¿Quién salió de La Granja VIP 2026? Ella fue la primera eliminada del reality

Primeros nominados de la semana de La Granja VIP 2026. (TV Azteca/Captura de pantalla)

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Abigail Pak, conocida como ‘La Coreañera’, se convirtió en la primera eliminada de la segunda temporada de La Granja VIP 2026, luego de que el público decidiera con su voto sacarla de la competencia este domingo 13 de septiembre.

La acordeonista de 22 años estaba nominada junto con Manelyk González, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras “Bicolor”.

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¿Qué pasó en la eliminación?

La lista de nominados se definió después de que el viernes María Karunna ganara el Juego de la Salvación y activara el poder de La Traición. La cantante salvó primero a Mónica Escobedo y después reveló que enviaría directamente al domingo de eliminación a Manelyk González, decisión que provocó tensión entre ambas granjeras.

Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

Los otros dos nominados, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras, llegaron a la placa a través de La Asamblea, donde el resto de los participantes votó por ellos.

Antes de conocerse el resultado del público este domingo, los propios granjeros revelaron a Ramones a quién les gustaría ver fuera, y Kevin Contreras junto con La Coreañera fueron quienes más votos recibieron entre sus compañeros.

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Al cierre de las votaciones, Manelyk, Mercadante y Contreras recibieron los votos suficientes para permanecer en la competencia, mientras que La Coreañera salió del reality. La decisión se dio a conocer durante la transmisión en vivo, luego de que los conductores repasaran los momentos que marcaron la convivencia durante la semana.

Como parte de la dinámica de eliminación, se estrenó una nueva sección llamada El Corral de las Verdades, en la que los críticos hacen preguntas directas a los granjeros para que revelen sin filtro sus opiniones sobre otros compañeros. Alfredo Adame, conocido en el programa como “El Golden Boy”, señaló que Contreras se encontraba en desventaja entre los nominados, mientras que Linet Puente opinó que el comediante estaba jugando un papel de víctima que “no le va”.

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Quién es Abigail Pak, “La Coreañera”

(Instagram)

Abigail Yeri Pak, conocida artísticamente como “La Coreañera”, es una acordeonista y creadora de contenido mexicana de 22 años que se convirtió en una de las participantes más comentadas de La Granja VIP 2026 antes de ser la primera eliminada del reality.

Pak nació en el año 2004 en San Antonio, Texas, a donde llegaron sus padres tras migrar desde Corea del Sur. Su madre, sin embargo, es mexicana, por lo que la artista creció bajo la influencia directa de tres culturas: la coreana, la estadounidense y la mexicana.

Su acercamiento a la música comenzó desde la infancia. A los 13 años inició su formación con el piano, instrumento con el que dio sus primeros pasos artísticos, hasta encontrar en el acordeón el sonido que definiría su carrera y su identidad musical.

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Con el tiempo, “La Coreañera” desarrolló un estilo propio que combina la tradición del acordeón con ritmos sonideros y cumbia, una fusión que ella misma describe como una representación de la “cultura de barrio” mexicana vista desde su experiencia como hija de inmigrantes coreanos.

Ese cruce de raíces la llevó a ganar reconocimiento en redes sociales, donde comparte canciones y presentaciones en vivo bajo el sobrenombre de “la reina del acordeón”. Su carisma y su historia personal la posicionaron como una de las artistas emergentes más seguidas dentro del género que interpreta.

Durante su paso por La Granja VIP, Pak habló abiertamente sobre las diferencias culturales entre las costumbres coreanas de sus padres y la forma en que ella misma expresa sus emociones, un tema que abordó frente a sus compañeros al señalar que no está acostumbrada a demostrar sus sentimientos abiertamente por esa herencia familiar.

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Pak también reveló que, además de su familia biológica coreana, cuenta con una familia adoptiva de origen mexicano, la cual la ha acompañado y apoyado durante su estancia en México, además de ayudarla a abrirse emocionalmente con mayor libertad.

Mono Osuna, Julio Camejo, Ivonne Montero y Kunno son los peones de la semana 2

Una de las peones de la semana. (Captura de pantalla )

Durante la misma gala se definieron los peones de la segunda semana. Los granjeros eligieron a Julio Camejo, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero, mientras que el público sumó a Kunno como cuarto peón mediante votación. Los peones se encargan de las labores más pesadas del campo y reciben menos alimento que el resto de los concursantes.

El elenco de La Granja VIP queda con 18 granjeros activos

Una gráfica promocional de la segunda temporada de La Granja VIP presenta veinte siluetas no identificadas de participantes dentro de marcos de neón sobre un fondo violeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda temporada del reality contempla un elenco de 20 granjeros, aunque de momento solo quedan 18 y uno está pendiente:

Carlos Trejo, investigador y escritor

Ivonne Montero, actriz y cantante

Kenny Avilés, cantante

Kevyn Contreras, comediante regio

Kunno, influencer y modelo

Rafael Mercadante, conductor de televisión

Fernando Lozada, modelo

María Karunna, cantante

Niurka Marcos, actriz

Mónica Escobedo, standupera

La Bebeshita, creadora de contenido

Natalia Alcocer, actriz y conductora

Manelyk González, influencer y modelo

Pimpinela Escarlata, luchador profesional

Mario “Mono” Osuna, exfutbolista

Pascal Nadaud, modelo y exjugador de rugby

Azalia Ojeda, conductora

Julio Camejo, actor y bailarín

La producción confirmó que aún falta un granjero por incorporarse al elenco, sin precisar la fecha de su ingreso.