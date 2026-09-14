Brianda Deyanara pierde su cuenta de TikTok con 35 millones de seguidores

Brianda Deyanara perdió su cuenta de TikTok. (Infobae)

Guardar

Brianda Deyanara perdió el acceso a su cuenta de TikTok, con 35.7 millones de seguidores, horas después de protagonizar uno de los regresos más emotivos de La Casa de los Famosos México 2026.

El equipo de la influencer confirmó el problema mediante un comunicado oficial publicado en Instagram, mientras usuarios en redes sociales acusan a fans rivales del reality show de haber orquestado un reporte masivo contra el perfil.

PUBLICIDAD

La cuenta @briandadeyanara arroja el mensaje “No se pudo encontrar esta cuenta” al intentar consultarla directamente en TikTok.

La cuenta tenía más de 35 millones de seguidores. (Captura de pantalla)

La creadora de contenido, nacida en Tijuana el 5 de agosto de 1995, había construido una de las comunidades más grandes en esa plataforma para un influencer mexicano, además de 12.5 millones en Instagram y 1.73 millones de suscriptores en YouTube.

El mensaje difundido por el equipo de Brianda Deyanara señaló: “Estamos presentando algunos inconvenientes con la cuenta de TikTok de @briandadeyanara. Nuestro equipo ya se encuentra trabajando para restablecerla”.

El texto agregó que informarán “por este medio cuando vuelva a estar disponible” y cerró agradeciendo “por su paciencia y por estar siempre con nosotros, Team Brianda”.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

Brianda Deyanara incursionó en las redes sociales en 2017, cuando abrió su cuenta de Instagram. Un año después extendió su presencia digital a YouTube, plataforma donde comenzó a publicar vlogs sobre su vida cotidiana.

La influencer construyó poco a poco una comunidad de seguidores, pero su despegue llegó en 2020, cuando abrió su cuenta de TikTok y en medio de la pandemia de coronavirus. Sus videos de trends se viralizaron con rapidez en la aplicación, lo que le dio un alcance mayor a nivel nacional, posicionándose como una de las creadoras de contenido más importantes de México.

Acusan a fans de Masad Altamimi y Gema Garoa

La reacción dominante en la red social X apunta contra el fandom de Masad Altamimi y de Gema Garoa, a quienes acusan de haber reportado masivamente el perfil de Brianda Deyanara por estar en la placa de nominados esta semana en el programa La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

Los señalamientos vinculan la caída de la cuenta con el enojo a la salida de Masad, a que iba bajo en votos y a las dinámicas que hubo en la semana, cuando la producción intentó emparejarlos. Usuarios calificaron al grupo de fans como “tóxico”.

Frente a los señalamientos, un sector de usuarios expresó respaldo directo a Brianda Deyanara y a su equipo mientras gestionan la recuperación del perfil, lamentando que se metieran con años de trabajo de la influencer.

Brianda se queda una semana más en La Casa de los Famosos

Los nominados de la semana. (LCDLFM)

La semana en La Casa de los Famosos México 2026 estuvo marcada por una placa de cinco nominados: Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara. Yahir también había sido nominado el miércoles, pero logró autosalvarse el viernes tras ganar la dinámica correspondiente.

PUBLICIDAD

Tras 50 días de convivencia, Karina Torres fue la primera en ser salvada y avanzar a la recta final del programa. Después, Galilea Montijo anunció a Mariana Ochoa como la segunda en regresar a la casa, quien reaccionó con un mensaje directo a Ese Pérez: “No te deshiciste de mí”.

Brianda Deyanara se salvó de ser eliminada. (LCDLF/captura de pantalla)

La conductora mencionó después a Gema Garoa para regresar, dejando a Brianda Deyanara y Masad Altamimi en la silla giratoria hasta la decisión final del público, que determinó la salida de Masad y la permanencia de Brianda en la competencia.

La creadora de contenido no pudo contener la emoción: gritó y lloró ante los abrazos de sus compañeros, quienes celebraron su continuidad en el reality. Memo Schutz, con quien Brianda ha formado un vínculo fraternal dentro de la casa, le dijo tras el anuncio: “Nunca dudes de ti, ¡nunca!”.

PUBLICIDAD