México

Cárteles mexicanos recurren a granjas clandestinas de criptomonedas para lavar dinero

Autoridades hallan granja clandestina de criptomonedas en Puebla; expertos vinculan la minería ilegal

El hallazgo de una granja oculta en Tlaola, con cientos de equipos y enlaces satelitales, refuerza la hipótesis de una diversificación criminal que aprovecha la opacidad tecnológica para blanquear recursos ilícitos
El hallazgo de una granja oculta en Tlaola, con cientos de equipos y enlaces satelitales, refuerza la hipótesis de una diversificación criminal que aprovecha la opacidad tecnológica para blanquear recursos ilícitos
Guardar

Una operación clandestina de minería de criptomonedas, descubierta en las montañas de la Sierra Norte de Puebla, encendió las alarmas sobre una nueva ruta de financiamiento del crimen organizado en México: el uso de activos digitales para blanquear capital ilícito.

Las autoridades localizaron el sitio, ubicado en el municipio de Tlaola, después de que el intenso ruido mecánico y el consumo eléctrico desproporcionado llamaran la atención de los habitantes de la zona. Según reportó la agencia Reuters, el volumen de energía requerido para operar y enfriar los equipos superaba ampliamente la demanda de las comunidades rurales cercanas.

PUBLICIDAD

Un hallazgo con maquinaria sofisticada

En el inmueble, las autoridades encontraron 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU), 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, todo el equipo necesario para competir contra millones de máquinas en la generación de criptomonedas como el bitcoin.

Aunque se trata de una operación modesta frente a los estándares comerciales internacionales, representa la cuarta granja de este tipo detectada en la región desde el año pasado, lo que sugiere un patrón y no un caso aislado.

El analista de seguridad David Saucedo señaló que el nivel de sofisticación detectado apunta a experiencia técnica y respaldo financiero propio de organizaciones criminales de gran escala. La Fiscalía General de la República evitó pronunciarse sobre el caso, argumentando que la investigación continúa en curso.

PUBLICIDAD

Los especialistas señalan que sustraer el suministro eléctrico elimina casi todo el gasto operativo de estas instalaciones; un estudio de Cambridge estima que generar una unidad cuesta cerca de USD 45,000 y su cotización ronda USD 78,000
Los especialistas señalan que sustraer el suministro eléctrico elimina casi todo el gasto operativo de estas instalaciones; un estudio de Cambridge estima que generar una unidad cuesta cerca de USD 45,000 y su cotización ronda USD 78,000

El robo de electricidad, la clave del negocio

Uno de los hallazgos centrales de la investigación apunta al posible robo de energía de una represa hidroeléctrica cercana. De acuerdo con especialistas, la electricidad representa el costo más alto en la minería de criptomonedas, por lo que sustraerla de la red elimina virtualmente el principal gasto operativo.

Samuel León, experto en robo de energía de la Universidad Iberoamericana, explicó que si el suministro fue tomado de forma ilegal, los costos de mantener la operación serían prácticamente nulos.

El Índice de Consumo de Electricidad de Bitcoin, elaborado por la Universidad de Cambridge, calcula que producir un solo bitcoin cuesta cerca de 45 mil dólares, una cifra que aun así deja un margen amplio de ganancia si se considera que la criptomoneda se cotiza actualmente alrededor de los 78 mil dólares.

El analista David Saucedo advierte que la infraestructura hallada muestra capacidad técnica y recursos asociados a redes criminales de gran escala; en la zona ya suman cuatro instalaciones similares detectadas desde el año pasado. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
El analista David Saucedo advierte que la infraestructura hallada muestra capacidad técnica y recursos asociados a redes criminales de gran escala; en la zona ya suman cuatro instalaciones similares detectadas desde el año pasado. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Un fenómeno que crece a nivel global

El caso de Puebla se inserta en una tendencia más amplia. Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, las transacciones ilícitas con criptomonedas se duplicaron con creces durante 2025, alcanzando un estimado de 154 mil millones de dólares recibidos por direcciones vinculadas a actividades delictivas, frente a 59 mil millones de dólares el año anterior.

Caio Motta, especialista en América Latina de Chainalysis, explicó que los cárteles latinoamericanos han encontrado en las criptomonedas una herramienta atractiva para lavar dinero, especialmente en zonas con energía barata o bajo control del crimen organizado, donde resulta más sencillo robar electricidad e instalar infraestructura de minería a gran escala.

Escondida en la sierra, pero no en silencio

La ubicación remota de la granja, entre bosques densos y comunidades dispersas, la convertía en un escondite casi perfecto. Sin embargo, residentes de localidades vecinas —que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias— relataron que el zumbido de los equipos podía escucharse hasta un kilómetro de distancia.

Las otras tres granjas descubiertas en la región en el último año también se localizaron cerca de la misma represa hidroeléctrica, en el norte de Puebla. Autoridades locales indicaron que ya colaboran con estados vecinos para identificar posibles operaciones adicionales.

Casos similares se han reportado en Brasil, Estados Unidos y el sudeste asiático, incluyendo un operativo de gran escala contra la minería de bitcoin en Tailandia que abarcó cinco provincias.

Una amenaza en expansión

Para Motta, el crecimiento del uso global de criptomonedas —cada vez más accesibles— probablemente elevará los delitos vinculados a estos activos a niveles récord en los próximos años. No obstante, señaló que las autoridades también están mejorando sus capacidades para rastrear transacciones digitales, lo que podría equilibrar la balanza en la lucha contra este tipo de delitos financieros.

El caso de Puebla se suma así a una lista creciente de hallazgos que documentan cómo el crimen organizado mexicano diversifica sus fuentes de ingreso, más allá del narcotráfico y la extorsión, hacia el terreno de las finanzas digitales.

Temas Relacionados

criptomonedasEEUUCárteles mexicanosCrimen organizadoLavado de dineromexico-noticiasÚltima horaPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

Derek Maltz difunde encuesta de Simón Levy sobre intervención militar de Estads Unidades contra políticos corruptos en México

Exdirector de la DEA reaviva polémica al difundir encuesta sobre intervención militar de EEUU en México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 13 de septiembre

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

La defensa mexicana entró de cambio al minuto 62 del partido

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Monreal propone ley contra el “goteo de precios” que encarece hasta 89% las compras en línea en México

La propuesta para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor busca cerrar un vacío que permite añadir comisiones al final de la compra

Monreal propone ley contra el “goteo de precios” que encarece hasta 89% las compras en línea en México

Multas de más de 2 mil y corralón: Edomex sanciona a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha

Las autoridades instalaron cámaras en 19 puntos del recorrido para identificar vehículos que circulen, se estacionen o realicen maniobras en la vía exclusiva

Multas de más de 2 mil y corralón: Edomex sanciona a quienes invadan el carril del Trolebús Chalco-Santa Martha
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

Grecia Quiroz niega nexos con el crimen organizado; FGR insiste en que entregue el celular de Manzo

Jornada violenta en Sinaloa: asesinan a 10 personas a horas de realizarse la marcha por la paz para exigir seguridad

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

ENTRETENIMIENTO

Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

Quién sería el primer eliminado de La Granja VIP 2: votaciones estarían muy parejas

El Capi Pérez arremete contra quienes usan los realities para ‘dar contenido’: “Es una licencia para ser una mala persona”

Fans de Danna y Belinda explotan contra comparaciones con Kenia OS tras Mentiras All Stars: “No están al mismo nivel”

Filtran nombre del séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuestas finales

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

DEPORTES

Checo Pérez abandona la carrera en la Vuelta 34 y habla sobre el rendimiento del Cadillac: “Por lo menos, ya rodamos a la par de los Williams”

Checo Pérez abandona la carrera en la Vuelta 34 y habla sobre el rendimiento del Cadillac: “Por lo menos, ya rodamos a la par de los Williams”

Rebeca Bernal hace historia para México y debuta en la Súper League de Inglaterra

Joel Huiqui manda contundente mensaje tras ganar el Clásico Joven al América: “Fue una probadita”

Final US Open 2026: dónde ver el encuentro entre Alexander Zverev y Ben Shelton desde México

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante