link https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar.
El segundo paso es ingresar al portal con la cuenta Llave MX ya creada y capturar los datos personales del estudiante.
El tercer paso consiste en cargar los documentos digitalizados: CURP certificada, comprobante de domicilio y Clave de Centro de Trabajo del plantel.
El último paso es revisar y confirmar la solicitud antes de que cierre el sistema, el 30 de septiembre. La Coordinación Nacional recomienda no dejar el trámite para el último día, ya que la plataforma puede saturarse por el volumen de solicitudes.
Cómo obtener la CURP certificada
La CURP certificada se descarga en el portal de RENAPO, en el apartado de consulta de CURP.
El documento debe incluir la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, que acredita que los datos coinciden con el acta de nacimiento del estudiante.
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Si el sistema no genera la certificación de forma automática, es necesario acudir a un módulo del Registro Civil para corregir inconsistencias entre la CURP y el acta de nacimiento antes de continuar con el registro de la beca.
Cómo crear la cuenta Llave MX
La cuenta Llave MX se genera en el portal llavemx.gob.mx. El proceso pide la CURP del estudiante, el código postal, la colonia, un correo electrónico o número celular y la creación de una contraseña.
Una vez capturados los datos, el sistema envía un código de verificación al correo o celular registrado. Con ese código se activa la cuenta, que después se utiliza para iniciar sesión en el portal de registro de cada beca.
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Qué documentos se piden en el registro
Además de la CURP certificada y la cuenta Llave MX, el sistema solicita la Clave de Centro de Trabajo del plantel educativo, un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y un correo electrónico o número celular activo para recibir notificaciones.
En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, el registro se realiza a través de la plataforma SUBES, donde el estudiante debe revisar previamente su ficha escolar y completar un cuestionario de solicitud antes de enviar los documentos.
Cuánto dinero entregan las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro
La beca Benito Juárez otorga 1,900 pesos bimestrales, depositados en la tarjeta del Bienestar durante los diez meses del ciclo escolar, sin contar julio y agosto por ser periodo vacacional.
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El monto puede recibirse hasta por 40 meses si el estudiante permanece inscrito en un plantel público.
Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega 5,800 pesos bimestrales bajo el mismo esquema de pagos, con una vigencia máxima de 45 meses, siempre que el beneficiario mantenga los requisitos y se registre en las convocatorias correspondientes.
Dónde consultar dudas sobre el registro
Para consultas adicionales sobre el proceso, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar difunde información oficial a través de sus canales de WhatsApp estatales.
Los estudiantes también pueden acudir directamente a las oficinas de su plantel educativo para resolver dudas específicas sobre documentos o fechas límite antes del cierre del registro.
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