México

Melissa Robles habla de su embarazo con Pablo Preciado y confiesa su sueño de subir al escenario con “una gran panza”

La integrante de Matisse platicó sobre la espera de su primer bebé y compartió la emoción que vive junto al cantante, quien se convertirá nuevamente en padre

Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse, se muestran como pareja por primera vez.
Melissa Robles y Pablo Preciado, integrantes de Matisse, se muestran como pareja por primera vez en una fotografía tomada frente a la Torre Eiffel, en París. (IG: pabloprepre )
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Melissa Robles atraviesa una de las etapas más importantes de su vida. La cantante, integrante de Matisse, habló ante los medios sobre su embarazo y aseguró que se encuentra disfrutando plenamente la espera de su primer bebé.

“Estoy muy contenta. Me he sentido tan bien. Yo no sabía que uno se podía sentir tan bien. Estoy muy feliz”, expresó la artista, quien también reconoció que durante esta etapa experimenta sus emociones con mayor intensidad: “Estoy sintiendo todo al triple”.

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La futura mamá también destacó lo especial que fue acompañar a Pablo Preciado durante una presentación. “Me llena de orgullo todo lo que está haciendo Pablo”, comentó, además de celebrar que pudo compartir ese momento junto a su familia y Román Torres, compañero de ambos en Matisse.

La pareja espera a un niño y ya imagina los primeros momentos

Pablo Preciado de perfil, con pelo oscuro y rapado, mirando a la izquierda. El sol poniente crea un fuerte resplandor dorado detrás de su cuello; fondo de colinas arboladas
Pablo Preciado, el artista detrás de 'Canciones dedicadas', su álbum debut tras años de producción, posa con el sol poniente de fondo. (Pablo Preciado: Instagram)

La noticia de que el bebé será niño también fue recibida con alegría por la cantante. Al hablar sobre cómo reaccionó al conocer el sexo de su primer hijo, dejó claro que para ella lo importante siempre fue la llegada del pequeño.

“Yo estaba feliz de que fuera niño o niña, yo estoy feliz”, explicó. La integrante añadió que vive esta etapa con agradecimiento y que solamente puede dar “gracias a Dios por ese momento” de su vida.

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Incluso ya fantasea con continuar trabajando durante el embarazo y llevar su maternidad a los escenarios. “Yo tengo la fantasía y el sueño de hacer shows así con una gran panza”, confesó entre risas. Después imaginó la reacción del público: “Esa mujer ya va a parir, bájenla de ahí”. Su deseo muestra que, pese a los cambios que implica la maternidad, también para Pablo Preciado, la llegada del bebé representa su segunda experiencia como padre. El integrante del grupo ya tiene una hija llamada Carenita y ahora espera un niño junto a Melissa. El cantante no ocultó su emoción al hablar mantener cerca la música y los escenarios.

Pablo Preciado celebra que será papá por segunda ocasión

Melissa Robles y Pablo Preciado confirmaron el embarazo a través de redes sociales
Melissa Robles y Pablo Preciado confirmaron el embarazo a través de redes sociales, será el primer hijo para Melissa, mientras que para Pablo se trata del segundo. IG: melissa.lrc (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Pablo Preciado, la llegada del bebé representa su segunda experiencia como padre. Ya tiene una hija llamada Carenita y ahora espera un niño junto a Melissa. El cantante no ocultó su emoción al hablar sobre la nueva etapa familiar que está por comenzar.

“Papá por segunda ocasión, estoy enamorado, estoy feliz, estamos contentos de poder estar aquí”, expresó. También habló de lo significativo que resultó compartir uno de sus momentos musicales con sus seres queridos: “La primera vez que canto una canción así, que canto solo, que está toda mi familia, me siento muy orgulloso”.

El embarazo se hizo público cuando la pareja compartió en Instagram fotografías en silueta, incluida una en la que Preciado aparece besando el vientre de Robles.

El embarazo llega en una etapa de nuevos proyectos para Matisse

El grupo Matisse en concierto; Melissa Robles canta al centro con dos guitarristas a sus lados. Una niña toca el teclado y grandes pantallas muestran imágenes
El trío mexicano Matisse, compuesto por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres, cautiva al público en el Auditorio Nacional durante su exitosa gira 'El Ayer', consolidando su presencia en el pop nacional. (OCESA)

La llegada del bebé ocurre mientras Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres mantienen una agenda activa con Matisse. La agrupación continúa con su gira El Ayer, proyecto que también da nombre al álbum que acompaña esta etapa de su trayectoria musical.

El grupo ha mantenido una presencia constante en los escenarios. Matisse agotó localidades en el Auditorio Nacional, además de continuar con presentaciones en diferentes puntos del país. La noticia del embarazo llega así mientras el trío mantiene sus compromisos profesionales.

Por su parte, Preciado también se presentó como solista en el Lunario del Auditorio Nacional este 12 de septiembre. Mientras los proyectos musicales continúan, la familia espera la llegada del nuevo integrante. El cantante resumió el momento con evidente emoción: “Ya tengo la niña y ya tengo el niño. Eh, felices, estamos enamorados, felices”. Y cerró con una frase que refleja el ánimo de esta nueva etapa: “La vida es una maravilla y gracias a Dios por todo”.

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