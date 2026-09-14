México

Gala Montes explota contra Arath de la Torre, tras intentar apoyarla: “Si no me ayudaron cuando pasó lo de Adrián”

La actriz respondió con contundencia al mensaje del conductor y recordó el episodio que vivió junto a Adrián Marcelo

Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes (Redes Sociales)
Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes (Redes Sociales)
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La tensión alrededor de Gala Montes volvió a crecer en redes sociales luego de que Arath de la Torre se pronunciara sobre la situación que atraviesa la actriz. El conductor afirmó que algunos integrantes del antiguo Team Mar habían intentado acercarse para brindarle apoyo, aunque, según su versión, ella no habría aceptado esa ayuda.

“Queridos seguidores y a quienes queremos a Gala. Desafortunadamente hemos hecho muchos intentos y no se deja ayudar”, escribió Arath de la Torre. Después agregó que solamente les quedaba pedir por su bienestar y que “Dios la haga recapacitar”.

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La respuesta llegó directamente desde la cuenta de X de Gala Montes. Al compartir el comentario, contestó: “Sino me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN”. Con esta frase, dejó clara su postura frente a quienes consideran que necesita algún tipo de intervención y recordó un episodio particularmente complicado de su paso por televisión.

El recuerdo de Adrián Marcelo vuelve a la conversación

Gala Montes - (X)
Gala Montes - (X)

La referencia de Gala Montes a Adrián Marcelo revive uno de los momentos más polémicos de su participación en La Casa de los Famosos México. Durante aquella temporada, ambos protagonizaron fuertes enfrentamientos relacionados con la convivencia dentro del programa y con comentarios sobre la salud mental.

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Ahora, la actriz utiliza aquel episodio como referencia para cuestionar el respaldo que, según Arath de la Torre, algunos de sus antiguos compañeros han intentado ofrecerle. Al señalar que no la ayudaron “cuando pasó lo de Adrián”, la intérprete dejó entrever que su percepción sobre el apoyo recibido en aquella etapa es diferente.

El comentario también llega después de su breve participación en la actual temporada del reality, donde permaneció pocos días antes de abandonar la competencia. Desde entonces, la cantante ha protagonizado distintos intercambios públicos y ha respondido directamente a quienes han opinado sobre sus decisiones, su comportamiento o su estado emocional.

La distancia con el Team Mar vuelve a generar preguntas

team mar la casa de los famosos
(Captura de pantalla)

La relación entre Gala Montes y algunos de sus antiguos compañeros también quedó bajo la lupa. Después de compartir la experiencia dentro del reality, la distancia entre varios integrantes del grupo llamó la atención de los seguidores, especialmente por las versiones encontradas sobre los supuestos intentos de acercamiento.

De acuerdo con lo expresado por Arath de la Torre, él y Mario Bezares habrían conversado en distintas ocasiones con la actriz sobre su carrera y las presiones que implica permanecer bajo los reflectores. Sin embargo, la respuesta publicada en redes deja ver que ella no considera que ese acompañamiento haya sido suficiente en momentos anteriores.

El intercambio vuelve a colocar al Team Mar en el centro de la conversación, aunque esta vez el tema no es una estrategia dentro de la competencia, sino la manera en que sus integrantes perciben la situación de quien fuera una de las figuras más comentadas de aquella edición. Mientras algunos hablan de preocupación, ella insiste en que se encuentra bien.

Ricardo O’Farrill, Tristán Othón y un cambio de imagen que sorprendió

El hijo de Yahir reaccionó a las críticas de la actriz sobre su pasado en adicciones y le recordó que él permaneció tres años internado mientras ella no toleró dos días en el reality.
El hijo de Yahir reaccionó a las críticas de la actriz sobre su pasado en adicciones y le recordó que él permaneció tres años internado mientras ella no toleró dos días en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

En paralelo, Ricardo O’Farrill se sumó a la conversación al pedir que cesaran las burlas hacia la actriz y señalar que los temas relacionados con la salud mental deben tratarse con seriedad. La respuesta de Gala Montes fue contundente y cuestionó que el comediante hablara públicamente sobre su situación.

La polémica también alcanzó a Tristán Othón, hijo de Yahir, quien salió en defensa de su padre y lanzó fuertes acusaciones contra la famosa. Entre sus declaraciones afirmó: “Andas en drogas, probablemente en cristal”. Es importante precisar que se trata de un señalamiento realizado por él y que no constituye una confirmación independiente de que la actriz consuma esa sustancia.

Mientras los cruces continúan, Gala Montes también llamó la atención por su transformación de imagen. Apareció con los costados de la cabeza rapados y viajó a Las Vegas, donde asistió a una pelea de Ryan García, a quien llamó en tono de broma “mi novio”. Entre críticas, defensas y nuevas controversias, su postura frente a quienes dicen querer ayudarla quedó resumida en tres palabras: “ESTOY BIEN”.

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