México

Moscas en casa: qué significa su presencia y cómo ahuyentarlas de forma natural

Una hembra deposita hasta 500 huevos en cuestión de días y estos eclosionan en menos de 48 horas sin que nadie lo note

Varias moscas posadas y volando sobre la superficie clara de un mesón de cocina frente a una pared con azulejos.
Una hembra de mosca doméstica puede depositar hasta 500 huevos en grupos de entre 75 y 150 durante tres o cuatro días. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener moscas en casa significa que hay materia orgánica en descomposición, basura expuesta o humedad que las atraen, y sus huevos pueden estar la basura, restos de comida o heces de mascotas sin que se note a simple vista, según documentan instituciones científicas y de salud pública de México.

Una correcta limpieza, una trampa casera con vinagre, jabón líquido y agua, además de plantas aromáticas en puertas y ventanas puede ahuyentarlas y prevenirlas de manera natural.

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El Instituto de Ecología, junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), identifica a Musca domestica como la especie más común en las viviendas de todo el territorio nacional.

Un plato cerámico con guacamole, arroz blanco y carne asada sobre el cual hay cuatro moscas.
El ciclo completo de huevo a mosca adulta puede completarse en apenas siete días, según la Universidad de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de este insecto puede albergar más de 300 especies de bacterias, entre ellas Salmonella y Escherichia coli, según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) organismo público con sede en Sonora.

Por eso su presencia dentro del hogar no es solo una molestia, sino una señal de que existe un foco de suciedad cerca.

¿En qué partes de la casa ponen huevos las moscas?

La mosca doméstica deposita sus huevos en materia orgánica húmeda en descomposición: basura, estiércol, restos de comida, frutas y verduras podridas, según documenta la Extensión de la Universidad de Missouri.

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El bote de cocina sin tapa y las heces de mascotas son los sitios más comunes dentro de una casa.

Primer plano de huevos de mosca doméstica blancos y brillantes agrupados, con una parte del abdomen de la mosca fuera de foco en un fondo oscuro y borroso.
Los huevos deben permanecer húmedos para eclosionar, condición que explica por qué la humedad es determinante en su reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hembra puede depositar hasta 500 huevos en varios grupos de entre 75 y 150 durante un periodo de tres a cuatro días, de acuerdo con la Extensión de la Universidad de Florida.

Los huevos deben permanecer húmedos para eclosionar y el ciclo completo, de huevo a mosca adulta, puede completarse en solo siete días.

La Extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania documenta que las moscas también ponen huevos en suelo contaminado con materia orgánica, no solo en la basura visible.

Una persona con expresión de asco se tapa la nariz mientras mira un cartón de huevos con cáscaras manchadas de moho, rotas y con moscas.
La materia orgánica en descomposición, la basura expuesta y la humedad son los principales factores que atraen a este insecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regar cerca de botes de basura o dejar que el agua de enjuague de esos contenedores escurra hacia la tierra puede crear un criadero adicional sin que se note a simple vista.

Cómo ahuyentar y prevenir las moscas de manera natural: limpieza, trampa casera y plantas aromáticas

Eliminar la acumulación de materia orgánica es la medida más efectiva.

Vaciar la basura con regularidad, usar bolsas bien cerradas y mantener los botes con tapa ajustada reduce los sitios donde la mosca doméstica puede completar su ciclo de reproducción dentro y fuera del hogar.

Un tazón de cerámica con un plátano, una manzana y mangos sobre una superficie de madera, con moscas posadas y en vuelo.
La mosca doméstica es la especie más común en las viviendas de todo el territorio mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una trampa casera efectiva combina vinagre, agua y jabón líquido en un recipiente abierto. Las moscas se sienten atraídas por el olor del vinagre, pero el jabón rompe la tensión superficial del líquido y hace que se hundan al posarse sobre la superficie.

También, ciertas hierbas y flores repelen moscas por su aroma concentrado. La albahaca, lavanda, menta y laurel colocados en macetas cerca de ventanas y puertas reducen la presencia de estos insectos sin recurrir a insecticidas.

Infografía de cuatro bloques con ilustraciones de un bote de basura, macetas en una ventana, un frasco con embudo y un ventilador de mesa.
Vaciar la basura con regularidad y mantener los botes con tapa ajustada reduce los sitios de reproducción de la mosca doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener corrientes de aire constantes con un ventilador limita el vuelo de las moscas en espacios cerrados, ya que estos insectos tienen dificultad para desplazarse con movimiento de aire sostenido.

Las larvas de mosca eclosionan en menos de 48 horas con humedad y suciedad

La mosca doméstica es una especie que se reproduce específicamente en los entornos donde habitan las personas, según la revista académica CIENCIA ergo-sum, publicada por el Instituto de Ecología y la BUAP.

Pone sus huevos en basura y materia orgánica expuesta: el bote de cocina sin tapa, restos de comida y heces de mascotas.

Una persona en una cocina arroja trozos de lechuga y pan a un cubo de basura blanco, mientras sostiene un sándwich completo en un plato.
Los botes deben tener tapa para evitar que las moscas pongan sus huevos dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las larvas eclosionan en menos de 48 horas cuando encuentran humedad combinada con descomposición, la condición exacta que garantiza alimento inmediato a las crías recién nacidas.

Esta rapidez explica por qué una fuente pequeña de suciedad puede derivar en una plaga considerable en pocos días.

Tapa de bote de basura de plástico gris con gotas de líquido transparente, pequeñas chinches, una mosca difusa, suciedad verdosa y reflejos.
Revisar y tapar cualquier fuga de agua evita zonas de humedad constante que favorecen la presencia de estos insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La basura acumulada favorece enfermedades transmitidas por plagas comunes

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, dependiente del Gobierno de México, señala que la acumulación de basura favorece la proliferación de plagas comunes en casas y comercios.

Manos de una persona adulta sostienen tomates, zanahorias, plátano y verduras en descomposición sobre un cubo de basura con bolsa
Sacar la basura orgánica de la cocina antes de que se acumule impide que se convierta en un sitio de reproducción activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las moscas, cucarachas y roedores pueden transmitir enfermedades como shigelosis, salmonelosis y leptospirosis, de acuerdo con ese organismo.

Una recomendación adicional para evitar las plagas es voltear o tapar cubetas, tambos y macetas para evitar la acumulación de agua estancada.

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