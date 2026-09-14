Erick Portillo obtiene el tercer lugar en salto de altura dentro del Ultimate Championship 2026

El atleta venía de finalizar en la sexta posición en la final de la Diamond League en la primera semana de septiembre. (REUTERS/Bernadett Szabo)

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El saltador mexicano Erick Portillo obtuvo el tercer lugar en la prueba de salto de altura del Ultimate Championship 2026 tras superar los 2.26 metros en una competencia que reúne a figuras internacionales del atletismo, incluidos atletas con experiencia olímpica.

Desarrollo de la competencia

Erick Portillo finalizó en el tercer lugar dentro del Ultimate Championships 2026. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Portillo terminó detrás del italiano Gianmarco Tamberi, quien ganó el oro con una marca de 2.37 metros, y del estadounidense JuVaughn Harrison, que se quedó con la plata luego de registrar 2.30 metros.

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El resultado del mexicano se dio en una prueba con atletas que cuentan con experiencia en los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, por lo cual tuvo que exigirse al máximo para subirse al podio.

Además del podio, Erick Portillo recibe un premio de 40,000 dólares por el tercer lugar en salto de altura dentro del Ultimate Championship 2026.

El monto forma parte de la bolsa de 10,000,000 dólares que el certamen reparte durante su primera edición entre los atletas participantes.

Un gran año para Erick Portillo

Erick Portillo en los Juegos Olímpicos de París 2024. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Erick Portillo sigue teniendo una gran temporada con podios internacionales, un título regional y presencia en la final de la Diamond League, resultados que lo colocan entre los saltadores de altura con mayor proyección rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Todo esto comenzó en marzo, durante el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo de Toruń, Polonia cuando el mexicano superó los 2.30 metros para quedarse medalla de plata, además de imponer la mejor marca de su carrera.

El registro también le dio a México su primera presea en salto de altura dentro de la historia de los Mundiales bajo techo.

En junio, Portillo volvió al podio durante la parada de la Diamond League en Roma tras terminar en segundo lugar luego de superar los 2.23 metros en la competencia celebrada en la capital italiana.

Con ese resultado, el chihuahuense se convirtió en el primer atleta mexicano de la rama varonil que consigue una medalla dentro del circuito de la Diamond League.

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El 3 de agosto, Portillo ganó el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, registrando una marca de 2.24 metros para conquistar el primer lugar de la prueba.

Sus actuaciones le dieron el pase al evento final de la Diamond League, celebrado en Bélgica, donde el mexicano finalizó en la sexta posición en una competencia que reúne a los atletas con mejores resultados del circuito durante la temporada.

La participación en la final representa otro paso en el calendario internacional del mexicano, donde busca prepararse de la mejor manera de cara a lo que serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará subir al podio y darle una medalla a la delegación mexicana.

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El cierre de la temporada llega en el Ultimate Championship 2026, donde Portillo obtuvo la medalla de bronce con sus 2.26 metros, en una final donde terminó detrás del italiano Gianmarco Tamberi y del estadounidense JuVaughn Harrison.

Cabe mencionar que Erick Portillo también participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó en el lugar 15, por lo que ya cuenta con la experiencia internacional para soñar con el podio en Los Ángeles.