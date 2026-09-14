Joaquín López-Dóriga publica nota especial tras ser captado en evento oficial de Sheinbaum: crecen las críticas en redes (RS)

Guardar

Joaquín López-Dóriga publicó este 14 de septiembre de 2026 una nota destacada en su portal López-Dóriga Digital sobre la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, luego de que su asistencia como invitado especial al acto encabezado por Claudia Sheinbaum provocó críticas en redes sociales.

El comunicador fue captado en el área destinada a invitados, mientras reporteros realizaron la cobertura desde la zona de prensa, lo que abrió cuestionamientos por sus posturas críticas frente a los gobiernos de Morena.

PUBLICIDAD

La publicación aparece durante la mañana de este lunes en el sitio web del periodista, quien fue titular del noticiero estelar de Televisa. La nota retoma las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, durante la ceremonia realizada el 13 de septiembre en el Altar a la Patria.

Según el texto difundido por López-Dóriga Digital, Trevilla sostuvo que la defensa de la soberanía está establecida en la Constitución y que las instituciones tienen la obligación de preservar la independencia, la integridad y los intereses de la nación.

Joaquín López-Dóriga asiste como invitado especial a Chapultepec a evento de Claudia Sheinbaum

La presencia de López-Dóriga generó comentarios en redes sociales por el espacio que ocupó durante el evento. El periodista apareció en el área reservada para invitados especiales, acompañado por integrantes de las Fuerzas Armadas.

PUBLICIDAD

Otros comunicadores permanecieron en el sitio destinado a la prensa. Esa diferencia fue señalada por usuarios que cuestionaron la asistencia del periodista a una ceremonia oficial encabezada por la Presidenta.

Joaquín López-Dóriga asiste como invitado especial a Chapultepec a evento de Claudia Sheinbaum (RS)

El comunicador también publicó mensajes sobre el evento desde sus redes sociales. En una de sus publicaciones escribió: “Impresionante. Cien cadetes disparan salva de honor con un solo tiro”.

En otro mensaje se refirió al aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes y compartió contenido relacionado con la ceremonia en el Bosque de Chapultepec.

La asistencia de López-Dóriga contrastó, para algunos usuarios, con los cuestionamientos que ha expresado en sus espacios de comunicación sobre decisiones de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

PUBLICIDAD

Lord Molécula cuestiona la invitación al periodista

Uno de los señalamientos fue difundido por la cuenta Lord Molécula Oficial. La publicación incluyó una fotografía del periodista durante la ceremonia y preguntó qué servidor público habría realizado la invitación.

“Desconozco qué servidor público invitó a LODO (@lopezdoriga) como invitado especial”, escribió la cuenta en redes sociales.

El mensaje también cuestionó que López-Dóriga acudiera al acto pese a sus críticas hacia el gobierno federal. “Pero se necesita mucha cara dura, cinismo e hipocresía para acudir a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”, agregó la publicación.

La cuenta sostuvo que el periodista cuestiona al gobierno desde su micrófono con “medias verdades y descalificaciones”. El mensaje cerró con una frase dirigida al comunicador: “¡Allá tú y tu conciencia! El pueblo sabe perfectamente quién eres”.

PUBLICIDAD

Las reacciones se concentraron en la condición de invitado especial del periodista y no en una función oficial dentro de la ceremonia. Hasta ahora no se ha informado que López-Dóriga tuviera participación en el programa del acto.

El comunicador asistió a la ceremonia del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. Las imágenes de su presencia provocaron reacciones y críticas de usuarios en redes sociales.

Sedena no confirma quién invitó a López-Dóriga

Infobae México consultó a la Sedena para conocer si López-Dóriga recibió una invitación especial para asistir a la ceremonia del 13 de septiembre. Hasta el momento, la dependencia no ha emitido una postura pública sobre el caso.

No existe una confirmación oficial sobre la persona o institución que habría extendido la invitación. Tampoco se ha precisado si el periodista acudió por una convocatoria directa de la Sedena o mediante otra instancia.

PUBLICIDAD

Este punto concentra parte de los cuestionamientos en redes sociales, debido a que la ubicación de López-Dóriga entre los invitados especiales fue uno de los elementos visibles durante la transmisión y cobertura del evento.

La relación entre el periodista y los gobiernos emanados de Morena ha estado marcada por críticas públicas sobre gasto gubernamental, austeridad, políticas públicas y el ejercicio del poder. López-Dóriga también ha planteado cuestionamientos sobre libertad de expresión.

Desde sectores afines a la Cuarta Transformación, sus coberturas han recibido réplicas y descalificaciones. Hasta este 14 de septiembre, ninguna autoridad ha detallado quién autorizó o gestionó la presencia del comunicador en la ceremonia del Altar a la Patria.

PUBLICIDAD

Ricardo Trevilla habla sobre soberanía en el Altar a la Patria

La nota publicada en el portal de López-Dóriga informa que el titular de la Sedena expuso el significado de los valores patrios durante la ceremonia conmemorativa por los Niños Héroes de Chapultepec.

El general recordó que la actuación de los cadetes dejó una enseñanza entre generaciones de mexicanos. El acto se realizó en el Bosque de Chapultepec, frente al monumento dedicado a quienes defendieron el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.

El texto destaca que Trevilla vinculó la conmemoración con las obligaciones constitucionales de las Fuerzas Armadas y las instituciones del Estado. La publicación coloca esta declaración como el eje principal de su cobertura.

PUBLICIDAD

La ceremonia fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el acto realizó el pase de Lista de Honor, colocó una ofrenda floral y encabezó una Guardia de Honor en memoria de los cadetes.

También se entregaron espadines a seis jóvenes del Heroico Colegio Militar. El cadete Helios Daniel Chávez Manríquez refrendó, a nombre de la juventud militar, el compromiso de los integrantes del plantel con su preparación y su futura incorporación a las Fuerzas Armadas.