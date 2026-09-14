Fans mexicanas de Stray Kids hacen donativo al Herpetario de la UNAM por el cumpleaños de Han Jisung

Fans de Han Jisung de Stray Kids hicieron donación al herpetario de la UNAM. (Instagram)

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Fans mexicanas del grupo de K-pop, Stray Kids, a las que se les conoce como STAY, realizaron un donativo al Herpetario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para celebrar el cumpleaños número 26 de Han Jisung, uno de sus integrantes, como parte de una campaña que busca traducir el cariño por el idol en apoyo a la conservación de reptiles rescatados.

El gesto de las fans mexicanas responde al vínculo que Han ha mostrado con los reptiles. El cantante tiene tres mascotas de este tipo: Richard, una gecko crestada hembra; una serpiente, y un escinco de lengua azul que, según los propios comentarios del idol en un live de agosto, todavía no tenía nombre.

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De acuerdo con la cuenta de STAY México, el propósito de su donativo es contribuir al cuidado y protección de “aquellos reptiles que, por distintas circunstancias, ya no pueden regresar a su hábitat natural”. El mensaje enmarca la aportación como una forma de “celebrar a alguien que admiramos” mediante una acción concreta en su nombre.

(Instagram: stay.mexico_)

La agrupación de fans no detalló el monto exacto de su donativo, aunque enfatiza que el gesto busca “multiplicar el cariño” y encontrar “una forma bonita de dejar huella” en honor al cumpleaños de Han.

El interés de Han por los reptiles no es reciente. En el RACHA LOG de junio de 2026, el cantante visitó un espacio dedicado a estos animales junto con sus compañeros Changbin y Hyunjin, donde mostró entusiasmo evidente frente a las distintas especies, según registran los propios fans en redes.

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Qué es y qué hace el Herpetario de la UNAM

El Herpetario es una unidad académica de la Facultad de Ciencias fundada en 1972 como iniciativa estudiantil para reforzar la formación de alumnos de biología. Mantiene una colección de alrededor de 350 ejemplares entre reptiles y anfibios, según información publicada previamente por la propia dependencia universitaria.

Mónica Salmerón Estrada, responsable del espacio, explica que el recinto busca romper con ideas erróneas sobre estos animales, como la creencia de que son agresivos, peligrosos o “malignos”. Según Salmerón Estrada, “las personas entran con una idea y salen con otra”, lo que subraya el papel educativo del sitio frente a los visitantes.

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Un lagarto de cabeza verde y cuerpo oscuro con escamas prominentes descansa en una rama cubierta de musgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 1997, el Herpetario está registrado como Unidad de Manejo de Vida Silvestre ante la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat. La colección proviene principalmente de ejemplares depositados por esa dependencia y por la Profepa, animales que por decomisos u otras circunstancias no pueden regresar a su hábitat natural, de manera que el recinto funciona también como espacio de rehabilitación y resguardo permanente.

El Herpetario también organiza el Congreso Nacional de Vipéridos Mexicanos y Ofidismo, y participa en más de 50 proyectos de tesis e investigación en colaboración con instituciones como el IPN y el Colegio de Posgraduados.

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Desde 2007, el recinto está afiliado a la UICN, lo que le permite participar en foros internacionales sobre políticas de conservación. Sus actividades contribuyen a metas del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para 2030, entre ellas detener la extinción de especies y reducir en 50 por ciento la introducción de especies exóticas invasoras.

Han también hizo una generosa donación

Han Jisung, de Stray Kids, celebró su cumpleaños. (Instagram)

El mismo 14 de septiembre, y de forma independiente a la iniciativa del fandom, Han donó 100 millones de wones a la fundación Angel’s Haven para conmemorar su propio cumpleaños. Los fondos se dividen en partes iguales para terapia psicológica de niños víctimas de abuso y para el cuidado educativo del orfanato Eunpyeong Angels’ Home.

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“Quería ofrecer aunque sea un pequeño gesto de calidez para consolar los corazones de los niños que han sido lastimados”, declaró Han. No es la primera vez que el cantante hace este tipo de aportación: en 2025 donó la misma cantidad al Samsung Seoul Hospital para gastos médicos de pacientes adultos y pediátricos.

Han pasa cumpleaños en Argentina

Stray Kids tiene programadas dos fechas en México con su festival STRAYCITY. (X/@Stray_Kids)

Stray Kids, con la mayoría de sus integrantes y equipo de trabajo, visitó el restaurante K-BBQ Mocozi en Argentina para celebrar los cumpleaños de Han y Felix (15 de septiembre).

Los comensales del lugar les cantaron “Feliz cumpleaños” en español, y el grupo, como agradecimiento, pagó la cuenta de todos los presentes y dejó autógrafos. El episodio circuló en redes el 13 y 14 de septiembre, difundido por cuentas como @skzpopbase y por fans argentinos que compartieron narraciones de los hechos, justo antes de los shows del grupo en el Hipódromo de San Isidro.

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La visita a Argentina forma parte de la gira STRAYCITY por Latinoamérica, que llevó al grupo a Bogotá el 9 de septiembre y a Buenos Aires los días posteriores.

Stray Kids llegará a México el 25 y 26 de septiembre con dos fechas del festival en el Estadio GNP Seguros.