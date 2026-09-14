¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 13 de septiembre?

Los nominados de la semana. (LCDLFM)

Guardar

La Casa de los Famosos México despidió a Masad Altamimi en su séptima gala de eliminación, mientras la competencia cada vez se va acercando más a la recta final.

Esta semana la placa estuvo conformada por cinco nominados: Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara. Yahir estuvo nominado el miércoles, pero logró ganar la salvación el viernes, con lo que decidió autosalvarse.

PUBLICIDAD

Así fueron los posicionamientos

El primer cruce del posicionamiento fue entre Ese Pérez y Mariana Ochoa. “Quiero que te vayas porque rozamos cada vez más, nos damos bien nuestro espacio, pero luego vas y escuchas, y este es el único motivo que quiero que te vayas de la casa y si te quedas que ya no pase”, le dijo Ese Pérez.

(Capturas de pantalla/LCDLF)

Mariana respondió negando la acusación de manera directa. “Nunca he ido a espiar, pero fue a Memo, no soy una persona que le guste espiar. También me he sentido incómoda con las bromas que haces, nunca me has faltado al respeto”, contestó la cantante, quien ofreció tomar distancia si eso mejora la convivencia entre ambos.

PUBLICIDAD

Ernesto Laguardia se posicionó con Karina Torres y reconoció conversaciones profundas entre ambos, aunque señaló que la actriz mantiene distancia con el resto del grupo. “Siento que aún tienes algunas barreras, has dicho que no eres abierta a los demás. Pienso que es como un águila escogiendo a sus presas más fuertes, pero debo agregar, también, la más suculenta”, expresó.

Karina aceptó la observación sin negarla. “No me abro con muchas personas, para que no sepan por dónde llegarme, pero mi público me conoce, pero poco a poco nos vamos a ir conociendo”, respondió.

Cynthia se posicionó con Masad Altamimi por un reclamo relacionado con las tareas domésticas. “Porque me dijiste que habías trapeado la casa y no lo hiciste y porque yo necesito más el dinero que tú, tú tienes ferraris y hasta los regalas”, le dijo. Masad negó poseer los autos.

PUBLICIDAD

Memo se posicionó con Mariana Ochoa: “A pesar de que te admiro y te quiero, pero compraste la inmunidad con la comida de todos”, le dijo. La cantante defendió la decisión: “Logré juntar provisiones de siete días y nos permitió comprar dulces y postres. De todos modos si la gente me regresa prometo no volver a comprar la inmunidad”.

(Capturas de pantalla/LCDLF)

Yahir también cuestionó esa decisión durante su posicionamiento con Mariana. “La inmunidad se compró sin saberlo y me pegó que hayas sido tú”, le reclamó. Mariana aceptó el señalamiento: “Mis palabras fueron soberbias, el trabajo ha sido en equipo, pero hemos tratado de cuidar el doble, y te pido disculpas, pero lo hice emocionada, nunca con mala intención”.

PUBLICIDAD

Hubo bloque de sinceramiento

En el bloque de sinceramiento, Masad se dirigió a Mariana con preocupación por su bienestar dentro de la casa. “Quiero que te vayas de la casa porque tengo miedo porque tú no ves para ti misma.

Gema Garoa cuestionó a Mariana Ochoa sobre un comentario previo de Apio relacionado con su forma de jugar. “No me gusta tu juego, me quedé pensativa con lo que dijo Apio, dijo que no eres la que él conoce desde hace tiempo”, señaló. Mariana aclaró el malentendido: “Le entendiste mal al Apio, dijo que mi juego no sólo es ser mamá, pero que tenía más facetas. Mi juego no es contigo, es con el público”.

PUBLICIDAD

Brianda Deyanara, por su parte, le dijo a Mariana que percibe en ella un vínculo fuerte con su vida fuera de la competencia. “Creo que eres la que más extraña su exterior y tienes algo más bonito allá afuera esperando por ti”, expresó.

Karina se sinceró con Masad sobre un distanciamiento posterior a un desacuerdo previo entre ambos. “Quiero que te vayas de la casa porque desde que tuvimos el problema ya nada fue igual”, dijo. Masad respondió con un mensaje conciliador: “No importa la conexión, pero te quiero mucho. Extraño mucho a mis niños, pero aquí estoy al pie del cañón”.

PUBLICIDAD

Mariana cerró la ronda con un mensaje hacia Brianda, a quien notó apagada durante la semana.

Así fue la eliminación

Nominados de La Casa de los Famosos 2026 séptima semana

Tras 50 días de convivencia, los cinco nominados finalmente se midieron frente a frente. La primera persona en ser salvada y que se mete a la recta final fue Karina Torres.

Luego Galilea Montijo anunció a Mariana Ochoa como la segunda en regresar a la casa. Al regresar con sus compañeros dijo: “No te deshiciste de mí, Ese Pérez”.

Posteriormente, la conductora mencionó el nombre de Gema Garoa para regresar, dejando a Brianda Deyanara y Masad Altamimi en la silla giratoria. Finalmente, el público decidió que el eliminado de esta semana fuera Masad Altamimi, con lo que Brianda se queda una semana más.

PUBLICIDAD