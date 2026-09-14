Posible falla en autos chinos será revisada tras accidente con dos muertos, confirma Profeco

El accidente ocurrió el sábado 12 de septiembre sobre el kilómetro 15+800 de la autopista México-Toluca, en dirección al Estado de México, a la altura de Santa Fe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisará si existe algún antecedente o llamado relacionado con el modelo del automóvil eléctrico BYD que se incendió después de chocar contra un vehículo Audi en la autopista México-Toluca, accidente que dejó dos personas muertas.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, explicó que el caso ya forma parte de una carpeta de investigación, por lo que Profeco esperará la solicitud de la autoridad correspondiente antes de emitir un pronunciamiento.

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El funcionario aclaró que la institución analizará las características del automóvil involucrado y verificará si existe algún aviso previo sobre posibles anomalías en ese modelo. Hasta el momento, sin embargo, Profeco no ha confirmado que el incendio haya sido provocado por una falla de fabricación.

Profeco analizará el automóvil BYD involucrado en el accidente

El tema fue planteado por una reportera durante la conferencia presidencial, quien preguntó si la Procuraduría llamaría a revisión a los automóviles de la marca china BYD, después del choque registrado durante el fin de semana en las inmediaciones de Santa Fe.

En respuesta, Iván Escalante Ruiz señaló que la dependencia realiza llamados a revisión de vehículos de manera constante y estimó que se publican, por lo menos, tres avisos de este tipo cada semana.

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“Nosotros hacemos llamados a revisión constantemente, por lo menos unos tres llamados a revisión a la semana”, explicó el procurador federal del Consumidor.

De acuerdo con Escalante Ruiz, estos procedimientos pueden comenzar por dos vías. La primera ocurre cuando las propias empresas automotrices detectan una anomalía generalizada durante los estudios y evaluaciones cotidianas que realizan sobre sus modelos, por lo que solicitan la colaboración de Profeco para localizar e informar a las personas propietarias.

La segunda vía se activa a partir de estudios elaborados por la propia Procuraduría o de información proporcionada por otras instituciones. Con base en esos elementos, la dependencia puede emitir un llamado dirigido a los consumidores para que los vehículos sean revisados y, en su caso, reparados.

Sobre el accidente del automóvil BYD, Escalante Ruiz indicó que Profeco deberá esperar la intervención de las autoridades encargadas de la investigación.

“En cuanto nos solicite la autoridad correspondiente que nos pronunciemos, haremos el análisis y revisaremos si tenemos algún llamado sobre estos modelos en particular para ver en qué falló”, sostuvo.

La declaración significa que la institución podrá revisar si el modelo involucrado cuenta con antecedentes, alertas o campañas de servicio. No implica, por ahora, que se haya determinado la existencia de un defecto en todos los vehículos de la marca.

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¿Cómo se realizan los llamados a revisión de automóviles?

Los llamados a revisión de Profeco tienen como objetivo informar a los propietarios sobre posibles fallas que podrían comprometer el funcionamiento o la seguridad de una unidad. Estos procedimientos permiten a las empresas contactar a los consumidores para inspeccionar, reparar o sustituir componentes.

Según lo expuesto por el titular de la Procuraduría, las revisiones pueden originarse de la siguiente manera:

El fabricante identifica una posible falla generalizada en uno o varios modelos.

La empresa solicita el apoyo de Profeco para difundir el aviso.

La Procuraduría detecta una anomalía mediante sus propios estudios.

Otra institución comparte información que justifica la revisión.

Se verifica si los vehículos afectados requieren inspecciones o reparaciones.

Durante la conferencia también fueron mencionadas denuncias relacionadas con presuntas fallas en unidades BMW. No obstante, el funcionario concentró su respuesta en explicar el procedimiento general y no anunció un llamado específico para esa automotriz.

¿Qué pasó en la autopista México-Toluca este fin de semana?

El accidente ocurrió el sábado 12 de septiembre sobre el kilómetro 15+800 de la autopista México-Toluca, en dirección al Estado de México, a la altura de Santa Fe. En el choque estuvieron involucrados un automóvil eléctrico BYD y un Audi, ambos de modelo reciente.

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🚨 #PrecauciónVial: Fuerte accidente en la autopista México-Toluca (dir. Toluca), a la altura de Puerta Santa Fe, deja dos personas sin vida. 🚗🔥 Cierre total de la circulación y búsqueda de familiares de vehículo BYD negro placas 70G-366. ⚠️

​@GN_Carreteras @Capufe @C5_CDMX pic.twitter.com/9NfRFwTvgp — Operaciones Especiales México (@opespecialesmx) September 12, 2026

Después del impacto, el vehículo de la marca china se incendió mientras sus dos ocupantes permanecían en el interior. Las personas quedaron atrapadas y murieron a causa del fuego, de acuerdo con los primeros reportes.

Las primeras versiones de las autoridades capitalinas señalaron que uno de los conductores habría perdido el control de su automóvil y que la velocidad pudo influir en el percance. Esta información es preliminar y deberá ser corroborada mediante los peritajes de la carpeta de investigación.

El impacto dejó las dos unidades prácticamente destruidas. Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para combatir el incendio, efectuar las maniobras de rescate y retirar los vehículos, mientras la circulación permaneció cerrada.

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La investigación deberá establecer la mecánica del choque, las causas del incendio y si existió alguna falla en el automóvil eléctrico. Una vez que la autoridad competente solicite la participación de Profeco, la dependencia podrá revisar los antecedentes del modelo e informar si existe algún llamado previo relacionado con sus componentes o sistemas de seguridad.