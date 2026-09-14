Detención de “El Canguro” destapa los tentáculos de El Chapo Isidro en Washington: así es la red

Fausto Isidro Meza Flores, operador del Cártel de los Beltrán Leyva (Foto: fbi.gov)

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La organización criminal liderada por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, mantiene una red de distribución de fentanilo y drogas sintéticas que se extiende por al menos nueve estados de Estados Unidos, según información del FBI y del Departamento del Tesoro estadounidense. La captura de Ángel Guerrero Carrillo, alias “Canguro”, expuso el funcionamiento activo del grupo criminal en el estado de Washington.

Meza Flores encabeza una facción desprendida del Cártel de los Beltrán Leyva, identificada por autoridades de Estados Unidos como “organización Meza Flores” y conocida en México como Cártel de Guasave. Su base de operaciones se concentra en el norte de Sinaloa, pero su red de distribución llega hasta territorio estadounidense a través de células logísticas descentralizadas.

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Quién es “El Chapo Isidro” y cómo construyó su organización

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Bamoa, Guasave, Sinaloa. Comenzó su carrera criminal en la década de 1990 dentro del Cártel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes. Tras la muerte de Carrillo en 1997, se unió al Cártel de los Beltrán Leyva.

En 2008, con apenas 25 años, asumió el liderazgo bélico de la organización cuando los hermanos Beltrán Leyva rompieron con el Cártel de Sinaloa. Ese año comenzó una guerra directa contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, por el control territorial en el norte de Sinaloa.

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Cuando Arturo Beltrán Leyva murió en un operativo militar en 2009, buena parte de la organización se dividió. Meza Flores se mantuvo leal a los hermanos Beltrán Leyva y forjó una alianza con Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez. El Departamento de Estado estadounidense lo describió como un antiguo líder de alto rango de la organización Beltrán Leyva, que llegó a ser la “mano derecha” de Alfredo Beltrán Leyva antes de su arresto en 2008.

En febrero de 2025, el FBI incluyó a Meza Flores en la lista de los diez fugitivos más buscados del mundo, con una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto. El titular del FBI señaló entonces que el capo “ha pasado los últimos 20 años inundando a los Estados Unidos con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas mortales”. Meza Flores también está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2013.

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Estructura de mando y división de tareas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló en 2023 una estructura de roles específicos dentro de la red. Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”, supervisa el transporte de droga desde Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras y Guatemala hacia estados mexicanos como Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa.

La red cuenta además con coordinadores logísticos identificados por el Tesoro como Servando López López, Juvenal León Rodríguez, Ulises Franco Figueroa y Francisco Abraham Flores Ortiz, encargados de organizar envíos desde Sudamérica por vía aérea, terrestre y marítima. También forma parte de la estructura Óscar Alemán Meza, señalado como mecánico de lanchas encargado de preparar embarcaciones tipo panga para el tráfico marítimo de cocaína.

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Foto: Departamento del Tesoro de EEUU

En mayo de 2025, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de California presentó cargos por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, señalados como líderes clave de la facción Beltrán Leyva en un expediente separado del de Meza Flores. Es la primera acusación en el país que imputa este cargo a presuntos jefes del Cártel de Sinaloa.

Pedro Inzunza Noriega, El Sagitario, considerado el segundo al mando del grupo criminal de El Chapo Isidro. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 3 de diciembre de 2024, autoridades mexicanas allanaron múltiples ubicaciones en Sinaloa controladas por los Inzunza, donde se incautaron mil 500 kilogramos, es decir, más de 1,65 toneladas de fentanilo, la mayor confiscación de esta droga registrada a nivel mundial. El Departamento de Justicia describe a la organización como la red de producción de fentanilo más grande conocida en el mundo.

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Rutas y destinos en Estados Unidos

Desde los estados mexicanos donde opera, la organización distribuye droga en territorio estadounidense con destinos que incluyen California, Arizona, Oregón, Washington, Illinois, Nevada, Pensilvania, Ohio y Massachusetts, según el Departamento del Tesoro. Esa dependencia señaló en abril de 2025 que la red mantiene operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia esos mercados.

La organización de Meza Flores distribuye drogas sintéticas en al menos nueve estados de Estados Unidos mediante células logísticas independientes que operan bajo un mismo mando central en Sinaloa. Cada célula se encarga del transporte, almacenamiento y venta local, con coordinadores que responden directamente a la estructura de mando en México.

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El caso “Canguro”: un operador activo en Washington

La captura reciente de un operador en México ilustra el funcionamiento de estas células. Ángel Guerrero Carrillo, alias “Canguro”, fue detenido en Zapopan, Jalisco, identificado como coordinador logístico de transporte, distribución y venta de drogas sintéticas en Seattle y Tacoma, estado de Washington.

Foto: SSPC

Según el Gabinete de Seguridad de México, la ubicación de Guerrero Carrillo se obtuvo a partir del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos, con un componente de inteligencia naval. En el operativo participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Durante la detención se aseguraron un revólver Smith & Wesson, seis cartuchos calibre .38 Super, 50 dosis de metanfetamina, 15 pastillas de fentanilo, 4.900 pesos en efectivo y un teléfono Samsung A15. El caso quedó integrado en la carpeta FGR/FEMDO/FEIDMS-SIN/0000654/2025.

Otros golpes contra la red: California y Sinaloa

El caso de Washington no es el único que vincula a la organización con operaciones en territorio estadounidense. En marzo de 2025, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de California imputó a 22 personas por su presunta participación en una red de tráfico de drogas con conexiones directas con el Cártel de los Beltrán Leyva, asociada específicamente a Meza Flores.

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Los imputados estaban vinculados a una célula de distribución que operaba en Mexicali, Baja California, y en el condado de Imperial, California. La operación incluyó detenciones simultáneas en California, Arizona, Iowa y Colorado, coordinadas por más de 150 agentes de agencias federales, estatales y locales, con decomiso de más de mil kilogramos de narcóticos, incluidos 750 kilogramos de fentanilo y más de 250.000 dólares en ganancias atribuibles al narcotráfico.

En junio de 2026, autoridades detuvieron en Sinaloa a Iván “N”, alias “El 24”, señalado como líder de una célula delictiva vinculada directamente a Meza Flores. El operativo se desarrolló en los municipios de Culiacán, Mocorito, El Rosario y Mazatlán, con diez detenidos adicionales y decomiso de armas, explosivos, vehículos y espacios de producción de metanfetamina.

Golpe a los Beltrán Leyva: vinculan a proceso a "El 24", operador de la facción "El chapo Isidro". Crédito: FGR

Cómo operaba la vigilancia en el expediente de California

La investigación que derivó en la imputación de los 22 acusados en California se sostuvo en gran medida en intercepciones telefónicas autorizadas. El 23 de enero de 2023, agentes federales interceptaron comunicaciones sobre el traslado de pastillas de fentanilo en un camión semirremolque, lo que permitió detener el vehículo y localizar ocho bolsas de lona con 148,53 kilogramos de la droga.

Un procedimiento similar, el 9 de mayo de ese año, derivó en la incautación de aproximadamente 483.000 pastillas de fentanilo adicionales. El 9 de octubre de 2023, una nueva vigilancia permitió confiscar 139 mil pastillas de fentanilo y 36,66 kilogramos de metanfetamina mientras los implicados descargaban y transportaban la mercancía.

Durante la misma investigación, un subdistribuidor de narcóticos radicado en el condado de Imperial fue atraído desde Estados Unidos hacia México y recibió varios disparos en Mexicali, donde murió meses después. Los investigadores creen que el ataque estuvo relacionado con disputas internas de la red de tráfico y lavado de dinero.

Los cargos judiciales que enfrenta Meza Flores

Meza Flores enfrenta acusaciones formales en dos jurisdicciones de Estados Unidos, independientes del expediente de narcoterrorismo abierto contra los Inzunza. En el Distrito Sur de California, el caso 19-CR-1272 lo señala por conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana con destino a Estados Unidos entre 2005 y 2019.

Pese a compartir el apodo, Fausto Isidro Meza Flores y Joaquín Guzmán Loera han sido enemigos. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el Distrito de Columbia enfrenta el caso 12-116BAH, con cargos similares de conspiración para el tráfico de sustancias controladas. Ambas acusaciones incluyen el cargo de uso y posesión de arma de fuego en relación con el tráfico de drogas.