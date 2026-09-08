México

Detergente en polvo o líquido: cuál usar para blanquear mejor la ropa blanca

Un detalle en la fórmula del detergente puede marcar la diferencia real en el blanco de tu ropa

Pila de ropa blanca sobre un lavadero de piedra junto a macetas y prendas blancas colgadas en un tendedero en una azotea.
Elegir el detergente adecuado depende del tipo de tela y del nivel de suciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El detergente en polvo contiene agentes oxidantes capaces de blanquear la ropa por reacción química, mientras el líquido depende de abrillantadores ópticos que generan una percepción visual de blancura, según explican la Real Sociedad de Química (RSC) y The Conversation.

La diferencia está en la fórmula: uno actúa sobre la fibra, el otro sobre la reflexión de la luz.

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Para blanquear ropa blanca, el detergente en polvo suele ser la opción con mayor capacidad de blanqueo, de acuerdo con la evidencia química revisada.

Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Un mismo tipo de mancha puede requerir procesos químicos distintos según el detergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RSC, sociedad científica del Reino Unido, detalla que la mayoría de los detergentes en polvo incluyen agentes blanqueadores que liberan peróxido de hidrógeno durante el ciclo de lavado. Ese peróxido oxida manchas de comida y de jardinería, como la clorofila del pasto.

Qué ingrediente permite que el polvo incluya un agente blanqueador

The Conversation, plataforma de divulgación científica con artículos firmados por académicos, explica que los detergentes en polvo suelen incluir percarbonato de sodio, un ingrediente que libera peróxido de hidrógeno, el mismo componente activo del agua oxigenada.

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Otro aditivo activa ese peróxido y logra un efecto blanqueador suave sobre la ropa.

Manos espolvoreando bicarbonato blanco sobre una mancha oscura en una encimera de cocina, con un pulverizador azul, una esponja amarilla y cepillos de limpieza desenfocados.
Ese ingrediente actúa como un blanqueador suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese ingrediente solo se mantiene estable cuando no hay agua de por medio. Por eso el detergente líquido, hecho principalmente de agua, no puede llevar peróxido: se descompondría y perdería su efecto blanqueador en pocas semanas dentro de la botella.

Cómo funciona el efecto que usa el detergente líquido

La RSC señala que, en general, “el detergente en polvo suele contener blanqueador, mientras que el líquido no”. En su lugar, los líquidos incorporan abrillantadores ópticos: compuestos que absorben luz ultravioleta y la devuelven como luz azul visible sobre la fibra.

Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
El agua es el ingrediente principal del detergente líquido, lo que le impide incluir ciertos agentes blanqueadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo aumenta la percepción de blancura de la prenda, aunque no elimina los residuos amarillentos o grises acumulados con el uso. Es un efecto complementario a la limpieza, no un sustituto de ella.

Tres factores que determinan el resultado final de cualquier lavado

El American Cleaning Institute, asociación de la industria de productos de limpieza en Estados Unidos, explica que todo proceso de lavado depende de tres tipos de energía: la química que aporta el detergente, la mecánica del movimiento de la lavadora y la térmica del agua caliente.

Lavadora con puerta abierta y una toalla blanca, botellas de detergente, taza medidora, toallas apiladas, estante de madera con cestas y una planta en maceta
La temperatura del agua influye directamente en el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua caliente acelera la disolución de las manchas y potencia la reacción de los agentes blanqueadores en polvo.

Con agua fría, el efecto blanqueador del percarbonato de sodio se reduce, aunque los detergentes modernos están formulados para funcionar también a bajas temperaturas.

El agua de tu casa también decide qué tan bien lava el detergente

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha señalado en sus pruebas de laboratorio que el agua con alto contenido de minerales, común en buena parte del territorio mexicano, reduce la eficacia de los tensioactivos y dificulta el enjuague completo del detergente en polvo.

Una mujer con gafas mira un grifo de lavabo plateado cubierto de sarro blanco. Se ven azulejos claros de baño detrás.
El agua dura hace de remover las manchas un proceso más complicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, disolver primero el polvo en agua antes de agregarlo al tambor de la lavadora ayuda a evitar residuos visibles sobre la ropa blanca, un problema frecuente en zonas con agua dura como el centro y norte del país.

Un error común que hace que la ropa blanca se vuelva gris

Programas de extensión universitaria en Estados Unidos, como el de Universidad Estatal de Kansas, recomiendan separar siempre la ropa blanca del resto antes de lavar, porque las fibras claras funcionan como “captoras de color” y absorben tintes de otras prendas durante el ciclo.

Lavadora de carga frontal con chaqueta de jean roja, camisa de algodón verde y pantalón de jean azul oscuro lavándose en agua fría a 25 grados Celsius.
Separar la ropa por color ayuda a evitar manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas mismas guías señalan que el agua caliente, entre 54 y 60 grados centígrados, remueve mejor la mugre y el aceite corporal de las prendas blancas de algodón, mientras que las temperaturas por debajo de 15 grados prácticamente no eliminan suciedad.

Medir la dosis exacta de detergente también evita que la ropa quede opaca o amarillenta por falta de producto.

Un hombre joven se inclina para introducir una camiseta amarilla en una lavadora blanca de carga frontal en un cuarto de lavado con estantes y cestas.
El agua caliente ayuda a que las manchas se disuelvan más rápido durante el ciclo de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué considerar antes de elegir entre uno u otro formato

Con base en la evidencia química disponible, para blanquear ropa blanca en casa conviene privilegiar el detergente en polvo, sobre todo en ciclos con agua caliente, donde el percarbonato de sodio libera su capacidad oxidante de forma más eficiente.

Infografía con ilustraciones de ropa colgada, cajas de detergente, lavadora, termómetros y texto explicativo sobre lavados.
Ambos tipos de detergente tienen cualidades para cierto tipo de ropa en particular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detergente líquido resulta más adecuado para ropa de color, telas delicadas o lavados en agua fría, donde su ausencia de blanqueadores evita el riesgo de desteñido.

Combinar ambos formatos según el tipo de carga, y no mezclarlos en un mismo lavado, ayuda a aprovechar las ventajas de cada uno sin comprometer el resultado final.

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