Jorge Álvarez Máynez celebra investigación antimonopolio contra el futbol mexicano y pide que regrese el ascenso

El aviso publicado este 14 de septiembre en el DOF confirma el expediente IO-001-2026, a cargo de la Autoridad Investigadora, para indagar posibles prácticas que vulneren la LFCE en ese sector

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El diputado federal Jorge Álvarez Máynez celebró a través de su cuenta de X (antes Twitter) el inicio de la investigación de oficio que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió contra el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.

“¡Buenas noticias para el fútbol mexicano! ¡Que vuelva el ascenso!”, escribió el legislador en su publicación, en la que además detalló los alcances del expediente identificado como IO-001-2026.

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¿Qué dice la publicación de Álvarez Máynez?

@AlvarezMaynez

De acuerdo con lo compartido por el diputado en su cuenta de X, la investigación:

Busca determinar si existen prácticas monopólicas relativas que vulneren la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)

Se trata de una investigación preliminar

Tendrá una duración de entre 30 y 120 días hábiles

Podrá ampliarse hasta en tres ocasiones , por periodos de hasta 120 días cada una

Permitirá a la autoridad solicitar información , realizar visitas de verificación , citar a declarar y practicar inspecciones

Estará abierta a que cualquier persona pueda aportar información durante el periodo de investigación

Álvarez Máynez acompañó su publicación con el enlace al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lo que confirma el documento oficial

@DOF_SEGOB

El aviso publicado este 14 de septiembre en el DOF confirma la apertura del expediente IO-001-2026, a cargo de la Autoridad Investigadora de la CNA. El documento establece que la investigación se sustenta en distintos artículos de la LFCE, entre ellos los artículos 12, 28, 52, 54, 56, 58, 59, 66, 71 y 137.

El acuerdo, firmado por José Manuel Haro Zepeda, titular de la Autoridad Investigadora, precisa que el procedimiento no representa un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Es decir, se trata únicamente del inicio de una etapa indagatoria, en la que aún no se ha determinado el mercado relevante, ni los sujetos que eventualmente podrían ser señalados como responsables.

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El vínculo con el ascenso, una interpretación pendiente de confirmar

Jorge mandó una carta a la CNA denunciando abuso de poder en la manera en que opera el futbol mexicano (Jesúe Abraham Aviles)

Aunque Álvarez Máynez relacionó la investigación con la posibilidad de que regrese el ascenso y descenso en el fútbol profesional mexicano —suspendido desde 2020—, el aviso publicado en el DOF no menciona explícitamente este tema. El documento se limita a señalar que la investigación abarca la “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”, sin precisar aún cuál será el mercado relevante ni qué conductas específicas se analizarán.

Por lo anterior, la posible relación entre esta investigación y el regreso del ascenso correspondería, por ahora, a una lectura o expectativa del legislador, y no a una conclusión establecida en el documento oficial.

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Plazos y alcances de la investigación

Conforme al artículo 71 de la LFCE, citado también en la publicación de Álvarez Máynez, el periodo de investigación:

No podrá ser menor a 30 días hábiles

No podrá exceder los 120 días hábiles en su primera etapa

Podrá ampliarse hasta tres veces, en periodos de hasta 120 días hábiles cada uno

Esto significa que, en un escenario donde se agoten todas las prórrogas, el proceso indagatorio podría extenderse por más de un año antes de que la autoridad determine si existen o no elementos para sancionar prácticas monopólicas.

CNA-015-2026

¿Qué sigue en el proceso?

La CNA turnó el expediente a la Dirección General de Investigaciones de Mercado, área encargada de:

Requerir documentación e información a los agentes económicos involucrados

Citar a declarar a quienes tengan relación con los hechos investigados

Realizar visitas de verificación, previa orden correspondiente

Recolectar datos mediante distintas herramientas de investigación

Además, la Comisión precisó que el aviso se publicará tanto en su sitio de internet como en el DOF durante el primer periodo de investigación, con el fin de que cualquier persona interesada pueda coadyuvar aportando información relevante para el caso.

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Contexto: la polémica por el ascenso

El debate sobre el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano ha estado presente desde que la Liga MX decidió congelarlo en 2020, bajo el argumento de fortalecer la infraestructura y viabilidad financiera de los clubes. Distintos sectores, entre ellos legisladores, aficionados y directivos de la Liga de Expansión MX, han pedido en los últimos años que se restituya este mecanismo, señalando que su ausencia limitaría la competencia deportiva y económica dentro del futbol profesional del país.

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) ni la Liga MX se han pronunciado sobre el inicio de esta investigación.