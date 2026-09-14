México

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.0 en Unión Hidalgo, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 13 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

Sigue las últimas actualizaciones de sismos en México en tiempo real:

06:17 hsHoy

Sismo de magnitud 4.0 se registra cerca de Unión Hidalgo, Oaxaca

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada de este 14 de septiembre a 68 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento ocurrió a las 00:04:32 horas, con epicentro en las coordenadas 16.92 de latitud y -94.39 de longitud, y una profundidad de 130 kilómetros.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

Últimas noticias

El federalismo no es pleito

Hoy existen razones concretas para volver a trabajar juntos y más con la Presidenta de la República

El federalismo no es pleito

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor se produjo a las 00:04 horas, a una distancia de 68 km de Unión Hidalgo y tuvo una profundidad de 130.2 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 14 de septiembre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 14 de septiembre

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 13 de septiembre

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 13 de septiembre

“La Mataviejitas” y “La Narcosatánica” reaparecen en sillas de ruedas y agradecen a diputada del PVEM en video

La diputada del PVEM Rebeca Peralta compartió un video donde Juana Barraza y Sara Aldrete agradecen la entrega de artículos al penal

“La Mataviejitas” y “La Narcosatánica” reaparecen en sillas de ruedas y agradecen a diputada del PVEM en video

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sam Altman dice que hay dos formas de que la IA termine mal: que nadie la controle o que la controle uno solo

Sam Altman dice que hay dos formas de que la IA termine mal: que nadie la controle o que la controle uno solo

La ANMAT prohibió unos productos de limpieza y otros insumos médicos

La disputa entre Bernabé Aráoz y Martín de Güemes que afectó el plan de independencia continental de San Martín

A 24 años de la muerte de Lolita Torres: el legado de la artista que trascendió su época y logró conquistar el mundo entero

El trágica e insólito adiós de Isadora Duncan: un auto de lujo, una estola asesina, un amante y una enigmática frase de despedida

INFOBAE AMÉRICA

El federalismo no es pleito

El federalismo no es pleito

EEUU inicia las conversaciones energéticas del G20 mientras la guerra con Irán impacta en los mercados mundiales de combustibles

Los líderes de la UE se reúnen en Finlandia para reforzar su presencia en el Ártico ante las tensiones con EEUU por Groenlandia

Helen Mirren sobre interpretar a Patricia Highsmith: “Es uno de los papeles más difíciles de mi carrera, porque era una mujer áspera que estaba muy jodida”

Canadá buscará profundizar sus vínculos con la Unión Europea ante la guerra comercial y la dependencia de Estados Unidos

DEPORTES

El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

Franco Colapinto expuso a Pierre Gasly y logró un récord que deja atrás al resto de los actuales pilotos de F1

Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el ingreso a las Copas

Facundo Díaz Acosta, otra vez campeón: se coronó en Sevilla y sumó su sexto título Challenger en el año

Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Alexander Zverev en el US Open 2026