Alcalde de Nueva York hace historia: marcha por primera vez en el desfile de la Independencia de México

Este video es una cobertura de evento que muestra un desfile en una calle de Brooklyn con participantes vestidos con trajes tradicionales y portando banderas de México. Un gran cartel azul con el texto 'THE OFFICE OF THE MAYOR ZOHRAN KWAME MAMDANI' es visible. Numerosas personas observan el evento y lo registran con dispositivos móviles. Se aprecian edificios urbanos y un cielo azul despejado.

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Entre aplausos y gritos de “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!”, los asistentes recibieron a Zohram Mamdani, alcalde de Nueva York, durante el desfile por el Día de la Independencia de México en Sunset Park, Brooklyn, una celebración que lleva 32 años realizándose.

Durante el evento, recibió la banda de Gran Mariscal entre muestras de apoyo y gritos de la comunidad que salió a las calles para participar en el festejo; el político estadounidense llevaba la banda tricolor y ondeaba una bandera de México.

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A través de su cuenta oficial en ‘X’, Mamdani compartió un mensaje en el que destacó que se convirtió en el primer alcalde de Nueva York en marchar en el desfile de la Independencia de México, acompañado por integrantes de la comunidad mexicana de la ciudad.

“La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro”, escribió.

El alcalde señaló que se sintió orgulloso de participar en la celebración y acompañar a una comunidad que, según describió, ha mantenido el orgullo cultural a través de generaciones.

Mamdani destaca el aporte de los mexicanos a Nueva York

En su mensaje, el alcalde también vinculó la celebración con la presencia y el aporte de la comunidad mexicana en Nueva York.

“Los neoyorquinos mexicanos están en el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”, afirmó.

La publicación fue realizada durante las celebraciones por la Independencia de México, que se conmemora el 16 de septiembre.

Los asistentes corean “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!” mientras el mandatario porta una banda tricolor y ondea una bandera de México, según videos difundidos de la celebración

El desfile tuvo lugar en Sunset Park, un vecindario de Brooklyn con una importante población mexicana. Su participación ocurre después de que, durante su campaña electoral, planteó limitar las acciones de los agentes de ICE dentro de la ciudad.

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El alcalde también ha respaldado apoyo para menores migrantes

La participación de Mamdani en el desfile ocurre semanas después de que respaldara una medida para brindar servicios legales a menores migrantes no acompañados en el estado de Nueva York.

Durante agosto, se anunció la asignación de 7.25 millones de dólares para este programa, que busca atender a alrededor de mil 400 menores, incluidos cerca de 250 que permanecen bajo custodia.

La medida fue anunciada el 13 de agosto por la gobernadora Kathy Hochul, durante un acto en el que también participaron Mamdani y la fiscal general Letitia James. Los servicios serán coordinados por proveedores liderados por la Federación Hispana y estarán dirigidos a menores que enfrentan procesos migratorios y posibles órdenes de deportación.

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Inmigrantes EEUU

Durante ese acto, Mamdani cuestionó la decisión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de no renovar un contrato federal con organizaciones que representaban a menores migrantes.

“La negativa a renovar este contrato con proveedores especializados en este trabajo no es más que una orden de deportación para niños de tan solo 5 años”, afirmó entonces.