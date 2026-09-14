Gala Montes aumenta alarmas de preocupación tras nuevo video donde pide que le de un brote psicótico

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Gala Montes difundió un nuevo video en redes sociales en el que responde con insultos a críticas sobre su aspecto y su estado emocional, rechaza versiones sobre consumo de drogas y afirma que le resulta “difícil” tener un brote psicótico.

El mensaje surge después de su salida de La Casa de los Famosos México, su diferendo con la conductora Joanna Vega-Biestro y la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical.

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Durante el video, la actriz aparece mientras se maquilla y muestra el corte de cabello que estrenó días antes. En ese espacio dirige mensajes contra usuarios y figuras relacionadas con el medio del espectáculo, entre ellos Tristan, hijo del cantante Yahir, y el exhabitante del reality Aldo de Nigris.

Montes sostiene que existe una campaña para desacreditarla. “Esta gente es culera. Entonces, se están uniendo para denigrarme”, expresa frente a la cámara, antes de responder a quienes han cuestionado su estabilidad emocional.

La actriz también afirma: “Yo estoy bien”. Después reconoce que atraviesa un episodio de depresión, aunque descarta que se encuentre en riesgo: “Sí estoy deprimida, sí, sí estoy, pero normal, ya he estado. O sea, no me voy a morir”.

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Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas

Una persona realiza una rutina de estilismo capilar en un ambiente interior. Se observa a la persona con un peinado semirrapado y cabello oscuro con mechas rosadas mientras utiliza una tenaza para rizar o alisar el cabello. También manipula una herramienta más pequeña. Viste una chaqueta oscura con un estampado. Los planos cercanos muestran el proceso de cuidado personal y la aplicación de los productos. El video documenta una demostración de estilismo personal.

En el mismo mensaje, Gala Montes niega las versiones que circulan en redes sociales sobre un presunto consumo de sustancias. “Nuevamente, no me meto cricos”, dice la actriz, quien asegura que su situación económica desmiente esos señalamientos.

El video no aporta elementos que permitan confirmar o descartar las especulaciones difundidas por algunos usuarios sobre su salud mental o física. Las expresiones, los cambios de apariencia o las publicaciones en redes sociales no constituyen por sí mismos un diagnóstico médico.

Montes también utiliza la palabra “cricosa” para describirse de manera irónica y lanza acusaciones contra Tristan y otras personas. En el fragmento compartido no presenta pruebas de los señalamientos que formula, entre ellos los relacionados con presunto consumo de drogas y actividades en plataformas de contenido para adultos.

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La actriz responde a quienes le escriben mensajes de preocupación con una frase en tono de confrontación: “Si están preocupados, dónenme”. También cuestiona a integrantes de su familia y a los medios de comunicación por la atención que han dado a sus conflictos públicos.

El video menciona un posible brote psicótico

Una de las frases que más reacciones provoca es cuando Montes habla sobre un posible brote psicótico. “Yo estoy... difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”, expresa en medio de su respuesta a los comentarios que recibe.

La declaración ocurre mientras la actriz discute con sus detractores y alterna bromas, insultos y referencias a su estado de ánimo. El material ha generado mensajes de preocupación entre seguidores, aunque también reavivó las críticas que enfrenta desde su salida del reality de Televisa.

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Gala Montes rechaza las versiones sobre consumo de drogas (RS)

Montes había dicho previamente que se encontraba “rehabilitada”, sin fumar, con entrenamiento de box y una rutina de sueño estable. Esas afirmaciones surgieron después de que la producción de La Casa de los Famosos México informara que la actriz decidió abandonar el programa de forma voluntaria.

La actriz contradijo aquella versión y sostuvo que la sacaron del foro después de pedir un tampón al personal. De acuerdo con su relato, salió hacia una zona restringida para solicitar ayuda directamente a “La Jefa” y después fue separada de la competencia.

La salida de La Casa de los Famosos México abre otra disputa

Gala Montes ingresó a La Casa de los Famosos México como habitante sorpresa el domingo 6 de septiembre de 2026. Su participación terminó cerca de 48 horas después, un periodo menor al de su paso por la segunda temporada del programa, donde llegó a la final y obtuvo el tercer lugar.

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La producción señaló en un comunicado que la actriz “decidió voluntariamente” concluir su participación. Montes respondió que no quería abandonar la casa y negó versiones sobre una agresión a una psicóloga o a integrantes de la producción.

La periodista Joanna Vega-Biestro citó una versión de una fuente cercana al programa, según la cual la actriz se habría alterado tras no recibir de inmediato el producto de higiene que solicitaba. Montes rechazó esa información y dirigió amenazas verbales contra la conductora.

El conflicto escaló cuando la actriz mencionó a la hija menor de edad de Vega-Biestro. La conductora respondió en Sale el Sol que la menor es ajena a la disputa y señaló que ya cuenta con asesoría legal para evaluar las acciones que podrían corresponder.

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Malinche, El Musical pospone la participación de la actriz

La polémica alrededor de Gala Montes también coincide con la suspensión indefinida de su participación en Malinche, El Musical, producción encabezada por Nacho Cano. El proyecto agradeció el tiempo y profesionalismo de la actriz, sin precisar las razones de la decisión.

Montes respondió que enfrentó condiciones laborales que consideró injustas y cuestionó el pago que habría recibido por su trabajo. También explicó que aceptó entrar al reality porque necesitaba ingresos y buscaba priorizar su estabilidad económica.

La actriz aseguró que propuso estrenar la obra entre el 8 y el 11 de octubre sin cobrar, con el objetivo de encontrar una salida para mantener el proyecto. “Mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él”, escribió.

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En el video más reciente, Montes también retoma el conflicto con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años. La actriz afirma que su familia no ha mostrado interés por su estado, mientras las diferencias entre ambas continúan expuestas de forma pública.