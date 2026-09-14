Piñatas de Trump y banderas con leyendas contra ICE marcan el desfile mexicano en EEUU

Durante el recorrido en Sunset Park, el material audiovisual registra figuras del mandatario de EU entre el público, mientras la celebración incorpora consignas ligadas a la política migratoria vigente y al malestar comunitario

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La edición 32 del Desfile del Día de México en Sunset Park, Brooklyn, dejó este domingo una postal que fue más allá de la celebración tradicional: entre danzas folclóricas y música en vivo, piñatas con la figura del presidente Donald Trump y banderas mexicanas con leyendas de rechazo a ICE se convirtieron en los símbolos más comentados de la jornada, de acuerdo con material audiovisual captado durante el recorrido.

Un desfile con carga política

La edición 32 en Sunset Park combinó folclore y símbolos de protesta, desde figuras del presidente Donald Trump hasta mensajes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, en un barrio marcado por operativos recientes

Lo que en años anteriores fue una celebración centrada en la música, el baile y la comida típica, este 2026 incorporó de forma visible el descontento de la comunidad mexicana frente a la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Las piñatas con su figura circularon entre los asistentes, en una escena que remite a otras manifestaciones registradas en meses recientes en ciudades como Chicago y Los Ángeles, donde el objeto se ha vuelto un recurso recurrente de protesta simbólica.

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Banderas con mensajes directos contra ICE

Junto a las piñatas, se observaron banderas mexicanas modificadas con leyendas de rechazo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia que ha intensificado su presencia y operativos en Nueva York durante los últimos meses. El gesto se da en un contexto de creciente tensión: en Sunset Park opera desde hace meses un centro de detención de la agencia, frente al cual organizaciones comunitarias han sostenido vigilias semanales para exigir el fin de las detenciones.

Las piñatas de Trump fueron uno de los elementos más fotografiados y compartidos del recorrido.

Las banderas con mensajes anti-ICE circularon entre grupos de asistentes a lo largo de la ruta.

El contingente avanzó pese al temor persistente a redadas migratorias en la zona.

Mamdani, el primer alcalde en desfilar en Sunset Park

Los asistentes corean “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!” mientras el mandatario porta una banda tricolor y ondea una bandera de México, según videos difundidos de la celebración

La jornada coincidió con la participación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien recibió la banda de gran mariscal y se convirtió, según destacó él mismo, en el primer alcalde de la ciudad en formar parte de este desfile. A través de su cuenta en X, el mandatario reconoció la lucha histórica de México por su independencia y subrayó el peso de la comunidad mexicana en la vida neoyorquina:

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@NYCMayor

Mamdani fue recibido entre porras de “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!” por parte de los asistentes, mientras portaba la banda tricolor y ondeaba una bandera de México, de acuerdo con videos difundidos del evento. Su presencia se da luego de que, desde su candidatura, se pronunciara a favor de restringir el actuar de los agentes de ICE dentro de la ciudad, una postura que cobra relevancia frente a las escenas registradas durante el propio desfile.

La fiesta, entre el orgullo y la resistencia

@NYCMayor

Pese al clima de incertidumbre, cientos de familias —muchas vestidas con trajes típicos— se congregaron para presenciar bailes como el Jarabe Tapatío y el Son Jarocho, además de la tradicional danza de la flor de piña, originaria de Oaxaca. La combinación de folclore y protesta reflejó el doble carácter que ha tomado la celebración este año: una reivindicación cultural que, al mismo tiempo, funciona como acto de resistencia frente a las políticas migratorias vigentes.

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El paso del alcalde Mamdani, en segundo plano

La jornada coincidió con la participación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien encabezó el desfile como gran mariscal —un hecho ya cubierto ampliamente por otros medios—. Sin embargo, fue el simbolismo desplegado por los propios asistentes, con las piñatas y las banderas, lo que marcó la nota distintiva de esta edición del desfile frente a años anteriores.

El Desfile del Día de México en Nueva York se celebra desde 1994 en Sunset Park, uno de los barrios con mayor concentración de población mexicana en la ciudad, y busca reconocer las contribuciones culturales de esta comunidad a Nueva York.

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