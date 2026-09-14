Comienza la preventa de boletos para la NFL en Mexico: estos son los precios de las entradas

El encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre desde el Estadio Banorte. (Brad Rempel-Imagn Images)

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La preventa de boletos para el partido de la NFL en México entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings inicia este lunes a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) para los tarjetahabientes de American Express, en la primera de tres fases habilitadas para conseguir entradas.

El encuentro se jugará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, como el partido estelar del Sunday Night Football de la Semana 11.

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Cuánto costarán los boletos para la NFL en México

Estos son los precios para los boletos de la NFL en México. (Jeffrey Becker-Imagn Images)

La NFL dio a conocer el domingo 13 de septiembre los precios de las entradas para el encuentro que tendrá en Ciudad de México, los cuales podrán adquirirse a través de la plataforma de Ticketmaster.

A continuación, te presentamos cuánto vale cada uno de los boletos en cada zona:

Nivel 100

Midfield: $11,656

Sideline: $11,036

Corner: $10,168

Endzone: $9,176

Nivel 200

Midfield: $11,036

Sideline: $10,168

Corner: $9,176

Endzone: $8,184

Nivel 300

Midfield: $9,176

Sideline: $8,184

Corner: $6,820

Endzone: $6,076

Nivel 400

Midfield: $6,820

Sideline: $6,076

Corner: $4,960

Endzone: $4,092

Nivel 500

Midfield: $4,960

Sideline: $4,092

Corner: $3,472

Endzone: $2,852

Nivel 600

Midfield: $4,092

Sideline: $3,472

Corner: $2,852

Endzone: $2,108

Ticketmaster informó que ya está incluido el precio por servicio, aunque se aplicará un cargo de $50 en el procesamiento por orden una vez que los boletos sean seleccionados y agregados al carrito.

Para aquellas personas que deseen vivir la experiencia al siguiente nivel, se encuentran los paquetes VIP, los cuales son los siguientes:

Tunnel Club: $19,400

El Tunnel Club está situado a pie de campo y ofrece acceso a una sala exclusiva con comodidades modernas e instalaciones privadas. El paquete incluye:

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Comida y bebida con todo incluido.

Oferta gastronómica y de bebidas de primera calidad.

Acceso ampliado antes y después del partido.

Sala de hospitalidad de primer nivel.

Existe el Tunnel Club con Limited View a $18400 sin tener la misma visión del terreno de juego pero con comida y bebidas incluidas.

Locker Club: $16,600

El Locker Club es una sala a pie de campo con una oferta de hospitalidad y asientos cercanos al terreno de juego. Entre sus características se encuentran:

Asientos ubicados al nivel del campo.

Oferta gastronómica y de bebidas premium.

Acceso ampliado antes y después del partido.

Sala de hospitalidad.

Corner Club: $16,600

El Corner Club se encuentra en el lado este del estadio, al nivel del campo. El paquete contempla una sala de hospitalidad con comodidades modernas y una oferta de alimentos y bebidas.

También está el Limited View en esta zona con un costo de $15600.

Chairman’s Club: $19,400

El Chairman’s Club tiene asientos ubicados en la zona de la línea de 50 yardas. El paquete contempla una experiencia de hospitalidad premium dentro del estadio.

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Incluye:

Asientos en el medio campo.

Vista de la línea de 50 yardas.

Alimentos y bebidas premium.

Acceso extendido antes y después del partido.

Espacio de hospitalidad.

Super Seats: $19,400

Los Super Seats ofrecen acceso a dos salas VIP: Azteca Club y Mezzanine Club.

La experiencia contempla:

Acceso a una de las dos salas VIP.

Espacios de hospitalidad climatizados.

Oferta gastronómica y de bebidas de primera categoría.

Acceso extendido antes y después del partido.

Espacios para socializar y disfrutar de la experiencia previa al encuentro.

Palco Club: Midfield, Sideline y Corner

El Palco Club cuenta con tres alternativas de ubicación:

Palco Club - Midfield: $11,408

Palco Club - Sideline: $10,168

Palco Club - Corner: $8,928

Esta modalidad ofrece una experiencia de hospitalidad informal con sándwiches de cortesía y barra libre de cervezas nacionales.

Los Palcos Club se encuentran principalmente en el lado oeste del estadio para ofrecer visibilidad del campo.

Fases para la venta de boletos

Estas son las fases de venta de boletos para el juego de la NFL en México. (Kirby Lee-Imagn Images)

A continuación, te presentamos cuándo empieza cada una de las fases de venta para la compra de boletos:

La venta de boletos para el San Francisco 49ers y Minnesota Vikings iniciará en septiembre y se dividirá en tres etapas de preventa antes de abrirse al público en general. Según NFL México, todas las fases comenzarán a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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Preventa American Express: del 14 al 16 de septiembre

Preventa Banorte: del 17 al 19 de septiembre

Venta general: 22 de septiembre

Los boletos para el Mexico City Game estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster, la plataforma oficial de la NFL.

En esta ocasión no se utilizará Fanki, que normalmente opera la venta de entradas para eventos en el Estadio Banorte.