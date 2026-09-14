Niurka amenaza con golpear a Manelyk tras confrontación sobre si la vedette cubana “paga” por tener novios (RS)

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Niurka Marcos amenazó con golpear a Manelyk González durante una confrontación en La Granja VIP 2, luego de que la influencer insinuó que la vedette cubana pagaría para sostener sus relaciones sentimentales.

La discusión ocurrió durante una transmisión del reality de TV Azteca y escala a insultos, acusaciones sobre sus parejas y retos verbales que obligan a intervenir a Adal Ramones.

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El enfrentamiento revive la rivalidad que ambas arrastran desde su paso por La Casa de los Famosos All-Stars. La discusión se centra en la vida privada de Niurka, su relación con el modelo y bailarín cubano Bruno Espino y las descalificaciones que intercambian frente a otros participantes.

Según el fragmento de la transmisión proporcionado, Niurka lanza una advertencia mientras discute con Manelyk: “Le reviento un vergaz* y va a ver cómo no habla más”. La vedette agrega que las reglas del programa impiden una agresión física dentro de la convivencia.

Niurka Marcos amenaza a Manelyk González durante la discusión

La pelea comienza con una cadena de insultos. Niurka llama “estúpida” a Manelyk y cuestiona su comportamiento dentro del programa. González responde con frases como “ladra, ladra, ladra”, mientras la discusión sube de tono ante la presencia de otros integrantes de la casa.

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Niurka sostiene que Manelyk aprovecha la prohibición de la violencia para confrontarla. “Ella está así porque aquí está prohibido meter un vergazo”, expresa durante el intercambio. La frase provoca reacciones y risas de algunas personas que se encuentran cerca de ambas.

(Captura de pantalla/La Granja vIP 2)

Manelyk no retrocede. “Que se atreva, que se atreva”, responde a la amenaza. Más adelante le pide a Niurka que “conecte” su cabeza, mientras la cubana insiste en que no caerá en una provocación que pueda derivar en una sanción dentro del reality.

El conductor Adal Ramones interviene durante la gala en vivo para contener el momento. La participación del presentador ocurre cuando los gritos ya habían desplazado la conversación inicial y la confrontación se concentra en acusaciones personales.

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Manelyk González cuestiona la relación de Niurka con Bruno Espino

Uno de los puntos de choque aparece cuando Manelyk menciona a la pareja de Niurka. González insinúa que la vedette pagaría por conservar el afecto de su novio, una versión que Niurka rechaza de forma directa frente a las cámaras.

“Cuida a tu novio. Mándale la mensualidad pa’ que no te deje”, dice Manelyk en el fragmento. Niurka responde que no paga nada y defiende su relación. “Mi novio tiene una reina”, afirma antes de volver a descalificar a su rival.

La discusión incluye señalamientos mutuos relacionados con dinero, relaciones sexuales y presuntos acuerdos sentimentales. Ninguna de esas acusaciones cuenta con pruebas en el fragmento compartido, por lo que permanecen como parte de una confrontación verbal entre las participantes.

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Niurka mantiene una relación con Bruno Espino, modelo y bailarín cubano conocido en redes sociales como “El Príncipe”. La pareja formaliza su noviazgo en agosto de 2024 y se compromete el 9 de abril de 2025 durante una gala de La Casa de los Famosos All-Stars.

Espino es cerca de 20 años menor que Niurka. Ambos han hablado públicamente de planes de boda, aunque la vedette suele responder a las críticas por la diferencia de edad y por la exposición mediática que acompaña a su relación.

La rivalidad entre Niurka y Manelyk viene de La Casa de los Famosos All-Stars

El choque entre ambas no surge en La Granja VIP 2. Niurka y Manelyk ya habían tenido roces en dinámicas de convivencia, nominaciones y estrategias durante su participación en La Casa de los Famosos All-Stars.

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Las dos figuras suelen asumir posiciones de liderazgo en los realities donde participan. Esa coincidencia habría generado disputas por el control de las alianzas, las decisiones de juego y la atención del resto de los concursantes.

Durante sus enfrentamientos anteriores, Manelyk ha cuestionado la actitud de Niurka dentro de los programas. La vedette, a su vez, ha lanzado críticas contra la influencer y ha minimizado algunos de sus señalamientos.

En el nuevo intercambio, Niurka acusa a Manelyk de buscar a alguien que pague por ella. González le devuelve el comentario al asegurar que la cubana obtiene afecto mediante dinero. “Pues porque pagas, mi reina, así cualquiera”, le responde.

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Julio Camejo le lanza comentarios candentes a Manelyk González y la respuesta de la ex ‘Acapulco Shore’ sorprende (Foto: Marco Ruíz/ Infobae México)

La Granja VIP 2 mantiene la prohibición de agresiones físicas

La advertencia de Niurka ocurre bajo las reglas de convivencia del programa, donde los participantes enfrentan sanciones si incurren en agresiones físicas. La propia vedette reconoce esa restricción durante la pelea y señala que por esa razón no golpea a Manelyk.

El episodio deja una nueva confrontación entre dos de las participantes con mayor historial en realities. La discusión queda marcada por la amenaza de Niurka, las alusiones a Bruno Espino y los retos de Manelyk para que su rival pase de los insultos a una agresión que el programa prohíbe.